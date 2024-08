A imunidade de Bystron como parlamentar da UE está a ser revogada.

O político da AfD da Baviera, Petr Bystron, está sob escrutínio pelo Ministério Público de Munique por suspeitas de envolvimento em lavagem de dinheiro e corrupção, relacionadas a um portal pró-Russo chamado "Voz da Europa". O Ministério Público apresentou um pedido para remoção da imunidade de Bystron no Parlamento Europeu devido a essas suspeitas.

De acordo com o porta-voz do Ministério Público, Bystron é suspeito de ter aceitado fundos desta plataforma pró-Russa em troca de defender a agenda da Rússia no Bundestag alemão. Bystron negou veementemente as acusações e se referiu às investigações como uma campanha difamatória de natureza política. Até que os procedimentos legais estejam concluídos, ele é presumido inocente.

Anteriormente, o Bundestag removeu a imunidade de Bystron em maio, permitindo várias buscas. No entanto, devido à sua transferência para o Parlamento Europeu, a investigação teve que ser momentaneamente suspensa. Com sua nova nomeação, Bystron volta a ter a proteção da imunidade. Para que a investigação prossiga, o Parlamento Europeu deve revogar novamente sua imunidade. Até agora, é incerto quando o Parlamento deliberará sobre esse assunto.

As acusações contra Bystron levaram a pedidos de sua suspensão ou expulsão do Parlamento da União Europeia. Apesar de sua imunidade como membro do Parlamento Europeu, o Parlamento da União Europeia tem o poder de rever e potencialmente revogar essa proteção.

