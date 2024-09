A Lituânia chama os representantes diplomáticos russos às 19:47

Lituânia confronta representante da embaixada russa devido a intensos bombardeios de civis ucranianos

A Lituânia chamou o representante da embaixada russa em Vilnius devido aos pesados ataques aéreos na Ucrânia. Durante o encontro, o diplomata foi fortemente pressionado a respeito dos intensos bombardeios de alvos civis na Ucrânia, segundo o Ministério das Relações Exteriores da Lituânia. De acordo com o ministério, os mísseis e explosivos que atingiram instituições educacionais, hospitais e áreas residenciais ilustram a desesperação e o desrespeito da Rússia pela vida humana e pelo direito humanitário internacional. Pelo menos sete pessoas morreram e pelo menos 38 ficaram feridas nos ataques aéreos russos em Lviv. Anteriormente, mais de 50 pessoas morreram e cerca de 270 ficaram feridas em um ataque à cidade de Poltava na terça-feira.

19:15 Baleia supostamente "espiã" encontrada morta

Organizações de bem-estar animal apresentaram uma queixa depois que uma suposta baleia "espiã" russa foi encontrada morta na Noruega. A baleia-beluga morta tinha vários ferimentos a bala, segundo as organizações One Whale e Noah. A polícia responsável anunciou que vai examinar se há motivos para iniciar uma investigação. Em 2019, a baleia foi encontrada perto das águas russas com uma pequena montagem de câmera e a inscrição "Equipamento de São Petersburgo" no corpo, o que levou à especulação de que poderia ser uma baleia "espiã" russa. Outra teoria sugeriu que já havia sido usada como algum tipo de terapia em Russie. O mamífero marinho foi encontrado morto em uma baía perto de Stavanger no sábado.

18:58 Serviço na Bundeswehr deve se tornar mais atraente

O gabinete aprovou a "Lei do Artigo Zeitenwende" para tornar o serviço na Bundeswehr mais atraente. Isso inclui a introdução de regras de horário de trabalho mais flexíveis e incentivos financeiros, como para curtos períodos de serviço. "Com isso, queremos não apenas reter pessoal competente em nossas fileiras, mas também recrutar novo pessoal", declarou um porta-voz do Ministério da Defesa. Os cerca de 5.000 soldados da Brigada Lituânia, que foi projetada para reforçar a frente oriental da NATO contra a Rússia, também devem se beneficiar desses incentivos. Os incentivos são projetados para facilitar a tomada de decisão em relação a se mudar ou retornar, especialmente em relação à família, para e da Lituânia. O porta-voz só pôde fornecer uma estimativa aproximada dos custos adicionais. Para a Brigada Lituânia, são esperados 40 milhões de euros em 2025, 90 milhões em 2026 e 145 milhões em 2027. O Bundestag deve ratificar a lei em novembro.

18:27 Residente em Lviv relata "gritos inumanos"

Morte, medo e devastação: é o que o ataque noturno de foguetes e drones da exército russo em Lviv deixou para trás. A residente de 27 anos Yelizaveta afirmou ter ouvido "gritos terríveis e inumanos". Como relatou um jornalista da AFP, há veículos queimados e escombros por toda a cidade de Lviv. De acordo com as autoridades ucranianas, sete pessoas morreram e 53 ficaram feridas em Lviv. Mais de 50 edifícios foram danificados no centro histórico da cidade, incluindo dois hospitais e duas escolas, de acordo com o Ministério da Cultura e Turismo.

18:09 EUA devem acusar Rússia de manipulação eleitoral

Os EUA devem fazer acusações contra a Rússia por interferir na campanha eleitoral presidencial em andamento por volta do meio-dia (horário de Brasília), de acordo com relatórios de mídia. As acusações se concentrarão no uso de plataformas online para atingir eleitores dos EUA com desinformação, segundo a CNN, citando fontes. As acusações se concentrarão principalmente na rede de mídia estatal russa RT. O Departamento de Justiça dos EUA havia alertado anteriormente que a Rússia representa uma ameaça às eleições presidenciais agendadas para 5 de novembro.

17:35 Incêndio devasta zona de exclusão radioativa de Chernobyl

Um incêndio eclodiu na zona de exclusão radioativa em torno da antiga usina nuclear de Chernobyl, na Ucrânia. Uma área de cerca de 20 hectares está em chamas, declarou o governador da região de Kyiv, Ruslan Kravchenko. No entanto, os níveis de radiação de fundo estão dentro dos limites aceitáveis. De acordo com a administração da zona de exclusão, mais de 200 bombeiros, incluindo 50 soldados, estão no local e conseguiram conter as chamas. A causa do incêndio ainda é desconhecida. Devido às altas temperaturas e à prolongada seca, há um risco aumentado de incêndios na região norte de Kyiv.

17:07 Vítimas em mercado em Donetsk: ocupantes e ucranianos se culpam

Há relatos de vítimas em um mercado na cidade de Donetsk, no leste da Ucrânia, controlada pelos russos. As autoridades de ocupação afirmam que pelo menos três pessoas morreram e cinco ficaram feridas em um ataque de artilharia ao mercado. As forças ucranianas supostamente bombardearam o mercado, matando duas pessoas e uma mulher, escreveu Denis Pushilin, chefe da República Popular de Donetsk, no Telegram. Um ônibus de transporte público também foi atingido. Vídeos e fotos na mídia estatal russa mostram danos pesados ao mercado. Essas alegações não podem ser confirmadas por fontes independentes. As forças militares ucranianas, porém, culpam o outro lado pelo ataque ao mercado. "Tudo é executado pela imagem, a vida humana não significa nada para eles", escreveu o exército no Telegram.

16:43 Parlamento Ucraniano Aceita Renúncias de Quatro Ministros, Sybiha como Sucessor Potencial

O parlamento ucraniano aprovou as renúncias de quatro oficiais do governo, de acordo com a câmara parlamentar. No entanto, ainda não abordaram o pedido de renúncia do Ministro das Relações Exteriores Dmytro Kuleba. O Presidente Volodymyr Zelenskyy é esperado para apresentar um sucessor mais tarde hoje. O primeiro vice de Kuleba, Andriy Sybiha, é um forte candidato para a posição. O analista político Volodymyr Fesenko não espera grandes mudanças na política externa da Ucrânia apesar das alterações.

16:21 Lukashenko Concede Perdão a 30 Prisioneiros Políticos

O Presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, concedeu clemência a 30 prisioneiros políticos que estavam cumprindo penas por crimes relacionados a protestos. A administração presidencial afirmou que eles atenderam a certas condições, incluindo o pedido de perdão, a confissão de culpa, o arrependimento e a promessa de viver dentro da lei. O Ministério do Interior monitorará o cumprimento dessas condições. O grupo consiste em 23 homens e sete mulheres, muitos dos quais são pais de crianças menores. De acordo com a Meduza, uma mídia russa no exílio, vários indivíduos de uma lista de prisioneiros gravemente doentes submetida ao governo de Minsk por figuras da oposição no exílio foram perdoados. Embora a oposição no exílio receba com alívio a libertação, não a considera um sinal de mudança de direção. A líder da oposição Svetlana Tikhanovskaya, considerada a verdadeira vencedora das eleições presidenciais de 2020, continua a denunciar perseguição política e tortura na Bielorrússia.

15:55 Família de Lviv Aniquilada por Bombardeio Russo

Um bombardeio russo em Lviv resultou na morte de quase todos os membros de uma família local, de acordo com as autoridades locais. As vítimas incluem uma mulher de 43 anos e suas três filhas, com idades de 7, 18 e 21 anos. O pai, que está em estado crítico, sobreviveu ao ataque. "No coração da Europa, a Rússia está matando ucranianos e suas famílias. Os russos estão matando nossos filhos, nosso futuro," disse o prefeito Andrij Sadovyi.

15:41 Scholz Justifica Despliegue de Mísseis Americanos: "Inação Comprometeria a Paz"

O Chanceler alemão Olaf Scholz defende o deslocamento de mísseis americanos na Alemanha, à medida que a crítica aumenta dos oponentes. Scholz argumenta que o objetivo é preservar a paz e prevenir a guerra. "Estamos apenas buscando dissuadir potenciais agressores," disse ele, reconhecendo que a Rússia tem expandido seu arsenal de mísseis por anos e violado tratados de desarmamento, como o Tratado INF, e estacionado mísseis em Kaliningrad, a 530 quilômetros de Berlim pelo ar. Não responder apropriadamente, de acordo com Scholz, seria irresponsável. Diante da invasão russa da Ucrânia, os governos americano e alemão concordaram em estacionar mísseis americanos com alcance estendido no solo alemão a partir de 2026. Tanto o BSW quanto o AfD se opõem à medida, considerando-a uma perigosa corrida armamentista que ameaça a segurança alemã. Alguns elementos dentro do SPD também expressam discordância.

15:18 Scholz Promete Mais Sistemas de Defesa Aérea IRIS-T à Ucrânia

O Chanceler alemão Olaf Scholz prometeu sistemas de defesa aérea IRIS-T adicionais à Ucrânia. O acordo inclui a aquisição de oito sistemas IRIS-T SLM e nove sistemas IRIS-T SLS. Dois de cada um devem ser entregues neste ano, com o restante chegando a partir de 2025. Quatro sistemas IRIS-T SLM já estão em uso na Ucrânia, bem como uma coleção extensa de mísseis de defesa aérea e três sistemas IRIS-T SLS relacionados. Scholz anunciou isso no site da Bundeswehr em Todendorf, Schleswig-Holstein, na ocasião da comissão do primeiro sistema de defesa aérea IRIS-T para a Bundeswehr.

14:55 Coreia do Sul e Nova Zelândia Pedem "Retirada Incondicional" da Rússia da Ucrânia

O Presidente da Coreia do Sul, Yoon Suk Yeol, e o Primeiro-Ministro da Nova Zelândia, Christopher Luxon, uniram-se para condenar o ataque da Rússia à Ucrânia durante sua primeira cúpula em nove anos. Em uma declaração conjunta, eles exigem a retirada imediata, completa e incondicional da Rússia dos territórios ucranianos reconhecidos internacionalmente. Eles também criticam o fortalecimento da cooperação militar entre a Coreia do Norte e a Rússia. "Neste momento crítico em que as forças autoritárias continuam a representar ameaças, é crucial que nações como a Coreia do Sul e a Nova Zelândia, que compartilham valores comuns, mostrem unidade," disse Yoon. A Coreia do Norte recentemente expandiu suas ligações militares com a Rússia, apesar da isolamento internacional.

14:21 Zelensky Explica Reestruturação do Governo: "Precisamos de Energia Fresca"

O Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky explica a reestruturação do governo como uma tentativa de injetar novo vigor no país. "Precisamos de energia fresca," responde Zelensky a uma pergunta sobre as razões para a reestruturação. "Essas ações estão ligadas ao fortalecimento do nosso estado em várias esferas," disse o Presidente, expressando gratidão aos ministros e ao gabinete inteiro.

13:47 Exército Alemão Ativa Sistema: Como o MAVERICK-SL vai proteger a Europa dos mísseis

O MAVERICK-SL não é um conceito estrangeiro na Ucrânia. Para interceptar mais mísseis russos entrantes, o número de sistemas implantados no país deve aumentar de quatro para dez em breve. Uma entrega é relatada como em andamento, de acordo com fontes de segurança. O exército alemão também planeja utilizar o MAVERICK-SL em Schleswig-Holstein.

13:21 Rússia: Outra localidade perto da cidade ucraniana de Pokrovsk sob controle russoA Rússia alega ter tomado o controle de outra localidade perto da cidade estrategicamente importante de Pokrovsk, no leste da Ucrânia. O Ministério da Defesa russo afirma que o exército "libertou completamente" a localidade de Karliwka, a cerca de 30 quilômetros de Pokrovsk. Pokrovsk serve como importante centro logístico para o exército ucraniano. As forças ucranianas vêm recuando de uma investida russa na região há vários meses.

12:59 Crimeia se vangloria de ter sistemas de defesa aérea em abundânciaOs ocupantes russos da Crimeia estão utilizando todos os meios disponíveis para proteger a Ponte de Kerch, de acordo com o porta-voz da Marinha ucraniana, Dmytro Pletenchuk, na televisão nacional ucraniana, segundo o Defense Express.both short- and long-range systems, such as S-300, S-400 Triumf, S-500 Prometheus, and Pantsir-S1, are said to be in use. A Crimeia está "invadida por sistemas de defesa aérea" devido à sua importância prática e simbólica para os ocupantes, de acordo com Pletenchuk. A Ponte de Kerch, um projeto prestigiado do líder russo Vladimir Putin, liga a Rússia do Sul com a península ilegalmente anexada e é uma rota de suprimentos crucial para as forças russas no sul da Ucrânia. Os combates em torno da ponte continuam, e Quieve declarou publicamente sua intenção de libertar a península, com a ponte servindo como ponto estratégico de estrangulamento.

12:32 Putin anuncia presença de Xi no cúpula do BRICS na RússiaO presidente russo Vladimir Putin anunciou que o presidente chinês Xi Jinping participará da cúpula do BRICS na Rússia em outubro. "Como combinado, esperamos o presidente chinês Xi Jinping na cúpula do BRICS", disse Putin durante uma reunião com o vice-presidente chinês Han Zheng na margem do Fórum Econômico Oriental em Vladivostok. Putin também propôs uma "reunião de trabalho bilateral" com Xi. O grupo BRICS, composto pelo Brasil, Rússia, Índia e China, foi fundado em 2009 e agora inclui países como Emirados Árabes Unidos, Egito e Irã. Os países do BRICS vêem-se como um contraponto aos estados ocidentais e se reunirão para uma cúpula na cidade russa de Kazan de 22 a 24 de outubro. O Kremlin busca expandir sua influência e forjar alianças econômicas mais próximas. A Rússia e a China fortaleceram sua parceria estratégica desde o início da intervenção russa na Ucrânia.

12:00 Rússia: Ataque a Poltava alvo militares e instrutores estrangeirosO Ministério da Defesa russo revelou que o ataque mortal à cidade ucraniana de Poltava teve como alvo pessoal militar e instrutores estrangeiros. O objetivo do ataque foi um centro de treinamento militar onde "especialistas em comunicações e guerra eletrônica de várias divisões e unidades militares das Forças Armadas da Ucrânia, bem como operadores de veículos aéreos não tripulados envolvidos em ataques a alvos civis dentro do território da Federação Russa, são treinados sob a supervisão de instrutores estrangeiros". O ministério também relatou o lançamento do sistema de armas hipersônico Kinzhal contra instalações militares-industriais na cidade ucraniana ocidental de Lviv. Além disso, as forças russas tomaram o controle de duas outras localidades no leste da Ucrânia, Prechystivka e Karliwka. De acordo com relatórios ucranianos, 50 pessoas morreram no ataque a Poltava na terça-feira.

11:43 Baerbock expressa respeito pelo ministro das Relações Exteriores ucraniano que saiA ministra das Relações Exteriores da Alemanha, Annalena Baerbock, prestou homenagem ao seu colega ucraniano Dmytro Kuleba. "Conversas intensas durante noites sem sono, na G7, na linha de frente, em Bruxelas, na frente de uma usina elétrica bombardeada", ela escreveu. "Há poucos indivíduos com quem trabalhei tão de perto quanto você, @DmytroKuleba. Você colocou o povo do seu país acima de si mesmo." Ela desejou a Kuleba "do fundo do meu coração, tudo de bom - Espero que nos encontremos novamente quando a paz e a liberdade tiverem sido restauradas em toda a Ucrânia."

11:24 Rússia planeja revisar a doutrina nuclearAs atividades do Ocidente estão levando a Rússia a reconsiderar sua doutrina nuclear, de acordo com o Kremlin. A Rússia enfrenta desafios e ameaças dos chamados países ocidentais que exigem uma atualização da doutrina, segundo agências de notícias russas citando o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov. A possibilidade de a Ucrânia empregar armas de longo alcance dos EUA para atingir profundamente o território russo está sendo considerada. O governo ucraniano vem pedindo o apoio dos EUA há algum tempo para permitir que atinja alvos profundamente no território russo com as armas fornecidas por seus aliados. "É evidente que os ucranianos farão isso", disse Peskov à agência RIA. "Estamos considerando tudo isso." A Rússia já anunciou sua intenção de modificar sua doutrina nuclear, embora ainda não tenha fornecido detalhes. O princípio orientador permite o uso de armas nucleares se a soberania ou a integridade territorial da Rússia for ameaçada.

10:54 Ucrânia repele 29 dos 42 ataques aéreos russosA Rússia lançou 42 ataques aéreos contra a Ucrânia durante a noite, segundo o exército do ar ucraniano no Telegram. Mísseis Ch-47M2 Kinzhal, mísseis de cruzeiro Ch-101 e mísseis Iskander-K foram utilizados, de acordo com o exército do ar ucraniano. Ele afirmou ter interceptado sete mísseis de cruzeiro e 22 drones Shahed, efetivamente resistindo a 29 ataques aéreos.

A Rússia está bombardeando a cidade ucraniana de Poltava com mísseis, com relatórios sugerindo um dos ataques aéreos mais intensos desde o início da guerra. A emissora de notícias russa ntv alega uma vitória significativa, de acordo com o correspondente Rainer Munz. No entanto, a Rússia parece estar ajustando sua estratégia.

09:52 Ucrânia registra baixas russas

09:21 Região de Lviv: Governador lamenta alto número de mortos

Durante a noite, o número de mortos em ataques aéreos russos na cidade ocidental ucraniana de Lviv aumentou. O governador da região de Lviv, Maksym Kozytskyi, relatou sete mortes, incluindo uma menina de sete anos e uma menina de 14 anos, no Telegram. Ele descreveu o evento como um "dia sombrio" para a região e lamentou a natureza trágica do incidente. Anteriormente, o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy relatou cinco mortes e mais de 30 feridos.

08:49 Ministro das Relações Exteriores da Ucrânia renuncia

Na quarta-feira, o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, apresentou sua renúncia, que foi anunciada pelo presidente da Câmara, Ruslan Stefantchuk, no Facebook. A renúncia será discutida na próxima sessão parlamentar. Vários outros ministros já haviam renunciado anteriormente (consulte os itens 00:47 e 22:06). Essas renúncias fazem parte de uma ampla reforma do governo ucraniano. De acordo com o líder do partido no poder, Servo do Povo, David Arakhamia, no Telegram, quarta-feira será um dia de demissões. O dia das nomeações é esperado para quinta-feira.

08:03 Zelensky: "Entulho prende pessoas"

O presidente Volodymyr Zelensky afirmou em seu discurso noturno que o ataque de foguetes russos em Poltava foi um dos ataques mais mortais desde o início da guerra. Pessoas ainda estão presas sob os escombros, e Zelensky enfatizou novamente a necessidade de sistemas de defesa aérea.

07:39 Grossi alerta para catástrofe na usina nuclear de Zaporizhzhia

Em uma reunião em Kyiv, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky e o diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica, Rafael Grossi, discutiram a situação das usinas nucleares na Ucrânia e na Rússia. Grossi visitará a usina nuclear de Zaporizhzhia, ocupada pela Rússia, na quarta-feira, onde relatou que a situação é "muito frágil" e o risco de uma catástrofe permanece. A usina não está em operação desde pouco depois da invasão da Rússia na Ucrânia em fevereiro de 2022.

07:18 Governador de Lviv relata mais baixas

Pelo menos duas pessoas morreram em ataques aéreos russos (consulte os itens 06:17 e 05:29) em Lviv, de acordo com o governador da região de Lviv, Maksym Kozytskyi, no Telegram. Dezenove pessoas ficaram feridas como resultado.

06:53 Ucrânia busca mais ajuda para a linha de frente

A Ucrânia está buscando apoio adicional para reconstruir seu setor agrícola e desminar, de acordo com o jornal alemão "Rheinische Post" de Düsseldorf, com base em informações do governo alemão. Isso inclui um programa de financiamento para áreas agrícolas perto da linha de frente e o pagamento de prêmios de segurança para pessoal. A Ucrânia também pediu a extensão de um programa financiado pelo Ministério da Agricultura para entregar geradores e apoio ao desminamento em áreas de linha de frente. O Ministério da Cooperação Econômica e do Desenvolvimento já está trabalhando em um projeto para detectar e remover minas.

6:17 Ucrânia: Incêndio após ataque de drone russo em Lviv

Após ataques aéreos russos, relatados às 5h29, na cidade de Lviv, no noroeste da Ucrânia, um incêndio eclodiu perto da estação de trem principal. Essa informação foi compartilhada pelo governador da região de Lviv, Maxym Kozytskyi, no Telegram. O incidente causou danos em duas escolas próximas, com vidros sendo estilhaçados em várias janelas e espalhados pelas ruas. De acordo com Kozytskyi, vários drones Shahed russos foram usados ​​durante o ataque aéreo. Os serviços de emergência estão no local, e as escolas afetadas permanecerão fechadas, de acordo com o prefeito de Lviv, Andriy Sadovyi, também pelo Telegram. Pelo menos seis pessoas, incluindo um menino de 10 anos, ficaram feridas como resultado. Lviv, que fica perto da fronteira polonesa e longe das linhas de frente orientais da guerra, tem sido alvo de ataques repetidos desde o início do conflito.

16:35 Biden Promete Defesa Aérea Novos para a UcrâniaApós o ataque destrutivo da Rússia na cidade ucraniana de Poltava, o presidente dos EUA, Biden, prometeu fornecer à Ucrânia sistemas de defesa aérea adicionais. "Condeno firmemente esse ataque brutal", declarou Biden. Os Estados Unidos continuarão a apoiar militarmente a Ucrânia, "incluindo a oferta de sistemas e capacidades de defesa aérea que o país precisa para proteger suas fronteiras". Zelenskyy havia pedido aos aliados ocidentais que apressassem o fornecimento de novos sistemas de defesa aérea à Ucrânia e autorizassem o país a usar suas armas de alcance longo anteriormente emitidas contra território russo após o ataque que resultou em pelo menos 51 mortes.

10:52 Novo Ataque de Drones em KyivA Rússia volta a alvo Kyiv com drones. As forças de defesa aérea ucranianas tentam repelir os ataques nas proximidades da capital, de acordo com a atualização do exército ucraniano no Telegram. Detalhes sobre o número de drones usados e potenciais danos ainda não foram revelados. Este ataque noturno faz parte da série intensificada de ataques aéreos da Rússia em Kyiv nas últimas semanas.

09:32 Zelenskyy Quer Controle Permanente sobre Teritórios de KurskA Ucrânia visa manter o controle sobre os territórios da região russa de Kursk até que o presidente Putin esteja pronto para negociações, de acordo com as declarações do presidente Zelenskyy em uma entrevista à emissora americana NBC News. A ocupação desses territórios é um aspecto crucial do "plano de vitória" da Ucrânia, disse Zelenskyy. Em geral, a Ucrânia não precisa de território russo. Zelenskyy não entrou em detalhes sobre planos para conquistar território russo adicional. A operação de Kursk foi mantida em segredo, até mesmo do presidente Biden dos EUA.

here.

08:47 Ministros Ukrainianos Renunciam Antes da Reorganização do GabineteQuatro ministros ucranianos, incluindo a vice-ministra para Assuntos Europeus, Olga Stefanishyna, o ministro para Indústrias Estratégicas, Oleksandr Kamyshin - que teve um papel significativo na expansão da produção de armas -, o ministro da Justiça, Denys Malyuska, e o ministro do Meio Ambiente, Ruslan Strilets, renunciaram antes da esperada reorganização do gabinete ucraniano. Os papéis futuros dos ministros dentro do governo permanecem incertos. "Como prometido, uma grande reformulação do governo é esperada nesta semana", explica David Arakhamia, líder da fração do partido no poder Servidor do Povo, no Telegram. "Amanhã teremos um dia de demissões, e no dia seguinte, um dia de nomeações", anunciou Arakhamia, considerado próximo ao presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy.

21:16 Após Ataque de Foguete em Poltava: Zelenskyy Pede Autorização para Uso de Armas de Alcance LongoApós o ataque mortal de foguetes da Rússia na cidade ucraniana de Poltava, o presidente Volodymyr Zelenskyy pede permissão para empregar armas de alcance longo contra a Rússia. "Os ataques russos se tornarão impossíveis se pudermos destruir as plataformas de lançamento dos ocupantes, onde eles estão, e os aeroportos militares e sua logística russos", declarou Zelenskyy em seu discurso diário em vídeo. De acordo com suas declarações, o número de mortos em Poltava aumentou para 51, e há 271 pessoas feridas. Há também vítimas presumivelmente presas sob os escombros.

20:06 Zelenskyy Demite Alto FuncionárioO presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy demite Rostyslav Shurma, primeiro vice-chefe da administração presidencial, de acordo com um decreto publicado no site do presidente. O presidente do parlamento também anuncia a renúncia de Olha Stefanishyna, que serviu como vice-primeira-ministra e ministra para a integração europeia na Ucrânia. Vários outros ministros haviam renunciado anteriormente. O presidente Volodymyr Zelenskyy explica que mudanças estão sendo implementadas para melhorar o governo. "Este outono será crucial. Nossas instituições estatais devem ser estruturadas para permitir que a Ucrânia alcance todos os resultados de que precisa."

19:42 Jornalista da NTV em Poltava: "Locais Descreveram um Incidentes Terrível"A Ucrânia relata um dos ataques aéreos mais intensos desde o início do conflito, resultando em numerous fatalities and countless injuries. The NTV correspondent Ayesha Patel is present at the scene and details the "noticeably tense atmosphere" and how locals endured the missile strikes.

here.19:25 Ucrânia Acusa Rússia de Executar POWsA Procuradoria Geral da Ucrânia acusa soldados russos de executar mais prisioneiros de guerra. Investigações foram iniciadas sobre o assassinato de três ucranianos na região de Torez do distrito de Donetsk, de acordo com o anúncio do Telegram da agência. De acordo com as informações disponíveis, os ucranianos saíram de um bunker com as mãos para cima. "Os invasores os obrigaram a deitar de bruços no chão e atiraram neles pelas costas", afirmou a agência, referindo-se a vídeos na web que circulam online.

here.

Você pode encontrar todos os desenvolvimentos anteriores aqui.

Em resposta ao bombardeio intensivo de civis ucranianos, a Lituânia criticou fortemente o embaixador da Rússia por minimizar os bombardeios da Rússia a alvos civis, enfatizando as mortes e ferimentos resultantes dos ataques aéreos em Lviv e Poltava. Devido ao descumprimento da Rússia do direito internacional humanitário e ao ataque flagrante a instituições educacionais, hospitais e áreas residenciais, a Lituânia condenou fortemente as ações do exército russo.

Além disso, o deployment and use of advanced air defense systems by the Russian occupiers of Crimea serve as a strategic measure to protect important logistics hubs such as the Kerch Bridge, which is a crucial supply route for Russian forces in southern Ukraine.

Leia também: