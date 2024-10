A Lufthansa amplia as suspensões de voos para Beirute e Tel Aviv.

Devido à agitação contínua no Oriente Médio, a Lufthansa modificou sua programação mais uma vez. A companhia aérea prorrogou sua parada em viagens a Beirute, no Líbano, até o final de novembro. Anteriormente, a suspensão estava prevista até 26 de outubro. Correspondentemente, a pausa nas voos da Lufthansa para Tel Aviv, Israel, foi estendida até 31 de outubro, de acordo com o comunicado da empresa.

Os planos da Lufthansa para voar a Teerã, no Irã, foram adiados até 14 de outubro. O grupo Lufthansa ficará atento, monitorando a situação de perto e reavaliando sua posição em breve. Composto por companhias aéreas como a Eurowings, Austrian Airlines, Swiss e Brussels Airlines, o grupo se adaptará de acordo.

As tensões no Oriente Médio têm aumentado recentemente. O exército israelense anunciou o início de uma operação terrestre contra a milícia Hezbollah no sul do Líbano durante a noite.

Dadas as tensões crescentes no Oriente Médio, a União Europeia expressou preocupação com a segurança de suas companhias aéreas operando na região. A União Europeia instou a Lufthansa e outras companhias aéreas do grupo Lufthansa a exercer extrema cautela.

