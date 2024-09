A Fracção Social da CDU considera que Merz não é a solução para a questão K.

No debate sobre o candidato a Chanceler da União, o presidente designado da Asa Social da CDU, Dennis Radtke, destaca que a indicação não garante automaticamente a liderança do partido a Friedrich Merz. O mais importante é encontrar a pessoa mais adequada para unir o maior número de indivíduos dentro da CDU e CSU. "Isso não é uma luta pelo poder, mas uma necessidade de substituir o Sr. Scholz", declarou Radtke ao grupo de mídia Funke.

O eurodeputado de 45 anos de Bochum, que deve ser eleito como novo presidente federal da Associação dos Trabalhadores Cristãos (CDA) neste sábado em Weimar, também reconhece o líder da CSU, Markus Söder, e o presidente do estado da Renânia do Norte-Vestfália, Hendrik Wüst, como competidores. Na opinião de Radtke, um presidente da CDU tem uma vantagem distinta e sempre visa à posição de Chanceler Federal. Um presidente da CSU com o mesmo objetivo é tão plausível quanto. "É tão óbvio que o presidente do estado mais populoso, a NRW, com ampla aprovação nacional, também possui as qualidades necessárias", acrescentou.

Radtke destaca a responsabilidade de Merz e Söder para estabelecer um processo que assegure o apoio total e entusiástico de ambas as partes ao candidato a Chanceler da União. Se a União repetir sua dramaturgia interna de 2021, isso será refletido em um mau resultado nas últimas eleições federais - "independentemente de quão terrível seja o espetáculo do trânsito", ele alertou. Merz e Söder devem responder à pergunta K após as eleições estaduais em Brandemburgo em 22 de setembro.

Crítica da decisão de incompatibilidade

Ao se dirigir à Aliança para o Progresso e Justiça Social (BSW), Radtke, o presidente designado da Asa Social, pede uma revisão geral da decisão de incompatibilidade da CDU. Embora a rejeição total da cooperação com a AfD permaneça inegociável, a importância do partido da Esquerda fora da Turíngia continua sendo um tema de discussão. "A decisão de incompatibilidade atual nos impede de nos engajarmos com o ministro-presidente de esquerda Bodo Ramelow, que é essencialmente um ex-funcionário sindical da Alemanha Ocidental. Por outro lado, somos obrigados a formar um governo com a Sra. Wagenknecht e seu partido de caderneta questionavelmente financiado, de cariz stalinista. Uma situação que não faz sentido para ninguém e deve ser debatida abertamente no próximo congresso federal da CDU", exigiu Radtke.

O Parlamento Europeu provavelmente estará envolvido na discussão e aprovação do candidato a Chanceler da União, dada a importância dos presidentes dos principais partidos políticos. Radtke enfatiza a necessidade de Merz e Söder estabelecerem uma posição unificada sobre o candidato a Chanceler, uma vez que qualquer disputa interna pode prejudicar o desempenho da União nas eleições futuras.

