A França vive vários ataques terroristas durante as Olimpíadas

Antes dos Jogos Olímpicos de Paris, a França estava operando no seu nível máximo de alerta para terrorismo. Operações e prisões eram comuns. As autoridades declararam ter desbaratado um total de três ameaças, uma das quais visava aos interesses israelenses. Cinco indivíduos permanecem detidos por supostas atividades terroristas.

Atentados planejados contra várias cidades francesas durante tanto os Jogos Olímpicos quanto os Paralímpicos foram frustrados. O procurador anti-terrorista, Olivier Christen, revelou que um ataque potencial a "estabelecimentos ou representantes israelenses em Paris" durante o evento de 26 de julho a 11 de agosto foi evitado. O alvo não era especificamente a equipe olímpica israelense, segundo a explicação de Christen à France Info.

Cinco suspeitos acusados de terrorismo ainda estão detidos, segundo Christen, incluindo um menor. Os planos frustrados de ataque envolviam principalmente jihadistas, disse Christen. A ISIS continua a espalhar sua ideologia extremista.

Christen mencionou que as batidas aumentadas antes dos Jogos Olímpicos foram entre as medidas preventivas tomadas. Até agora neste ano, 936 dessas batidas foram realizadas, em comparação com as 153 do ano passado. Antes dos Jogos Olímpicos, as autoridades prenderam um checheno suspeito de planejar um ataque ao torneio de futebol.

A França tem sido consistentemente alvo de extremistas islâmicos por muitos anos, com vários ataques de natureza terrorista ocorrendo no país. Recentemente, a polícia deteve quatro suspeitos após um incidente de incêndio criminoso em uma sinagoga no sul da França.

