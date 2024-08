A maior fornecedora de água da Inglaterra propõe um aumento significativo nas contas de água, superando 50%.

O maior fornecedor de água do Reino Unido, a Thames Water, que atende 16 milhões de pessoas em Londres e no sul da Inglaterra, está considerando um aumento de mais de 50% nas tarifas em breve. A empresa, que opera privadamente, afirmou que as medidas de corte de custos ordenadas pelo órgão regulador Ofwat eram irrealistas, resultando em investidores desencorajados.

A Thames Water vem sendo criticada e acusada de descarregar esgoto em rios e no mar rotineiramente. A empresa está sendo investigada pela Ofwat desde julho, com um examinador independente para supervisionar suas operações. A propriedade da empresa é uma consórcio, que inclui um fundo de pensão britânico e canadense. Os serviços de água do Reino Unido foram privatizados em 1989.

Na quarta-feira, o CEO da Thames Water, Chris Weston, revelou que as taxas de água adicionais seriam utilizadas para manter suas tubulações e instalações de tratamento, além de melhorias residenciais e ambientais. Os clientes agora seriam responsáveis pelos anos de manutenção de preços baixos. Weston também garantiu tarifas sociais ampliadas, beneficiando um maior número de famílias.

No entanto, a Ofwat havia rejeitado anteriormente o pedido inicial da Thames Water de aumentar as tarifas em 44%, insistindo em economias de custos.

No início de agosto, a Ofwat anunciou multas pesadas no valor de milhões para três fornecedores de água, incluindo a Thames Water, devido à negligência no descarte correto de esgoto por anos. Uma grande parte do sistema de esgoto do Reino Unido ainda reflete a infraestrutura da era vitoriana.

O aumento de tarifas proposto pela Thames Water, que afetará milhões de clientes, tem como objetivo cobrir custos de manutenção e melhorias. Devido às multas pesadas no valor de milhões impostas pela Ofwat por problemas históricos de descarte de esgoto, a empresa enfrenta pressão financeira.

Leia também: