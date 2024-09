A Hungria defende uma maior colaboração económica com a Rússia às 15:26.

Ministro das Relações Exteriores da Hungria Defende Colaboração Econômica com a Rússia Fora dos Limites das Sanções da UE O Ministro das Relações Exteriores da Hungria, Peter Szijjarto, defende um aumento da parceria econômica com a Rússia em setores não afetados pelas sanções da UE. Ele expressou essa perspectiva durante uma coletiva de imprensa conjunta com o Ministro da Saúde da Rússia, Mikhail Murashko, realizada durante um fórum empresarial entre os dois países na Hungria. Szijjarto reiterou sua posição de que as sanções da UE, segundo o governo húngaro, são ineficazes. A Hungria é membro tanto da UE quanto da NATO. As visitas de altos funcionários russos a esses países se tornaram menos frequentes desde o início do conflito na Ucrânia.

14:57 Americano Supostamente Pró-Russo Morto por Soldados Russos Relatos de Moscou sugerem que um cidadão americano envolvido em atividades separatistas pró-russas no leste da Ucrânia foi brutalmente morto por soldados russos. Um comitê investigativo que lida com crimes graves teria revelado que o homicídio foi cometido por três soldados russos em abril, com um quarto soldado acusado de ajudar a ocultar o corpo. Nenhum motivo conhecido foi divulgado. Russell Bentley, também conhecido como "Texas" ou "Cowboy de Donbass", juntou-se aos separatistas pró-russos apoiados por Moscou na Ucrânia em 2014. Ele continuou a lutar ao lado deles até 2017 e depois permaneceu no leste da Ucrânia.

14:43 Zelensky Espera Apoio Rápido de Biden para 'Plano de Vitória' O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, espera contar com o apoio do Presidente dos EUA, Joe Biden, para seu plano para pôr fim à guerra na Ucrânia durante uma visita próxima a Washington. "Eu realmente espero que ele apoie esse plano", declarou Zelensky na sexta-feira em Kyiv, durante uma coletiva de imprensa conjunta com a Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. O "plano de vitória" envolve decisões rápidas dos aliados, que devem ser tomadas entre outubro e dezembro, afirmou ele. "Temos confiança no sucesso desse plano", acrescentou Zelensky.

14:28 Rússia Asserta que Embreve Recuperará o Controle sobre Kursk A Rússia afirma que em breve recuperará o controle da região fronteiriça contestada de Kursk atualmente ocupada por tropas ucranianas, de acordo com suas próprias afirmações. "Nossos soldados estão fazendo um excelente trabalho e, no final, eles terão sucesso. O controle será restaurado", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov. Embora a situação nas regiões russas ocupadas seja atualmente difícil, Peskov prevê uma mudança positiva a favor da Rússia no futuro próximo. Nenhum detalhe sobre a estratégia do exército foi divulgado, enquanto Peskov se recusou a estabelecer um cronograma.

14:03 Rússia Estava Ciente do Movimento Ucraniano em Direção a Kursk

De acordo com um relatório do The Guardian citando documentos supostamente russos apreendidos pelo exército ucraniano durante a ofensiva em Kursk, as autoridades e o exército na região russa de Kursk podem ter sido informados do avanço ucraniano. A autenticidade dos documentos ainda não foi verificada, mas eles apresentam características comuns em comunicações militares russas genuínas. O relatório sugere que avisos sobre certos avanços ucranianos em território russo foram emitidos dentro das autoridades e do exército russos, mas esses avisos datam de janeiro de 2024. Medidas para reforçar a defesa da fronteira foram ordenadas tão cedo quanto meados de março, embora persistissem preocupações sobre unidades substaffadas compostas principalmente por reservistas mal treinados. As forças ucranianas iniciaram um ataque surpresa na região de Kursk no início de agosto.

13:30 BBC: Mais de 70.000 Soldados Russos Mortos na Ucrânia Identificados

Um portal de notícias russo e a BBC teriam identificado mais de 70.000 soldados russos mortos na Ucrânia, de acordo com seus próprios relatórios. O serviço russo da BBC confirmou os nomes de 70.112 soldados russos mortos na Ucrânia, embora o número real seja considerado maior. Esse número é derivado de uma revisão de declarações oficiais, obituários online, avisos de óbitos e observação de túmulos em cemitérios russos, cobrindo o período desde o início da guerra em fevereiro de 2022 até 19 de setembro. A Mediazona, um site de notícias russo independente, estima que pelo menos 120.000 soldados russos foram mortos na Ucrânia. O governo russo mantém informações estatísticas sobre soldados russos mortos em guerra como assunto classificado.

12:50 Ucrânia Proíbe Uso do Telegram para Oficiais e Militares

A Ucrânia proibiu principalmente o uso da plataforma de telecomunicação Telegram para funcionários governamentais, militares e de segurança. O Conselho de Segurança e Defesa Nacional anunciou no Facebook que a instalação e utilização do Telegram em dispositivos oficiais de funcionários governamentais, militares, empregados no setor de segurança e defesa e empresas que operam infraestrutura crítica agora são proibidas. A proibição é motivada por preocupações com a segurança nacional.

12:23 Banco Raiffeisen Vende Subsidiária na Bielorrússia

O Raiffeisen Bank International (RBI) concordou em vender sua subsidiária na Bielorrússia e se desligar do mercado lá. O banco austríaco anunciou a assinatura de um acordo para vender sua participação de 87,74% para a Soven 1 Holding Limited. A venda terá um impacto significativo no desempenho financeiro do banco. O Raiffeisen Bank International já reduziu significativamente sua presença empresarial na Rússia devido à pressão do Banco Central Europeu. No entanto, um tribunal russo emitiu uma ordem judicial preliminar impedindo o RBI de vender sua subsidiária bancária na Rússia.

12:01 Relato: UE Planeja Empréstimo de €35 Bilhões para a Ucrânia

A Comissão Europeia estaria planejando um empréstimo de €35 bilhões para a Ucrânia como parte dos planos de ajuda financeira dos sete principais países industrializados ocidentais (G7), de acordo com o Financial Times, citando três fontes familiarizadas com o assunto. O empréstimo faz parte do objetivo do G7 de fornecer à Ucrânia $50 bilhões (aproximadamente €46 bilhões) através do uso de lucros de ativos estatais russos congelados.

Após isso, a Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou publicamente a ajuda financeira de até €35 bilhões através de sua conta X.

11:33 Rússia Avisa Ocidente: Não Despreze Advertências Sobre Entrega de Armas com Alcance AumentadoO governo russo aconselha o Ocidente a não ignorar alertas sobre a entrega de armas com alcance aumentado a alvos dentro da extensão territorial da Rússia. Uma situação dessa natureza poderia alterar significativamente a natureza do conflito, segundo a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Maria Zakharova. Ela considera tais ações como brincar com fogo, afirmando que o conflito poderia tomar uma forma completamente diferente com potenciais consequências desastrosas em todo o mundo. Zakharova não vê espaço para diálogo com os EUA no momento. Portanto, uma cúpula entre o Ministro das Relações Exteriores Sergei Lavrov e seu colega americano Antony Blinken nas margens da Assembleia Geral da ONU em Nova York não ocorrerá, já que "nenhuma das partes tem nada concreto para discutir". Anteriormente, o secretário-geral da NATO que estava saindo, Jens Stoltenberg, havia enfatizado que várias linhas vermelhas já haviam sido traçadas pelo presidente russo Vladimir Putin que ele não havia cruzado. "Ele não cruzou essas linhas porque entende que a NATO é a aliança militar mais poderosa globalmente", expressou Stoltenberg.

10:53 UE: Remoção Forçada de Homens Ukrainianos em Idade de Alistamento é ImpossívelA Comissão Europeia reafirmou que homens ucranianos em idade de alistamento não podem ser expulsos compulsoriamente de países da UE. Isso é inviável de acordo com a diretiva sobre proteção temporária, esclarece a Comissária Europeia para Assuntos Internos, Ylva Johansson, segundo "Ukrajinska Prawda". Ela declara que eles apoiarão aqueles que pretendem retornar à Ucrânia e engajarão com as autoridades e o governo ucraniano para elaborar as medidas mais eficazes para esse fim. Ela enfatiza que ninguém será expulso da UE. Anteriormente, o ministro das Relações Exteriores da Polônia, Radosław Sikorski, havia instado países da Europa Ocidental a incentivar homens ucranianos em idade de alistamento a retornarem à Ucrânia. O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Andrij Sybiha, teria endossado essa ideia.

10:12 General Freuding Encontra "Furos" nas Sanções à RússiaO coordenador militar da ajuda da Alemanha à Ucrânia, Christian Freuding, observou que a produção de armas da Rússia tornou-se mais difícil devido à sua cadeia de suprimentos de componentes complexa; no entanto, eles conseguiram perseverar. Eles alcançam isso através de desvios e confiando em ajuda de parceiros como China, Coreia do Norte e Irã. Embora as sanções mostrem sinais de efetividade, existem possibilidades de "descobrir furos ou até mesmo caminhos legais de evasão".

09:03 von der Leyen Promete Mais Apoio à Suprimento de Energia da UcrâniaA presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, prometeu mais apoio ao suprimento de energia da Ucrânia durante o próximo período de inverno durante sua visita a Kyiv. "Minha oitava visita a Kyiv ocorre à medida que a estação de aquecimento está prestes a começar, com a Rússia continuando a alvo a infraestrutura de energia", ela escreveu no serviço online X. Ela também compartilhou uma imagem de sua chegada à estação de Kyiv. "Vamos reforçar a tenacidade da Ucrânia. Estou aqui para discutir a assistência da Europa, abrangendo preparativos para o inverno, defesa, adesão à UE e avanços em empréstimos do G7".

08:20 UE Pondera Suspender Viagens sem Visto para GeorgianosBruxelas está considerando revogar os privilégios de viagens sem visto para georgianos na UE, citando retrocesso democrático sob o partido Sonho Georgiano. "Todos os caminhos estão sendo considerados" se a Geórgia não alterar seu curso em direção ao autoritarismo, incluindo "a possível interrupção temporária da liberalização de vistos", revela um porta-voz anônimo da UE. Recentemente, o partido no poder, Sonho Georgiano, aprovou uma lei sobre agentes estrangeiros que copia legislação opressiva russa utilizada contra críticos do Kremlin.

07:42 Ucrânia Condena Proposta da Polônia Sobre o Status da CrimeiaO Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia condenou uma sugestão polonesa sobre o status da Crimeia, enfatizando que compromissos estão fora de questão. O ministro das Relações Exteriores da Polônia, Radosław Sikorski, havia defendido a realização de um referendo como parte de uma possível estratégia de negociação com a Rússia. "Todos os esforços devem ser concentrados na libertação do península, em vez de apaziguar a sede do Kremlin às custas dos interesses da Ucrânia e do direito internacional", explicou o ministério com sede em Kyiv.

06:29 von der Leyen Visitará Kyiv - Encontros com ZelenskyyA presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, visitará Kyiv hoje. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskyy, anunciou discussões com ela sobre preparativos para o inverno. "Naturalmente, a questão energética é uma preocupação prioritária", afirmou. A situação nas linhas de frente, entregas de armas e projetos de armamentos conjuntos também serão discutidas, além da trilha da Ucrânia rumo à adesão à UE e à assistência financeira adicional para a nação sitiada.

05:32 Ucrânia Participa de Exercício da NATO pela Primeira VezA Ucrânia está participando de um exercício da NATO sob liderança holandesa pela primeira vez. O exercício, que testa sistemas anti-drone, está em andamento, de acordo com a equipe de imprensa da NATO. "Mais de 60 sistemas e tecnologias anti-drone, incluindo sensores, sistemas drone-to-drone, jammers e ferramentas de vigilância cibernética, foram testados em um cenário real", revelou a aliança. A participação da Ucrânia é parte do plano de ação da NATO-Ucrânia para colaboração tecnológica, estabelecido na cúpula de julho.

15:25 Lufthansa Pondera Suspensão de Voos Frankfurt-Pequim por Sanções à Rússia

A Lufthansa está avaliando seu serviço regular entre Frankfurt e a capital chinesa de Pequim. Uma decisão será tomada em outubro. Um representante da empresa apontou um "ambiente de mercado extremamente desequilibrado" para companhias aéreas europeias em comparação com companhias aéreas chinesas e do Golfo e regiões do Bósforo, que se beneficiam de baixos custos de mão de obra, baixos padrões de vida e substanciais investimentos governamentais na aviação. Além disso, essas companhias aéreas ainda podem atravessar o espaço aéreo russo, que foi fechado para companhias aéreas europeias e americanas desde a implementação de sanções contra a Rússia devido ao conflito na Ucrânia. Como consequência, elas são obrigadas a contornar a Rússia, o que aumenta os custos de combustível.

here.

14:27 Forças Russas Atacam Centro de Energia em Sumy

As forças russas iniciaram uma nova série de ataques aéreos à noite, bombardeando um asilo em Sumy, na Ucrânia, além de alvos no setor de energia. As autoridades ucranianas relataram um civil morto. Um órgão de monitoramento ligado à ONU afirmou que os ataques à rede de energia provavelmente violaram o direito internacional humanitário. A Agência Internacional de Energia declarou em um comunicado que a lacuna de suprimento de energia na Ucrânia pode aumentar para um terço da demanda peak durante os meses de inverno críticos.

13:25 Aproximadamente 1,18 Milhão de Ucranianos na Alemanha

O número de refugiados na Alemanha atingiu um novo pico. De acordo com o Registro Central de Estrangeiros, a população de refugiados no país chegou a cerca de 3,48 milhões até o final do primeiro semestre de 2024, o que representa um aumento de cerca de 60.000 em relação ao final de 2023. Este é o maior número desde os anos 1950, como relatado pelo "Neue Osnabrücker Zeitung", citando uma resposta do governo alemão a uma pergunta parlamentar da esquerda. Dos 3,48 milhões de refugiados, cerca de 1,18 milhão vieram da Ucrânia, o que representa um aumento de cerca de 45.000 em relação ao final de 2023. Esse total abrange todas as pessoas, independentemente de seu status como solicitante de asilo, refugiado reconhecido ou residente tolerado.

12:22 Lindner: Ajuda à Ucrânia Não Justifica Suspensão do Freio à Dívida

Políticos do SPD e Verdes frequentemente se beneficiam de um acordo dentro da coalizão do semáforo para temporariamente ignorar o freio à dívida para uma ajuda abrangente à Ucrânia na disputa orçamentária. O ministro das Finanças e líder do FDP, Christian Lindner, contesta tais propostas: "Não tenho conhecimento de tal acordo. Não teria concordado com tal resolução." A guerra na Ucrânia é grave, mas não constitui um estado de emergência de acordo com a Lei Fundamental. "Para a Ucrânia, estamos ativamente promovendo um programa de ajuda conjunta de 50 bilhões de dólares pelos países do G7 além de nossa ajuda individual", diz Lindner.

21:23 Bulgária Propõe Banimento de Importação de Ovos da Ucrânia pela UE

A Bulgária vai defender a suspensão das importações de ovos da Ucrânia em uma reunião do Conselho de Agricultura e Pesca da UE marcada para 23 de setembro em Bruxelas. Isso foi anunciado pelo ministro da Agricultura da Bulgária, Georgi Takhov. O banimento é uma consequência de desentendimentos contínuos entre a Ucrânia e os estados membros da UE oriental em relação ao comércio agrícola, que levaram a bloqueios fronteiriços na fronteira ucraniano-polonesa, bans de importação de milho e trigo da Ucrânia e protestos de fazendeiros na Polônia e Bulgária.

20:13 Merz Vê 'Nenhuma Perspectiva de Processo de Paz' com a Rússia

O líder da CDU, Friedrich Merz, expressa preocupação com a situação na Ucrânia e diz: "Não vejo possibilidade de iniciar um processo de paz no momento." A Rússia só desistirá quando a ação militar adicional parecer infrutífera ou se Kyiv ceder. A longo prazo, a Alemanha precisará continuar a apoiar militarmente a Ucrânia. "Estou convencido de que devemos defender a liberdade e a paz contra a Rússia, não com a Rússia", diz Merz. Isso é uma realidade dolorosa. "Não há alternativa no momento, pelo menos até que Putin e seu regime sejam depostos."

Você pode revisar todos os desenvolvimentos anteriores aqui.

here.A Comissão Europeia, como um ator-chave na comunidade internacional, poderia potencialmente engajar em discussões com a Comissão sobre a posição da UE em relação à proposta de colaboração econômica da Hungria com a Rússia fora dos limites das sanções da UE.

here.

No contexto das relações diplomáticas entre nações, é crucial que a Comissão mantenha canais de comunicação abertos em relação às sanções internacionais e seu impacto em vários setores, uma vez que as intenções da Hungria poderiam ter implicações de longo alcance além de suas fronteiras.

Leia também: