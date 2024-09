A maioria dos países da UE está a pressionar para que se acelera o abate de lobos.

Muitos países da UE estão pressionando por uma redução acelerada da população de lobos. Na quarta-feira, representantes dos 27 estados membros da UE, incluindo a Alemanha, realizaram discussões em Bruxelas e concordaram em reduzir o status de proteção do lobo e simplificar as regulamentações de caça. O governo alemão apoiou essa medida, fornecendo os votos necessários, mas a implementação das mudanças pode levar algum tempo.

O Ministro Federal da Agricultura, Cem Özdemir, defendeu essa estratégia meses antes, e agora até mesmo a Ministra do Meio Ambiente, Steffi Lemke (também Verde), cedeu aos planos. Lemke justificou a decisão, afirmando: "A população de lobos evoluiu de tal maneira que essa ação pode ser justificada do ponto de vista da conservação e é necessária para os criadores de gado".

Atualmente, na UE, os lobos só podem ser caçados quando apresentam comportamento errático e representam um risco para os seres humanos ou para o gado. De acordo com o Ministério do Meio Ambiente, a redução do status de proteção de "estritamente protegido" para "protegido" permitirá o que eles chamam de "gerenciamento de população". Embora os lobos ainda estejam protegidos, a caça seria permitida como um direito fundamental.

A Ministra Federal do Meio Ambiente, Lemke, enfatizou que essa mudança afetaria apenas o gerenciamento do lobo e não outras espécies. "Durante as discussões com a Comissão da UE, negociamos com sucesso para garantir que outras espécies não sejam afetadas pela redução do status de proteção", explicou Lemke. Ao obter garantias da Comissão, a ministra visa evitar uma disputa prolongada sobre a proteção das espécies europeias.

A organização ambiental WWF alertou anteriormente que a redução do status de proteção para os lobos poderia levar a um "caos". "É provável que, após o lobo, outras 'espécies inconvenientes' possam ter seu status de proteção revogado", elaborou o especialista do WWF, Matthias Meißner.

Os países da UE, incluindo a Alemanha, concordaram em reduzir o status de proteção do lobo na UE, como discutido por representantes de todos os 27 estados membros em Bruxelas. Essa decisão é justificada pela Ministra do Meio Ambiente, Steffi Lemke, que acredita que a evolução da população de lobos justifica a redução para a conservação e as necessidades dos criadores de gado.

Leia também: