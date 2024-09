A informação disponível indica uma tentativa de assassinato de Trump.

Originalmente, o entourage de Donald Trump anunciou "tiros ouvidos nas proximidades" em relação ao ex-presidente americano, mas mais tarde, o FBI interveio: o FBI, uma agência federal de aplicação da lei dos EUA, suspeita que se tratou de uma tentativa de assassinato do atual candidato presidencial republicano. O septuagenário escapou ileso durante o incidente em seu campo de golfe em West Palm Beach, Flórida, e um suspeito foi preso.

As Informações:

O Incidente: Trump estava jogando golfe em seu clube de West Palm Beach durante a tarde quando um agente do Serviço Secreto reconheceu uma boca de rifle saindo dos arbustos ao lado da cerca do campo de golfe. Tiros foram disparados, embora não esteja claro se o suspeito conseguiu atirar nos agentes. No entanto, os agentes responderam, de acordo com um comunicado dado por um representante do Serviço Secreto durante uma conferência de imprensa.**

A Fuga e a Prisão: O culpado fugiu em um veículo, mas uma testemunha atenta ajudou as autoridades a identificar o veículo e o suspeito. Em seguida, ele foi preso ao longo de uma rodovia perto do local, como relatado pelo xerife do condado de Palm Beach, Ric Bradshaw.**

O local do crime: O campo de golfe de Trump é cercado por uma cerca com arbustos e árvores altos. A polícia isolou uma área perto de uma estrada, onde acreditam que o suspeito estava posicionado. Eles encontraram um rifle AK-47 com uma luneta, duas mochilas e uma câmera digital compacta no local.**

O Suspeito: A polícia ainda não divulgou o nome do suspeito. Várias mídias dos EUA, citando fontes não identificadas, afirmam que ele é um contratante autônomo de 58 anos do Havaí.**

O que ainda não foi respondido:

A Razão: Os investigadores ainda não divulgaram nenhuma informação sobre as intenções ou motivações do suspeito. No entanto, fontes de mídia dos EUA afirmam que ele costumava expressar suas opiniões políticas nas redes sociais, defendendo a Ucrânia, que está sob ataque russo, e criticando Trump, que afirma que poderia encerrar a guerra na Ucrânia em 24 horas. Há especulações de que isso pode estar relacionado ao incidente do campo de golfe.**

Os Preparativos: Trump, como candidato presidencial, não segue um plano público como o atual presidente Joe Biden. Não está claro como o suspeito ficou sabendo da presença de Trump no campo de golfe naquele dia, se ele pretendiatargetear o político. Trump estava jogando golfe com o investidor imobiliário e doador político Steve Witkoff.**

O Perigo: O suspeito estava a poucos metros de Trump. Não está claro como outra pessoa armada, após o ataque a um oficial republicano na Pensilvânia alguns meses atrás, conseguiu se aproximar tanto. No entanto, é aparente que um candidato presidencial e ex-presidente recebe menos proteção do Serviço Secreto do que um presidente em exercício.**

O suspeito foi preso no condado de Palm Beach, Flórida, onde fica o campo de golfe de Donald Trump. Após o incidente, as agências de aplicação da lei estão investigando as motivações por trás dessa tentativa de ataque a Trump.

Leia também: