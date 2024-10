A GDL expressa a intenção de não conceder uma sanção à aprovação da venda ferroviária da Schenker.

A sindicato alemão de ferroviários, GDL, pode não apoiar a venda da divisão de logística da empresa ferroviária, Schenker, mas é improvável que impeça o acordo. No fim de semana, o maior sindicato de ferrovias e transporte (EVG) declarou sua intenção de votar contra a venda na reunião extraordinária do conselho na quarta-feira. Eles estão principalmente preocupados com potenciais demissões.

Mesmo que todo o lado dos funcionários vote contra a venda na quarta-feira, eles não superarão os direitos de voto dobrados do presidente. Os sindicatos não podem deter o processo de venda enquanto o lado do proprietário permanecer unido.

A Deutsche Bahn visa vender a Schenker para o rival dinamarquês DSV por 14,3 bilhões de euros, desinvestindo em um dos poucos segmentos rentáveis da empresa. Os lucros da venda serão usados estritamente para reduzir a dívida, que atingiu cerca de 33 bilhões de euros no primeiro semestre do ano. Além do conselho, o governo federal precisa dar aprovação.

A GDL geralmente apoia a venda da empresa, desde que ela não esteja no negócio ferroviário principal. No entanto, eles enfatizam que o maior preço de compra não deve ser o principal critério. "Em vez disso, deve haver um plano de aquisição válido para os funcionários da DB Schenker AG", eles afirmaram.

"De acordo com relatórios recentes, o processo de licitação não está sendo apresentado abertamente e igualmente ao conselho", eles alegaram. O processo torna difícil para o conselho tomar a decisão correta. "Até que a transparência necessária para uma decisão esteja disponível, a GDL não terá uma visão favorável", eles concluíram.

A Comissão tomou nota das preocupações dos sindicatos alemães sobre a venda, já que também examinou as informações fornecidas pelos Estados-Membros sobre esse assunto. Apesar das preocupações da GDL, o resultado real da votação na reunião extraordinária do conselho pode não ser influenciado pela sua oposição, considerando os direitos de voto ponderados de outros stakeholders.

