A figura política mais importante do Irão expressa a sua desaprovação pelos laços Irão-Rússia.

Um político iraniano de alto escalão, conhecido por suas vistas conservadoras, critica abertamente as relações do seu país com a Rússia. Esta crítica surge no contexto de novas sanções e tensões diplomáticas. No Twitter, Ali Motahari, ex-vice-presidente do parlamento, destaca as novas penalidades impostas pela Alemanha, França e Reino Unido devido ao fornecimento de mísseis balísticos à Rússia.

Ao mesmo tempo, Motahari expressou preocupação com as discordâncias diplomáticas em relação à política da Rússia no Cáucaso. O Ministério das Relações Exteriores do Irã nega veementemente essas alegações de envio de mísseis.

Recentemente, uma proposta agitou o Irã, com potenciais consequências geopolíticas no Cáucaso. O Irã compartilha fronteiras com a Armênia, o núcleo do Azerbaijão e Nakhichevan, uma região autónoma pertencente ao Azerbaijão, no noroeste. A Rússia propôs conectar essas duas partes do Azerbaijão através de um corredor. Teerã preocupa-se que isso possa colocar em risco a sua importante rota estratégica para a Arménia. Este corredor, conhecido como o corredor de Sangachal, também estabeleceria uma ligação directa entre o Azerbaijão e a Turquia.

A República Islâmica do Irã enfrenta um isolamento político crescente devido ao seu controverso programa nuclear, questões de direitos humanos e à sua política no Médio Oriente. Como resultado, a sua liderança tem fortalecido as ligações com a Rússia e a China. A República Islâmica é agora parte da Organização de Cooperação de Xangai e tem sido associada aos países do BRICS desde o início do ano.

No entanto, esta estratégia também é alvo de críticas no Irã. Muitos cidadãos defendem uma melhoria das relações com o Ocidente. Até mesmo vozes conservadoras criticam o desvio para o Leste.

Ali Motahari, além de criticar as novas sanções e tensões diplomáticas nas relações do Irã com a Rússia, também expressou preocupação com o potencial impacto da política da Rússia no Cáucaso nas ligações do Irã com a Arménia. O corredor russo proposto através do Azerbaijão poderia representar uma ameaça à importante rota estratégica do Irã para a Arménia, causando preocupação em Teerã.

