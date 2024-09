A iniciativa de apoio financeiro de Johnson corre o risco de colapso devido à resistência dos membros do partido republicano

A Câmara deve votar na quarta-feira um projeto de lei de financiamento de seis meses, contendo uma cláusula controversa destinada a impedir o voto de não cidadãos. No entanto, pelo menos sete republicanos da Câmara expressaram sua desaprovação do projeto de financiamento, que, junto com a oposição democrata, pode torná-lo obsoleto na Câmara e fazê-lo um ponto morto no Senado controlado pelos democratas. A Casa Branca também indicou que o presidente vetaria a medida.

Se o plano de gastos do GOP não passar na Câmara, seria uma fonte de humilhação para os republicanos da Câmara, revelando ainda mais a divisão interna e fazendo-os se apressarem para estratégias enquanto se aproxima o prazo do fechamento no final do mês.

O plano de gastos de seis meses do GOP, que passou pelo primeiro obstáculo procedimental na terça-feira, visa manter o financiamento do governo até março de 2025. A proposta incorpora o projeto de lei SAVE, proposto pelos republicanos e aprovado anteriormente na Câmara em julho, que requer prova tangível de cidadania dos EUA para registro de eleitores em eleições federais - uma medida já considerada ilegal para não cidadãos em eleições federais.

O apoio ao projeto de lei SAVE surge enquanto Trump e seus aliados perpetuam preocupações sobre a integridade das eleições em antecipação às eleições de 2024.

Em uma possível complicação para os republicanos, Trump postou no Truth Social na terça-feira: "Se os republicanos na Câmara e no Senado não receberem garantias sobre a segurança das eleições, ELES DEVEM, DE FORMA ALGUMA, NÃO PROCEDER COM UMA RESOLUÇÃO CONTINUADA SOBRE O ORÇAMENTO."

Johnson concordou com a posição de Trump sobre o financiamento do governo, dizendo ao CNN's Jake Tapper no "The Lead" na terça-feira: "Eu acho que o presidente Trump está ecoando exatamente o que tenho dito, e isso é que precisamos de garantias sobre a segurança das eleições e o financiamento do governo."

Johnson tem tentado salvar o plano de financiamento temporário frente à reação dos republicanos, mas não descartou a possibilidade de aprovar um projeto de lei "limpo" para manter as operações do governo quando pressionado pelo CNN's Manu Raju mais cedo na terça-feira.

"Estou aqui para vencer", disse o presidente. "Não vou me envolver em especulações e tentar calcular todos os possíveis desfechos."

A determinação de Johnson em seguir em frente com o plano decorre do descontentamento crescente da facção de direita de sua conferência, que prevê que o projeto de lei SAVE provavelmente será descartado assim que o Senado rejeitar a medida, mesmo que o projeto de financiamento passe na Câmara.

Até agora, Johnson não revelou uma estratégia alternativa. Muitos conservadores da Câmara também defendem cortes de gastos de longo prazo em vez de projetos de lei de financiamento temporários.

Johnson permaneceu firme na terça-feira, dizendo que os republicanos da Câmara estão "avançando com a legislação" apesar da oposição dentro da própria conferência e reconhecendo: "Tenho alguns colegas a mais para conversar. Estaremos fazendo isso hoje."

Ele observou que a conferência teve uma "boa reunião" na terça-feira de manhã com "debate engajado".

A política em torno do plano de gastos do GOP está ficando cada vez mais complexa, com pelo menos sete republicanos da Câmara expressando sua desaprovação do projeto de lei devido à sua cláusula controversa. A defesa do projeto de lei SAVE, que requer prova tangível de cidadania dos EUA para registro de eleitores, está causando divisão interna no GOP, com Trump e alguns republicanos insistindo em garantias de segurança das eleições antes de prosseguir com o orçamento.

Leia também: