A França convocou representantes diplomáticos iranianos para uma reunião.

12:03 Para o Pentágono, a contraofensiva russa em Kursk até agora é insignificante O Pentágono não está impressionado com a contraofensiva russa na região de Kursk. Segundo o porta-voz do Pentágono, Pat Ryder, na quinta-feira, "Vimos as forças russas tentando algum tipo de contraofensiva na região de Kursk". No momento, Ryder considera isso insignificante, mas eles estão de olho nisso. O Ministério da Defesa russo alega que suas tropas recapturaram dez assentamentos. No entanto, isso ainda não foi confirmado. Há cerca de cinco semanas, o exército ucraniano iniciou uma ofensiva na região fronteiriça russa de Kursk, alegando a captura de aproximadamente 100 aldeias russas e quase 1.300 quilômetros quadrados desde então.

11:38 Apesar de várias derrubadas de drones, ataques de drones resultam em danos A força aérea ucraniana alega ter derrubado 24 dos 26 drones durante a noite. Na região de Odessa, uma pessoa ficou ferida e 20 casas foram danificadas. Enquanto isso, na região de Mykolajiw, detritos de drone acenderam um incêndio em uma fábrica de processamento de alimentos, de acordo com as autoridades regionais. O Ministério da Energia também relata danos à infraestrutura de energia na região de Iwano-Frankiwsk.

11:16 Shoigu recebe Kim em Pyongyang O secretário do Conselho de Segurança da Rússia, Sergei Shoigu, teve reuniões com o líder norte-coreano Kim Jong Un em Pyongyang. O Conselho de Segurança da Rússia afirma que essas reuniões ocorreram em uma atmosfera única de confiança e amizade mútuas. De acordo com o Conselho de Segurança da Rússia, essas conversas farão uma contribuição significativa para a realização do pacto de defesa assinado por Kim e o chefe do Kremlin, Vladimir Putin, em junho. Putin menciona que esse pacto estipula auxílio mútuo em resposta à agressão contra qualquer uma das partes. Nações ocidentais acusam Moscou de usar mísseis e obuses norte-coreanos na Ucrânia. Para avançar suas operações na Ucrânia, a Rússia precisa de mais munição e, portanto, está se aproximando de países como a China, o Irã e a Coreia do Norte.

10:46 Líder da Duma: NATO orquestra guerra contra nosso país O presidente da Duma, Vyacheslav Volodin, afirma que a NATO está ativamente envolvida no combate na Ucrânia. Volodin escreveu no Telegram, "Eles estão liderando uma guerra contra nosso país". Ele sugere que a NATO está ajudando a Ucrânia a selecionar cidades russas para ataques, coordenar operações militares com o exército ucraniano e, em geral, direcionar o governo de Kyiv.

10:17 Munz sobre a ameaça de guerra de Putin à NATO: "A declaração de Putin não faz ondas fora das notícias noturnas" Há preocupações no Ocidente de que permitir que a Ucrânia realize ataques de longo alcance no território russo possa desencadear uma escalada. exactly this is what Kremlin chief Vladimir Putin is again threatening. Rainer Munz, correspondente da ntv, vê vários motivos pelos quais as ameaças de Putin podem não ter substância.

09:42 Família: Liderança da oposição detida na Bielorrússia está gravemente doente A líder da oposição bielorrussa, Maria Kalesnikava, está em estado crítico, de acordo com sua irmã. Ela afirma que Kalesnikava, que está detida há quatro anos, agora pesa apenas 45 kg (aproximadamente 99 lbs) em uma altura de 1,75 metro (5' 9"). Tatjana Chomitsch diz que ex-prisioneiros lhe contaram sobre condições inumanas e tortura psicológica e física. O Ministério do Interior da Bielorrússia não respondeu aos pedidos sobre as condições de detenção de Kalesnikava. Kalesnikava se tornou um símbolo de resistência após os protestos contra o presidente bielorrusso Alexander Lukashenko em 2020. Ela está cumprindo uma pena de 11 anos de prisão por supostamente planejar um golpe.

09:20 Acordo sobre o Desploiamento da Brigada Lituana Assinado A Alemanha e a Lituânia finalizaram um acordo que regula a logística do deployment de uma brigada de combate na NATO membro estado da Lituânia. O ministro da Defesa Boris Pistorius e seu colega lituano Laurynas Kasciunas assinaram o acordo em Berlim. O acordo ajuda a clarificar a situação legal dos soldados e trabalhadores civis alemães na Lituânia, fornecendo-lhes garantias legais. O acordo abrange vários aspectos, como direitos de residência, regras tributárias, sistema escolar, supervisão da saúde pública, trânsito rodoviário e segurança pública. Ele serve de base para o estabelecimento de escolas e jardins de infância alemães na Lituânia. A brigada deve se tornar operacional em 2027. Leia mais aqui.

08:56 Rússia Expulsa Seis Diplomatas Britânicos A Rússia expulsou seis diplomatas britânicos sob acusações de espionagem. A agência de inteligência FSB alega ter documentos que mostram que o Foreign Office do Reino Unido orquestra tanto a escalada política quanto militar. A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, acusa a embaixada britânica de prejudicar o povo russo, de acordo com a agência de notícias TASS. O Foreign Office do Reino Unido rejeita as alegações como infundadas. A expulsão de diplomatas britânicos pela Rússia é uma resposta às medidas britânicas após supostas atividades russas na Europa e no Reino Unido, segundo a BBC.

08:31 Lançamento de Armas Equivaleria à Involvência da NATO na Guerra para Putin O presidente ucraniano Zelenskyy vem há muito tempo pedindo o lançamento de mísseis de alcance longo para ataques a alvos militares russos. Os EUA e o Reino Unido agora estão planejando rever esse assunto. Putin rapidamente emprega linguagem intimidatória em relação ao Ocidente em resposta.

08:03 Rússia Oferece Insights sobre a Superação de Armas Ocidentais A Rússia está convidando a compartilhar suas lições aprendidas ao lidar com uma variedade de armas ocidentais com seus parceiros. Isso foi revelado pelo vice-ministro da Defesa da Rússia, Alexander Fomin, durante uma reunião de segurança na China. De acordo com a agência de notícias russa RIA, essas insights foram obtidas durante os conflitos na Ucrânia, levando a avanços na guerra moderna. A Rússia está aberta a compartilhar esse conhecimento adquirido com seus aliados. Os combates levaram à neutralização de armas ocidentais usando tecnologia russa.

07:34 Agência de Segurança Interna Confirma Prisões: Indivíduos Acusados de Atentados a Incêndio em Kyiv a Serviço da RússiaCinco indivíduos são suspeitos de terem realizado atentados a incêndio em Kyiv a serviço de uma agência de inteligência russa. Essas prisões foram anunciadas pela agência de segurança interna da Ucrânia. Os suspeitos supostamente incendiaram cinco veículos militares e distribuíram panfletos projetados para descreditar as forças armadas. De acordo com o relatório da agência de segurança interna, esses indivíduos vieram de várias regiões ucranianas e se mudaram para Kyiv em busca de trabalho. Durante sua busca por renda temporária, eles foram contatados por agentes russos via Telegram. Os indivíduos também gravaram suas atividades em seus telefones, esperando compensação financeira, que nunca chegou.

07:05 Rabino-Chefe da Ucrânia Lamenta a Morte do Filho Adotivo no ConflitoO Rabino-Chefe da Ucrânia, Moshe Asman, está de luto pela morte de seu filho adotivo, Anton Samborskij, que morreu durante a invasão russa. Um serviço memorial, com a presença de soldados, veteranos e outros, foi realizado em Kyiv para homenagear o homem de 32 anos, que desapareceu no final de julho e cujo falecimento foi confirmado após semanas de incerteza. Samborskij se tornou pai de uma filha em maio, compartilhou o Rabino Asman nas redes sociais. Ele havia adotado Samborskij quando ele tinha 10 anos. A última conversa entre o pai e o filho ocorreu em 17 de julho.

06:29 Japão Descreve Encontro com Caças RussosA Força de Autodefesa Aérea do Japão foi mobilizada na quinta-feira após a aproximação de dois aviões russos em direção ao país. De acordo com o Ministério da Defesa, os aviões russos não violaram o espaço aéreo japonês, movendo-se em vez disso do mar em direção à região sul de Okinawa, da manhã à tarde. Em resposta, "chamamos a Força de Autodefesa Aérea para mobilizar caças em caráter de emergência", informou o ministério. Os aviões russos concluíram sua jornada no norte, cruzando as ilhas Curilas, uma área contestada entre Japão e Rússia. Mais cedo na semana, navios de guerra russos e chineses iniciaram exercícios conjuntos no Mar do Japão, como parte de um exercício naval de grande escala. Aviões de guerra russos haviam circulado ao redor do Japão em 2019. Saiba mais aqui.

Leia mais sobre isso aqui.06:07 Moscou: EUA Adotam Estratégia de Contenção Contra Rússia e ChinaO vice-ministro da Defesa da Rússia, Alexander Fomin, afirmou durante uma conferência de segurança na China que os EUA estão perseguindo uma estratégia de contenção contra a Rússia e a China. A agência de notícias russa TASS compartilhou essa informação. Segundo Fomin, tanto a Rússia quanto a China defendem a criação de uma ordem mundial justa, multipolar, baseada na igualdade e no respeito mútuo, enquanto o Ocidente se prepara para possíveis conflitos na Ásia ao estabelecer novos blocos de segurança na região.

05:27 Ucrânia: Navio Mercante Civil Alvo de míssil AntinavioA Marinha Ucraniana revelou novos detalhes sobre um suposto ataque aéreo russo contra um navio mercante civil no Mar Negro. De acordo com seu relatório, um bombardeiro Tu-22 provavelmente lançou um míssil anti-navio Ch-22 contra o navio. O navio, que ostentava a bandeira da nação caribenha de São Cristóvão e Neves, estava além das águas territoriais ucranianas quando o incidente ocorreu. Em sua viagem do porto ucraniano de Chornomorsk para o Egito, transportando trigo como carga, o navio encontrou essa ameaça. De acordo com um relatório da BBC, o navio mercante estava na zona econômica exclusiva da Romênia na época. Alternativamente, um míssil Ch-31, menos potente e usado para supressão de radar, foi usado em vez disso, de acordo com esse relatório.

03:19 Incidentes na Linha de Demarcação: Soldado Moldova Morto em TiroteioUm soldado moldavo morreu em circunstâncias não esclarecidas enquanto cumpria suas funções na linha de demarcação que separa a Moldávia da região separatista de Transnístria. O Ministério da Defesa da República da Moldávia divulgou que o soldado foi fatalmente ferido por um tiro de sua própria arma enquanto cumpria suas responsabilidades em seu posto. Uma investigação policial e exame forense estão agora em andamento para apurar os fatos do incidente. Soldados da Moldávia, da região separatista de Transnístria e tropas russas mantêm uma presença na linha de demarcação desde um conflito em 1992, após o desmantelamento da União Soviética. A Moldávia está comprometida em reintegrar a Transnístria em seu território. Incidentes na linha de demarcação são raros.

02:18 Primeiro-Ministro do Reino Unido: "Não Há Intenção de Envolver-se em Conflito com a Rússia"O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, contradiz a afirmação do presidente Putin de que a fornecimento ocidental de armas de longo alcance, que permite ataques profundos no território russo, equivale à participação da NATO no conflito. "A Ucrânia tem o direito à autodefesa", enfatiza Starmer. O Reino Unido apoia inequivocamente esse direito ao oferecer oportunidades de treinamento em contextos relacionados. "No entanto, não estamos procurando um conflito com a Rússia - essa não é nossa intenção de forma alguma", reiterou o primeiro-ministro do Reino Unido. Saiba mais aqui.

01:09 Ex-Embaixador dos EUA em Kyiv: Harris teria uma postura mais assertiva em relação à UcrâniaO ex-embaixador dos EUA na Ucrânia, William B. Taylor, prevê que, se eleita, a candidata presidencial democrata Kamala Harris teria uma postura mais assertiva em relação à Ucrânia do que o atual presidente Biden. Harris já demonstrou essa inclinação em alguns aspectos, como apontado por Taylor durante um evento na Universidade Americana de Kyiv. Segundo Taylor, Biden tem sido hesitante em algumas questões, como those relacionadas a HIMARS, Abrams e caças F-16. Além disso, Biden é atualmente cauteloso em permitir que a Ucrânia realize ataques profundos no território russo. Taylor espera uma abordagem mais assertiva de Harris, possivelmente devido às mudanças que ela poderia trazer para a equipe de política externa da Casa Branca.

00:27 Zelensky agradece apoio militar da EstóniaO presidente ucraniano Volodymyr Zelensky recebe o presidente estoniano Alar Karis em Kyiv, expressando sua gratidão pelo apoio militar. A Estónia, como membro da UE e da NATO, comprometeu-se a destinar 0,25% de seu PIB anual para apoiar as necessidades de defesa da Ucrânia. As discussões entre os dois líderes também cobriram esforços de reconstrução e as aspirações da Ucrânia de ingressar na UE. Enquanto isso, a primeira-ministra da Letónia, Evika Siliņa, prometeu apoio adicional durante uma reunião com Zelensky.

23:19 BND não obrigado a compartilhar avaliação com jornalistaO Serviço de Inteligência Federal (BND) não é obrigado a informar um jornalista se considerou uma vitória militar para a Ucrânia difícil ou impossível em discussões confidenciais. O Tribunal Administrativo Federal de Leipzig decidiu isso, também negando o pedido do jornalista para revelar os meios de comunicação que participaram dessas discussões. No entanto, o BND deve fornecer informações sobre o número de discussões individuais confidenciais sobre a situação militar na Ucrânia neste ano. O jornalista apresentou um pedido de medida cautelar após um artigo de jornal de maio, que relatou que um político do CDU afirmou que o BND estava disseminando uma avaliação negativa da situação militar na Ucrânia para influenciar a opinião pública.

22:06 Políticos alemães apoiam uso de armas de longo alcance contra a RússiaPolíticos do governo de coalizão da Alemanha apoiam a autorização de Kyiv para usar armas de longo alcance contra alvos na Rússia. O especialista em política externa do SPD, Michael Roth, disse ao T-Online que é justificado e de acordo com o direito internacional atacar "finalmente alvos militares na Rússia com foguetes ocidentais de longo alcance". Roth sugeriu como possíveis alvos campos militares, centros de comando ou bases de lançamento, que ele acredita serem fontes de "ataques cruéis contra alvos civis ucranianos". O presidente da comissão de defesa do FDP, Marcus Faber, também apoia a ideia, afirmando que é hora de permitir "aerosportos militares russos serem atacados com armas de longo alcance como ATACMS e Storm Shadow". O político verde Anton Hofreiter enfatizou que a Rússia continua a aterrorizar a população civil ucraniana com ataques de foguetes em hospitais, edifícios residenciais e infraestrutura energética. Para proteger efetivamente a população civil ucraniana, ele acredita que o exército deve ser autorizado a atacar bases militares no território russo com armas de longo alcance.

21:35 Vance Discute Ideias de Trump para a UcrâniaO candidato a vice-presidente republicano J.D. Vance acredita que o plano de Donald Trump para pôr fim à guerra na Ucrânia pode incluir a criação de uma zona desmilitarizada entre a Ucrânia e a Rússia. Ao explicar isso em uma entrevista com o produtor de TV Shawn Ryan, Vance sugere que Trump poderia reunir russos, ucranianos e europeus na mesa de negociações para discutir potenciais soluções de paz. "Ele poderia alcançar um acordo rapidamente", concluiu Vance. Trump é conhecido por sua simpatia pelo presidente russo Vladimir Putin e sua crítica à ajuda dos EUA à Ucrânia. O ex-presidente também afirma ter a capacidade de pôr fim à guerra em 24 horas, embora não tenha fornecido mais detalhes de seu plano.

21:03 "Somos russos. Deus está conosco" - Marcha fascista em São PetersburgoVários nacionalistas e fascistas russos, gritando "Somos russos. Deus está conosco", lideraram uma marcha por São Petersburgo. A ocasião foi o aniversário do translado de relíquias de Alexandre Nevsky, que é considerado um herói nacional e santo da Igreja Ortodoxa. Repetidamente, eles gritaram, "Avante, russos!"

20:28 Propaganda do Kremlin: "A melhor barreira é o Atlântico"O apresentador de TV russo Vladimir Solovyov acredita que a Rússia deveria expandir-se além das fronteiras da Ucrânia. "Acho que a fronteira ótima é o Atlântico. Uma barreira natural", diz o propagandista do Kremlin. "O melhor local para nossas tropas - Berlim, Lisboa, Madrid. E como eles ficaram bonitos em Paris". Quando lembrado da população limitada da Rússia, ele sugere trazer os bielorrussos como aliados, ou até mesmo recorrer à China.

20:01 Voluntários britânicos se preparam para o invernoEm muitas casas ucranianas que conseguiram resistir aos bombardeios, faltam janelas - uma situação preocupante à medida que o inverno se aproxima. A ONG britânica "Insulate Ukraine" está abordando essa questão, visitando zonas de guerra para instalar janelas temporárias.

A União Europeia expressou preocupação com as ações da Rússia na Ucrânia e suas potenciais implicações para a região. Em resposta às recentes atividades da Rússia, a União Europeia implementou sanções contra oficiais e empresas russas.

A Alemanha, como membro da União Europeia, também comprometeu-se a apoiar a Ucrânia, assinando um acordo para deployar uma brigada de combate pronta em Lituânia, um estado membro da NATO, para ajudar a fortalecer a capacidade de defesa coletiva da aliança.

