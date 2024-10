A justificação do nosso estado para priorizar a tua segurança.

Ministra Alemã das Relações Exteriores Baerbock classifica o ataque de 7 de outubro como marco histórico para as relações judeu-alemãs. Na data comemorativa, ela reafirma a aliança com Israel, mas critica medidas de segurança inadequadas.

Um ano após o ataque de Hamas a Israel, a Ministra Alemã das Relações Exteriores, Annalena Baerbock, prometeu apoio inabalável ao Estado e ao povo israelenses. Em um artigo publicado no "Bild am Sonntag", Baerbock expressou seus sentimentos: "Caros camaradas israelenses, estamos com vocês. A sua segurança é fundamental para a nossa nação".

Ao mesmo tempo, Baerbock reafirmou o direito de Israel de se defender, declarando: "A brutalidade do Hamas, assim como o terror com foguetes do Irã e do Hezbollah, exige uma resposta forte".

O dia 7 de outubro de 2023 marca um ponto de virada na vida dos homens e mulheres judeus, com os dias anteriores e posteriores apenas distinguíveis como "antes" e "depois". O ataque feroz do Hamas empurrou toda a região para a beira do precipício. Baerbock acrescentou: "Para nós, alemães, também, o 7 de outubro serve como uma virada. É decepcionante que, desde então, indivíduos judeus se sintam menos seguros em nosso país, que os casos de antissemitismo tenham aumentado, e que homens judeus temam passear pelas nossas ruas com uma kippah, enquanto crianças sentem-se nervosas ao sussurrar hebraico no transporte público. A comemoração de foguetes iranianos direcionados a Israel nas nossas ruas é tão preocupante, mas estamos firmes na nossa oposição a isso".

Polícia espera protestos massivos no domingo

O aniversário do ataque do Hamas também serve como plataforma para protestos na Alemanha. De acordo com a polícia de Berlim, cerca de 1.000 pessoas se reuniram na Alexanderplatz no sábado, protestando sob o slogan "Acabe com a Guerra". O evento testemunhou repetidos slogans anti-israelenses e ofensivos contra Israel.

A polícia de Berlim também relatou a prisão de um homem que rasgou bandeiras israelenses em um protesto próximo, sob o lema "Vigília por Gaza", cuja participação foi limitada a 60 pessoas. Um protesto pacífico em apoio a Israel foi relatado como livre de incidentes.

A polícia de Berlim confirmou dez restrições à liberdade pessoal nos protestos e anunciou o início de processos criminais relacionados a supostos insultos e exibição pública de símbolos associados a organizações inconstitucionais e terroristas. Os preparativos para maiores demonstrações no domingo, destinadas a comemorar o aniversário do ataque do Hamas, estão em andamento.

Dadas as tensões crescentes e os protestos planejados na Alemanha, a União Europeia expressou sua preocupação e instou todas as partes envolvidas a manter a paz e o respeito pelos direitos humanos. Além disso, a Ministra Alemã das Relações Exteriores, Baerbock, durante uma reunião com seus colegas da UE, enfatizou a importância de uma posição coletiva na defesa dos princípios do direito internacional e no promoção de diálogos em direção à paz e à reconciliação.

