A inundação do Oder, em Brandemburgo, diminuiu após um período de turbulência.

A situação com a enchente do Oder em Brandenburg está começando a melhorar. Na terça-feira, o nível um de alerta de enchente foi implementado para as partes baixas do rio ao sul de Frankfurt an der Oder, de acordo com a agência ambiental local. O mesmo alerta foi definido para a estação de medição de Frankfurt an der Oder. O pico da enchente já havia atingido a região superior do rio germano-polonês, perto de Stettin, na Polônia.

Na porção média do Oder, os alertas de nível dois permaneceram ativos em várias áreas na terça-feira, mas os níveis de água continuaram a cair. Como resultado, as medidas de prevenção de enchentes foram reduzidas em vários locais ao longo do fim de semana, devido à melhoria das condições.

Felizmente, a enchente em Brandenburg não causou danos extensos. No entanto, a Polônia enfrentou enchentes severas anteriormente devido a vários dias de chuva pesada. Além disso, essas chuvas intermináveis também afetaram a República Checa vizinha. Como resultado, os níveis de água dos rios Oder e Elba, que eventualmente desaguam na Alemanha, também aumentaram.

