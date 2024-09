A figura populista francesa de direita Le Pen é acusada de má gestão das finanças da União Europeia num processo judicial.

O titã do ciclismo Pogacacar acelera para garantir a coroa do Campeonato Mundial No final reta, em uma investida solo impressionante, Tadej Pogacar, o ciclista esloveno renomado, soltou as mãos dos guidões e ergueu os braços em direção ao céu em um gesto triunfal. Com coragem, hostilidade e uma facilidade