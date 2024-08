A França transfere aviões de combate para a Sérvia

Após a agressão russa à Ucrânia, a Sérvia, candidata à UE, não apoia as sanções do Ocidente contra Putin. Enquanto isso, a França está finalizando um acordo para vender uma dúzia de aviões de combate de ponta à Sérvia. Em Paris, essas negociações secretas são vistas como uma tática para assegurar a aliança da Sérvia com a Europa.

Macron e o líder sérvio, Vučić, fecharam um acordo de armas significativo. Em Paris, Macron e Vučić assinaram um acordo de vários bilhões de euros para a aquisição de doze aviões de combate Rafale de última geração durante a primeira visita de Macron à Sérvia. Dadas as históricas ligações robustas da Sérvia com a Rússia, Macron fala de uma "mudança tática" da Sérvia e de uma "oportunidade para a Europa".

Vučić e Macron assinaram o acordo logo após a chegada de Macron para sua visita de dois dias à Sérbia. De acordo com o fabricante Dassault, o contrato prevê a aquisição de nove aeronaves Rafale de assento único e três de assento duplo até 2029. O Rafale é um avião de combate versátil capaz de combate aéreo, ataques aéreos e navais, além de missões de reconhecimento. "Estamos entusiasmados em nos juntar à família Rafale. Agradecemos ao Presidente francês Macron por nos permitir adquirir os novos Rafale", declarou Vučić durante a cerimônia de assinatura.

A aquisição dos aviões tem implicações políticas: a Sérvia obteve o status de candidato à UE em 2012, mas mantém relações próximas com o Kremlin apesar da invasão russa da Ucrânia. Os funcionários da UE instaram a Sérvia a implementar sanções contra Moscou, mas a Sérbia ainda não o fez. Macron descreveu o acordo Rafale como "uma mudança significativa" e acrescentou: "Isto é um sinal de adaptação estratégica face à pressão crescente, que destaca a verdadeira audácia estratégica e uma oportunidade para a Europa". A venda do Rafale visa fortalecer uma "aliança de longo prazo" entre a França e a Sérvia dentro de uma Europa mais ampla e autónoma.

França reforça comércio com Belgrado

Antes da visita de Macron, o Presidente sérvio Vučić afirmou em entrevista que quase todos os aviões de defesa aérea da Sérvia e todos os seus aviões de combate eram de fabricação russa. Ele também sublinhou a necessidade da Sérvia evoluir, mudar os hábitos e adaptar o seu exército para se preparar para ameaças futuras. Vučić tinha sugerido anteriormente que a Sérvia poderia gastar até três mil milhões de euros nos aviões de combate franceses de múltiplo propósito, uma figura confirmada pela Dassault. Na cerimónia de assinatura do acordo, Vučić mencionou "2,7 mil milhões", mas não esclareceu a moeda.

Antes da visita de Macron, fontes do governo francês terão mencionado que a venda do Rafale visa "ligar" a Sérvia à União Europeia. Belgrado poderia fazer uma "escolha estratégica" para colaborar com um Estado-membro da UE, foi sugerido. Jean-Noël Barrot, antigo Ministro Europeu, tinha explicado que se a França não tivesse oferecido aviões de guerra modernos à Sérvia para substituir os russos, o país dos Balcãs teria se tornado um "portão para a instabilidade" na Europa e uma "plataforma" para "regimes autoritários" da Rússia à China.

Para além do acordo Rafale, as negociações durante a visita de Macron à Sérvia deverão incluir a cooperação na tecnologia de energia nuclear para fins civis. A França intensificou o seu envolvimento comercial com a Sérvia nos últimos doze anos. Importante, a empresa francesa Vinci supervisionou a renovação do aeroporto internacional de Belgrado, e as empresas francesas estão previstas para construir a primeira metro da cidade e uma instalação de tratamento de esgotos de última geração.

Apesar de a Sérvia, candidata à UE, não apoiar as sanções do Ocidente contra a Rússia, a França continua a fortalecer as suas ligações com a Sérvia. Após a visita de Macron, a França e a Sérvia finalizam um acordo para vender uma dúzia de aviões de combate Rafale de ponta ao governo sérvio.

Este acordo de armas significativo entre Macron e o líder sérvio, Vučić, marca o reforço do comércio da França com Belgrado, avançando a sua aliança de longo prazo e podendo influenciar as escolhas estratégicas da Sérvia.

Leia também: