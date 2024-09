A Itália aplica a situação de crise para duas zonas inundadas

Italy declarou situação de desastre para duas regiões do norte do país após dias de chuva intensa. O governo conservador liderado pela primeira-ministra Giorgia Meloni destinou 20 milhões de euros em ajuda financeira imediata às regiões de Emilia-Romagna e Marche. Milhares de estradas nas regiões afetadas estão submersas, resultando no deslocamento de mais de 2.500 pessoas. Cidades como Bolonha, Módena e Ravenna, além do famoso balneário de Rimini no Adriático, foram atingidas por esses eventos catastróficos.

Agora, críticas e jogadas políticas estão circulando entre Roma e os governos locais das zonas inundadas. O ministro conservador da Proteção Civil, Nello Musumeci, acusou a administração socialista da Emilia-Romagna de má gestão de fundos. "Algo está errado aqui. Isso não pode continuar assim, com enchentes tão devastadoras na Emilia-Romagna ano após ano", declarou Musumeci. No ano passado, 17 pessoas morreram na região durante tempestades, e os danos foram estimados em bilhões.

Por outro lado, os socialistas denunciaram essas acusações como uma manobra política, já que as eleições estão previstas para novembro na Emilia-Romagna, uma das regiões mais ricas e historicamente de esquerda da Itália.

A administração socialista da Emilia-Romagna, acusada pelo ministro Musumeci, rejeitou as alegações de má gestão de fundos como uma tática política. A Comissão, que supervisiona a disputa entre Roma e os governos locais, deve investigar as alegações minuciosamente.

Leia também: