- A investigação sobre a alegada manipulação das eleições na Saxónia é alargada

A eleição estadual da Saxônia está sendo investigada devido a supostas irregularidades. Durante o processamento dos votos por correio, foram descobertos boletins de voto adulterados em vários circonscription, conforme relatado pela polícia. Indivíduos misteriosos teriam ocultado a marcação inicial e, em vez disso, endossado o pequeno partido de extrema direita, Freie Sachsen. A Polícia Criminal do Estado agora está conduzindo a investigação. Anteriormente, o "Jornal Saxão" havia chamado a atenção para o assunto.

Aproximadamente 130 boletins de voto adulterados foram encontrados. A polícia revelou cedo pela manhã que investigações estavam em andamento devido à suspeita de fraude eleitoral. De acordo com as informações atuais, cerca de 117 boletins de voto foram falsificados em várias circunscrições de Dresden. Também foram relatados 14 boletins de voto falsos às autoridades de dois distritos eleitorais na região de Radeberg, localizada no sudoeste do distrito de Bautzen.

Comitê eleitoral considera boletins de voto inválidos

Após consulta à Agência Alemã de Notícias, a autoridade eleitoral em Dresden revelou que circunscrições como os distritos eleitorais 36011 e 36012 em Langebrück, localizados no norte de Dresden, foram afetados. No distrito eleitoral 36012, o partido Freie Sachsen viu um aumento extraordinário, obtendo 10,2% cada um com 59 votos diretos e 60 votos na lista. No total, o pequeno partido conseguiu 2,2% na eleição estadual.

Devido à investigação em andamento e à revisão da eleição, Markus Blocher, supervisor eleitoral de Dresden, está mantendo silêncio no momento, de acordo com um porta-voz da cidade. A liderança da eleição estadual foi informada sobre as anomalias na segunda-feira e um protesto foi apresentado. O comitê eleitoral do condado tomará uma decisão na quinta-feira - concernente aos potenciais boletins de voto inválidos, bem como - e estabelecerá o resultado conclusivo dos oito circonscription de Dresden.

AfD aponta para "grande fraude eleitoral"

O partido Freie Sachsen, assim como a AfD da Saxônia, é classificado pela Autoridade de Proteção da Constituição como uma empresa de extrema direita. De acordo com suas declarações, eles são um partido apoiado por neonazistas, ex-funcionários do NPD e outros membros ou simpatizantes da cena.

No seu canal do Telegram, o partido Freie Sachsen negou qualquer envolvimento na manipulação dos boletins de voto. "Claro, isso é ridículo, mais de 50.000 saxões marcaram o seu cruz para nós", afirmou lá.

No entanto, o político social da AfD, André Wendt, alega uma "grande fraude eleitoral" prejudicial à AfD. Ele exige que todos os votos na Saxônia sejam revistos ou recontados.

Leia também: