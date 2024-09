A medida antecipada por figuras republicanas da Câmara envolve confiar predominantemente no apoio democrata para manter as operações do governo, ignorando a potencial resistência republicana.

O Comitê de Regras da Câmara removeu a proposta de orçamento de consideração na segunda-feira à noite, o que levou a liderança republicana da Câmara a agendar sua passagem por um procedimento chamado "suspensão das regras", que requer um voto de supermajoridade de dois terços.

Para este Congresso, tornou-se comum os republicanos dependerem dos democratas para manter o governo em funcionamento, e essa tática até levou à queda do ex-presidente Kevin McCarthy. Desta vez, o presidente da Câmara, Mike Johnson, entende que os votos dos democratas provavelmente superarão os republicanos.

O representante Jim Banks, do Indiana, expressou sua decepção, afirmando: "É decepcionante. Temos uma maioria republicana. Deveríamos estar reduzindo os gastos".

Quanto ao manejo da situação por Johnson, Banks acrescentou: "Ele teve a oportunidade de apresentar um projeto de orçamento que eliminasse os gastos desnecessários, mas não vimos isso acontecer em dois anos com uma maioria republicana. Eu esperava que uma maioria republicana resultasse em cortes de gastos, mas parece que não haverá nenhum, então votarei não".

Embora o representante Byron Donalds, da Flórida, não tenha chegado a rotular a liderança de Johnson como um erro, ele expressou sua discordância pessoal, dizendo: "Não diria que é um erro para mim. Não posso apoiá-lo pessoalmente".

Muitos republicanos estão ficando cada vez mais frustrados com seus colegas que se recusam a apoiar os projetos de gastos bipartidários, mas também rejeitam qualquer plano de gastos republicano que possa fornecer alavancagem nas negociações com os democratas.

Como o republicano Mike Simpson, do Idaho, observou: "É engraçado que as mesmas pessoas que não gostam dos CRs não nos ajudam a passar os projetos de lei, referindo-se à resolução contínua, ou CR, que financiará o governo até dezembro".

No fim de semana, Johnson revelou a CR para manter o governo em funcionamento até 20 de dezembro. O financiamento do governo está prestes a expirar no final do mês, e Johnson escreveu aos seus colegas republicanos explicando que não quer que ocorra um fechamento apenas algumas semanas antes das eleições.

"Como a história demonstra e as pesquisas atuais indicam, fechar o governo menos de 40 dias antes de uma eleição decisiva seria um exemplo de incompetência política", disse ele na carta. "Até o dia das eleições, continuarei a exercer todos os meus esforços e foco apenas no crescimento de nossa maioria para o 119º Congresso".

Após sua tentativa anterior de aprovar um projeto de lei de financiamento semelhante que incluísse a aprovação legislativa do ex-presidente Donald Trump para abordar o voto de não cidadãos, Johnson acabou não conseguindo aprová-lo na semana passada.

