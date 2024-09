A luz da lâmpada está a impedir efetivamente o progresso do frio.

Quando aumentos salariais levam eventualmente a um aumento da carga tributária, esse fenômeno é conhecido como "avanço controlado pela temperatura". A coalizão do semáforo tem a capacidade de contrabalançar esse efeito ao longo de seu mandato legislativo, de acordo com os cálculos.

De acordo com os cálculos do Instituto da Economia Alemã (IW), exclusivamente fornecidos ao "Welt am Sonntag", o governo do semáforo até agora neutralizou completamente o chamado "avanço controlado pela temperatura" na taxa de imposto de renda para a maioria das famílias. Isso foi relatado antecipadamente pelo jornal.

As reduções fiscais propostas pelo Ministro Federal das Finanças, Christian Lindner, para 2025, de acordo com o estudo, resultarão em compensação total do "avanço controlado pela temperatura" ao longo do mandato de quatro anos. "Eliminar os aumentos fiscais ocultos associados ao 'avanço controlado pela temperatura' é louvável, pois ao menos mantém a carga tributária", disse o especialista em impostos do IW, Martin Beznoska. No entanto, o Bundestag e o Bundesrat ainda precisam aprovar o projeto de lei apresentado pelo líder do FDP.

Reiner Holznagel, presidente da Federação dos Contribuintes Alemães, alertou contra negar a compensação planejada para o "avanço controlado pela temperatura" aos altas rendas. "Se o SPD e os Verdes recusarem-se a reduzir o 'avanço controlado pela temperatura' para altas rendas, eles estão essencialmente defendendo aumentos fiscais", disse Holznagel, acrescentando ainda, "Então eles deveriam informar os eleitores disso abertamente".

O "avanço controlado pela temperatura" é uma forma de aumento gradual de impostos que ocorre quando um aumento salarial é completamente consumido pela inflação, mas resulta em uma maior tributação devido à escala progressiva da taxa de imposto de renda. Consequentemente, embora a renda tenha aumentado, o dinheiro disponível para gastos diminui.

