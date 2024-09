A Índia manifesta a sua intenção de continuar a comprar petróleo russo, desde que não sejam impostas sanções.

14:05 Munz (Informal): Sem Fôlego sobre F-16s para Ouvidos do Kremlin

A primeira remessa de caças F-16 ocidental está agora em ação na Ucrânia. No entanto, devido a motivos como a falta de permissão para lançar mísseis no coração da Rússia, o Kremlin parece não se incomodar com isso, compartilha Rainer Munz da ntv de Moscou.

13:45 Kremlin (Informal): Palavras de Stoltenberg sobre Armas de Longo Alcance Perigosamente Inúteis

A Rússia rotulou as declarações do Secretário-Geral da NATO, Jens Stoltenberg, como "perigosamente inúteis". Stoltenberg sugeriu em sua conversa com "The Times" que não seria um grande problema para a Ucrânia atingir alvos mais adentro da Rússia usando armas ocidentais com maior alcance. O porta-voz do presidente Dmitri Peskov comentou que tal desconsideração pelas declarações do presidente russo é um "movimento míope e pouco profissional". Putin havia alertado anteriormente que nações que permitissem o uso de mísseis de maior alcance se tornariam diretamente envolvidas no conflito.

13:17 Especialistas Atômicos Detectam Minas e Equipamento Militar em NPP de Zaporizhzhia

Tropas e equipamentos russos estão estacionados na usina nuclear de Zaporizhzhia, ocupada por Moscou, na Ucrânia. Além disso, minas foram plantadas entre as cercas interna e externa. A Organização Internacional de Energia Atômica (OIEA) relatou isso. Especialistas da OIEA foram impedidos de acessar certos halls de turbinas durante todo o período de relatório. A usina nuclear foi tomada por soldados russos no início da guerra, e especialistas internacionais têm se preocupado com a situação de segurança desde então. Há apenas um mês, uma torre de resfriamento pegou fogo.

12:41 Kremlin (Informal): Aviso de Escalada de Tensão no Oriente Médio após Explosões de Pager

Após a série de explosões de pager no Líbano, o Kremlin alertou sobre uma "escalada de tensões" em uma região altamente explosiva. "O que quer que tenha acontecido, certamente levará a uma escalada de tensões", afirmou o porta-voz do Kremlin Dmitri Peskov. A região, como destacou Peskov, já está "à beira" e cada ocorrência desse tipo tem o potencial de desencadear um conflito. O Ministério das Relações Exteriores da Rússia considera o incidente como outro "ato de guerra híbrida contra o Líbano".

12:24 Ucrânia (Informal): Aumento de Dez Bilhões de Euros no Orçamento para Pagar Soldados

A Ucrânia aprovou um orçamento suplementar superior a dez bilhões de euros em despesas adicionais, principalmente canalizadas para o militar. A despesa total do orçamento aumentará em cerca de 13%, para mais de 81 bilhões de euros, uma figura recorde para a Ucrânia. As ajustes orçamentários foram essenciais para pagar aos soldados, entre outras despesas, suas gratificações de risco de setembro.

11:36 Sharma (Informal): F-16s Não Seriam a Solução Final

O presidente ucraniano Zelensky está pressionando por 128 caças F-16 para ganhar superioridade aérea sobre a Ucrânia. Embora as nações ocidentais tenham concordado em fornecer cerca de 60, menos da metade, ntv's Kavita Sharma vê isso como uma vitória que a entrega e o treinamento de pilotos já começaram. No entanto, desafios na implementação do sistema de armas já surgiram.

11:16 Inteligência Ukrainiana (Informal): Derrubamos Depósito de Munições Russo

Uma fonte do serviço de inteligência ucraniano SBU confirmou ao Kyiv Independent que a Ucrânia estava por trás do ataque ao grande depósito de munições em Toropez da noite anterior. O depósito abrigava mísseis balísticos, incluindo Iskander, mísseis antiaéreos, munição de artilharia e bombas planadoras. De acordo com a fonte, os drones ucranianos "desativaram efetivamente" o depósito. Após o impacto do drone ucraniano, ocorreu uma "explosão extremamente poderosa". "O SBU está colaborando de perto com seus colegas militares para reduzir sistematicamente as capacidades de mísseis da Rússia, que eles usam para bombardear cidades ucranianas", afirmou a fonte. Planos estão em andamento para lançar ataques semelhantes a outros alvos militares russos.

10:49 Fabricantes de Drones Ucranianos (Informal): Chance de Licitar Pedido de Ramstein

Fabricantes de drones ucranianos agora são elegíveis para participar de licitações organizadas pela coalizão de drones dentro do formato Ramstein pela primeira vez. De acordo com o Ministério da Defesa da Ucrânia, a série de licitações cobrirá dois lotes: um para a produção de drones de visão em primeira pessoa (FPV) e um para drones interceptadores. O ministério considera isso como um grande impulso à manufatura ucraniana. Todos os propostas apresentadas serão revisadas pelos membros da coalizão de drones. Os candidatos bem-sucedidos receberão pedidos para testes adicionais.

10:27 Vídeo do Ataque ao Depósito de Munições Russo Circula

A Rússia ainda não confirmou, mas o governador da região de Tver já relatou no Telegram que um ataque de drone ucraniano causou um incêndio. Supõe-se que fosse um grande depósito de armas e munições. Os residentes foram evacuados e há vídeos do incêndio circulando online.

09:39 Nove Feridos em Kharkiv, Dois Mortos em Zaporizhzhia (Informal)

Kharkiv, a segunda maior cidade da Ucrânia, foi abalada por outro pesado ataque aéreo russo no dia anterior. Bombas guiadas detonaram em vários distritos, ferindo nove pessoas. Este é o último de uma série recente de ataques a civis. No domingo, uma bomba de precisão tirou a vida de uma mulher e feriu 43 outros, incluindo quatro crianças. Ataques aéreos russos em assentamentos também foram realizados na região de Zaporizhzhia, onde duas pessoas morreram.

De acordo com fontes locais, instalações energéticas na cidade nordeste ucraniana de Sumy foram novamente alvo de drones russos. Os relatórios preliminares sugerem não haver vítimas, mas os ataques repetidos colocaram uma pressão substancial no sistema energético da cidade. Há apenas dois dias, a Rússia atacou a infraestrutura energética em Sumy e sua área circundante com foguetes e drones, causando uma queda temporária de energia para cerca de 280.000 lares, de acordo com o Ministério da Energia.

08:27 Forças Armadas Ucranianas: 1.130 Vítimas Russas nas Últimas 24 Horas

As forças armadas ucranianas relatam que 1.130 soldados foram mortos ou feridos nas últimas 24 horas. Desde o início da invasão russa em grande escala em fevereiro de 2022, os ucranianos relataram 637.010 baixas inimigas. As tropas ucranianas também afirmam ter destruído 25 sistemas de artilharia, 45 veículos de transporte e tanques e seis tanques desde ontem.

07:55 Ucrânia se Preparando para Desdobramento de Caças F-16

A Força Aérea Ucraniana finalizou seus planos para o desdobramento de caças F-16 ocidentais. Todas as tarefas para as forças militares e o Ministério da Defesa foram estabelecidas, de acordo com o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy em seu discurso noturno por vídeo. As discussões com o Comando da Força Aérea também se concentraram na possível expansão da frota de aeronaves e treinamento adicional de pilotos. Muitos em Kyiv estão defendendo treinamento básico de pilotos aprimorado, considerando as frequentes baixas pesadas. Atualmente, o treinamento leva 40 dias. A Ucrânia deve receber cerca de 60 caças F-16, mas apenas alguns já foram entregues.

07:19 Rússia Acusa Ucrânia de Ataques com Drones em Várias Regiões

A Rússia alega que a Ucrânia realizou ataques com drones em várias regiões. A agência de notícias estatal russa TASS relata, citando o Ministério da Defesa, que 54 drones ucranianos foram abatidos em cinco regiões russas durante a noite, com a metade deles abatidos na região fronteiriça de Kursk e o resto nas regiões fronteiriças de Bryansk e Belgorod, e nas regiões ocidentais de Smolensk e Oryol. A agência não menciona a região de Tver, a noroeste de Moscou, onde autoridades locais e blogueiros militares relataram um ataque de drone a um grande depósito de munições na cidade de Toropets, resultando em um incêndio que exigiu a evacuação de residentes.

06:57 Ataque Ucraniano Causa Danos Significativos a Depósito de Munições Russo

De acordo com blogueiros militares, o ataque ucraniano à cidade russa de Toropez, na região de Tver, incendiou um depósito de munições contendo milhares de toneladas de munição e foguetes. O depósito, de acordo com os blogueiros, foi expandido recentemente e abriga 42 bunkers reforçados e 23 armazéns e oficinas. O ex-oficial de inteligência russo Igor Girkin relata no Telegram que a situação na área está sob controle. Os blogueiros militares ucranianos concluirão, com base em sua análise de dados, que danos significativos foram infligidos, especialmente aos bunkers mais novos.

06:20 Chefe Adjunto da Fração do Partido Verde: AfD e BSW Espalham Narrativas Russas

O chefe adjunto da fração do Partido Verde, Konstantin von Notz, pede uma discussão imediata no Parlamento Alemão sobre as operações de influência russa na Alemanha. "Análises de papéis internos da fábrica de propaganda russa SDA revelam muito claramente os métodos astutos pelos quais os corpos russos manipulam nossa democracia, discursos públicos e eleições", diz o especialista em política interna. "Com a AfD, BSW e outros cúmplices ansiosos espalhando narrativas russas no público e nos parlamentos, alianças prejudiciais são formadas para enfraquecer os interesses alemães juntos. Os defensores da Ucrânia são identificados, espionados e tentativas são feitas para descreditar publicamente."

05:42 Atores Russos Espalham Vídeos Enganadores sobre Kamala Harris

De acordo com investigações da gigante de software Microsoft, atores russos estão ampliando sua campanha de desinformação contra a candidata à presidência dos EUA Kamala Harris. Um grupo ligado ao Kremlin, conhecido como Storm-1516, produziu dois vídeos falsos desde o final de agosto para difamar as campanhas de Harris e seu companheiro de chapa Tim Walz. Um vídeo mostra um grupo de supostos apoiadores de Harris atacando um participante de um suposto comício do Trump. O outro vídeo apresenta um ator espalhando a falsa afirmação de que Harris feriu uma menina em um acidente em 2011, deixando-a paralisada, e fugiu do local. Ambos os vídeos supostamente ganharam milhões de visualizações.

05:19 Explosões e Incêndio em Tver, Rússia

Um ataque de drone ucraniano, de acordo com relatórios russos, causou um incêndio na região russa de Tver. Detritos de um drone ucraniano destruído supostamente acenderam um incêndio na cidade de Toropets, exigindo a evacuação parcial dos residentes. O governador Igor Rudenya anunciou isso na plataforma de mensagem Telegram. Os bombeiros atualmente tentam conter o incêndio. A causa do incêndio permanece incerta. As unidades de defesa aérea russa supostamente ainda estão engajadas em repelir um "ataque em massa de drones" na cidade. A cidade, com uma população de pouco mais de 11.000, supostamente é o local de um armazém russo para estoque de munição, munição e explosivos, de acordo com um relatório de 2018 da agência de notícias estatal RIA.

03:57 Governadores Russos Relatam Ataques de Drone

A Ucrânia está atacando várias regiões no oeste da Rússia com drones, de acordo com governadores locais. Sete drones ucranianos foram abatidos na região de Smolensk, que faz fronteira com a Bielorrússia, relatou o governador Vasily Anochin no Telegram. A defesa aérea russa destruiu um drone sobre a região de Orjol, relatou o governador Andrei Klychkov no Telegram. Pelo menos 14 drones de ataque ucranianos foram abatidos sobre a região de Bryansk, que faz fronteira com a Ucrânia, relatou o governador Alexander Bogomaz no Telegram. O governo em Kyiv alega que os ataques atingem infraestrutura militar, energética e de transporte vital para os esforços de guerra de Moscou.

13:54 Notícia Exclusiva: EUA Pretendem Reabastecer Reservas Estratégicas de Petróleo

Uma fonte interna afirma que o governo dos EUA planeja reabastecer suas reservas estratégicas de petróleo. Os EUA estão considerando a aquisição de até 6 milhões de barris de petróleo, revelou uma fonte. Se isso for adiante, será a maior compra desde um impressionante lançamento em 2022. Após os altos preços da gasolina devido à invasão da Ucrânia pela Rússia, o governo dos EUA vendeu grandes quantidades de petróleo de suas reservas estratégicas em 2022, marcando o "maior lançamento de reservas de petróleo já visto".

01:54 Investigação dos EUA sobre Evasão de Proibição de Urânio Russo

Os Estados Unidos estão investigando a possível evasão da proibição de importação de urânio russo através da China. Há especulações de que a China está importando urânio enriquecido da Rússia enquanto exporta sua própria produção para os EUA, de acordo com a Reuters, citando fontes governamentais. "Estamos preocupados que a proibição do urânio russo possa estar sendo contornada", comentou Jon Indall da Associação de Produtores de Urânio dos EUA (UPA). "Não queremos cortar o suprimento russo e acabar dependendo apenas da China. Pedimos ao Departamento do Comércio para investigar esse assunto." O Departamento do Comércio não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

00:45 Tragédia em Saporischschja: Dois Mortos e Cinco Feridos

Na madrugada, a Rússia atacou a área de Saporischschja, resultando em pelo menos duas mortes e cinco feridos, de acordo com o governador Ivan Fedorov. Ele esclareceu mais tarde que a Rússia havia bombardeado pesadamente a comunidade de Komyshuvakha na região. Várias casas e uma instalação de infraestrutura também foram danificadas. Os serviços de emergência ainda estão no local, avaliando a gravidade dos danos, segundo o "Kyiv Independent".

23:38 Embaixadora dos EUA na ONU: Conhecemos a Nova Estratégia de Paz de Zelensky

A embaixadora dos EUA na ONU, Linda Thomas-Greenfield, afirmou que a administração americana está familiarizada com a nova "estratégia de paz" do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. O site de notícias ucraniano "European Pravda" relatou isso, citando uma conferência de imprensa na sede da ONU. "Revisamos a estratégia de paz do presidente Zelensky. Respeitamos isso como uma tática que pode render resultados. Estamos procurando entender como podemos contribuir para isso", ela comentou. A embaixadora dos EUA expressou otimismo sobre o progresso no processo de paz, sem fornecer mais detalhes. Thomas-Greenfield parece se referir à "estratégia de vitória" anunciada por Zelensky no mês passado.

22:29 Alarme Falso na Letônia: Enxame de Pássaros Confundido com Fenômeno Aéreo Não Identificado

Alarme falso na Letônia: uma suposta invasão do espaço aéreo da NATO no Báltico provou ser um incidente inofensivo. O objeto, que se aproximou da fronteira a partir da vizinha Bielorrússia e a cruzou na área oriental de Kraslava, era um enxame de pássaros. A agência de notícias letã Leta relatou isso, citando a força aérea. Anteriormente, o Ministério da Defesa em Riga havia relatado que um objeto aéreo não identificado havia sido detectado. Como resultado, aeronaves de interceptação da NATO estacionadas na base de Lielvārde foram despachadas para monitorar o espaço aéreo, mas não conseguiram avistar objetos suspeitos.

21:59 Moldávia e Alemanha Cooperam em Cibersegurança

A Moldávia e a Alemanha estão fortalecendo suas defesas contra a "guerra híbrida de Putin" por meio de um acordo de cibersegurança. A ministra das Relações Exteriores da Alemanha, Annalena Baerbock, afirmou em Chisinau que o presidente russo Vladimir Putin pretendia continuar utilizando suas táticas de guerra híbrida contra a Europa, especialmente a Moldávia, como meio de instabilidade. "Mas é por isso que estamos intensificando nossas próprias iniciativas", disse ela. Por meio de equipamentos tecnológicos, troca de informações e treinamento, eles pretendem "detectar ciberataques na Moldávia e desmascarar desinformação".

