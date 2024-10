A Lufthansa registou mais uma vez um desempenho abaixo da média durante o período de verão.

Lufthansa, a marca principal em crise, voltou a ter o pior desempenho entre todas as companhias aéreas do grupo Lufthansa durante o trimestre mais movimentado do verão. Segundo o CEO Carsten Spohr, em um evento da empresa na segunda-feira à noite, "tivemos uma demanda extraordinária que provavelmente teria resultado em resultados altamente lucrativos no verão".

No entanto, a divisão de carga da Lufthansa, lutando para ter lucro, ainda fica atrás de outras companhias aéreas do grupo, como a Austrian e a Brussels Airlines, a Swiss, assim como as companhias aéreas de férias Eurowings e Discover.

A divisão entre setores florescentes ("exceto a Lufthansa Airline e a Cityline") e os que lutam tem se tornado ainda maior, apesar do aumento dos voos de passageiros e uma taxa de ocupação de agosto de 88%, estabelecendo um novo recorde mensal. A Lufthansa continua a lutar com custos operacionais altos devido à competição intensificada e implementou medidas de corte de custos. A Lufthansa, listada no índice MDAX, teve que revisar sua previsão de lucro para 2024 duas vezes.

Um desafio para a empresa é a falta de novos aviões devido a problemas de fabricação na Boeing. Em vez de aviões novos e eficientes em energia, como o Boeing 777 ou 787, aviões de longo curso mais antigos, como o Airbus A340 e o Boeing 747, precisam ser operados por mais tempo. Isso leva a um consumo de combustível maior e menos apelo para viajantes frequentes devido à sua layout de cabina ultrapassada. Os negócios de viagem ainda estão apenas em 70% do volume de 2019, o ano anterior à pandemia do coronavírus, segundo Spohr.

Apesar da taxa de ocupação recorde em agosto, a Lufthansa Airline ainda não entrega resultados impressionantes em comparação com outras companhias aéreas do grupo. Os problemas contínuos na fabricação de aviões da Boeing levaram à operação de aviões mais antigos, o que afeta negativamente tanto a eficiência de combustível quanto a satisfação do cliente, o que pode afetar os resultados futuros.

Leia também: