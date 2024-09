A figura política italiana Matteo Salvini enfrenta a possibilidade de prisão por até quinze anos.

Em Itália, Matteo Salvini, figura proeminente do partido de direita populista Lega e atual ministro dos Transportes, enfrenta a possibilidade de passar anos na prisão. Ele está sendo julgado em Palermo, com sentenças potenciais variando de 6 a 15 anos. Este julgamento agitou a nação, com a acusação sendo lida no tribunal por três horas. No entanto, o caso parece ter sido deixado de lado no atual clima político, com muitos países europeus discutindo repatriações, revogando leis de asilo e lidando com migrantes suspeitos de serem terroristas.

O julgamento de Salvini, parceiro de coalizão da primeira-ministra Giorgia Meloni, começou em agosto de 2019. Na época, ele estava servindo como ministro do Interior no governo de Giuseppe Conte, em coalizão com Beppe Grillo's protest party, o "Movimento Cinco Estrelas" (M5S). Ambos os partidos concordaram em deter a migração para a Itália, mesmo que isso significasse medidas drásticas.

Os migrantes, então como agora, chegavam principalmente de barco da África do Norte. Lampedusa, a ilha mais ao sul da Itália, era geralmente seu destino. A marinha, a guarda costeira ou até mesmo navios mercantes intervinham para ajudar barcos em perigo, mas nem sempre a tempo. A agência de migração da ONU, IOM, estima que até 26.000 migrantes poderiam ter perecido no Mediterrâneo nos últimos dez anos.

Em 1º de agosto de 2019, o capitão do navio de resgate Open Arms, operado pela organização de ajuda espanhola do mesmo nome, solicitou um "porto seguro". Eles haviam resgatado 124 pessoas, incluindo 32 menores, que estavam em grave perigo no mar. Salvini recusou-se a permitir que o navio atracasse no porto de Lampedusa. Uma batalha legal se seguiu, com o Open Arms só sendo autorizado a atracar 19 dias depois, após uma decisão judicial.

"São os governos eleitos, não os juízes, que devem liderar o caminho"

Salvini, assim como agora no tribunal, deu razões semelhantes na época. Primeiro, ele argumentou que o governo, sendo eleito pelo povo, tinha o direito de tomar decisões sobre migração, e os tribunais não deveriam interferir. "São os governos eleitos, não os juízes, que devem liderar o caminho."

Este sentimento ecoa através de discussões políticas na televisão RAI, a estação de radiodifusão controlada pelo estado. Salvini havia recusado deixar os passageiros do Open Arms desembarcarem, explicando que poderiam haver "terroristas" entre eles. A terceira razão permanece um argumento-chave para o governo de Meloni: "Defender as fronteiras nacionais, lidar com uma emergência nacional e repelir uma invasão eram necessários."

A organização Open Arms conseguiu obter uma ordem judicial temporária contra o bloqueio naval em 19 de agosto. Após revisar os passageiros, o ministério do Interior de Salvini relatou que não havia terroristas ou indivíduos procurados a bordo. O tribunal de Palermo decidiu que a Itália tem a responsabilidade de resgatar e levar todas as pessoas, independentemente de sua situação ou origem, a um porto seguro. A Itália havia prometido fazer isso através da assinatura da convenção de resgate marítimo.

Antes disso, uma decisão semelhante foi tomada pelo tribunal de Agrigento. Em julho de 2019, o capitão alemão Carola Rackete foi o assunto do caso. Todos os tribunais italianos concordaram que rejeitar migrantes no mar era uma clara violação das convenções de direitos humanos.

Interessantemente, o número de migrantes do Mediterrâneo não diminuiu, mas aumentou no ano seguinte, 2020, apesar da linha dura adotada. Foi apenas por meio de acordos de migração com países costeiros da África do Norte que esse número foi significativamente reduzido nos anos seguintes.

"Se a Itália expulsar pessoas no mar ou em postos de controle fronteiriços, ela deve sair da ONU, UE e de todas as convenções de proteção dos direitos humanos"

As estatísticas revelam outro aspecto. Desde 2011, apenas um terço daqueles que chegaram à Itália também solicitou asilo lá. Embora tenham desembarcado na Itália, eles apresentaram seus pedidos de asilo em outros lugares, muitas vezes em países além dos Alpes, como a Alemanha. De acordo com os regulamentos da UE, eles deveriam ter feito isso no primeiro país de chegada, ou seja, a Itália, assim evitando o problema das deportações.

O Ministério Público de Palermo alega uma série de graves violações legais no comportamento de Salvini e de outros funcionários, que podem incluir outros membros do governo anterior. A detenção de Salvini dos 143 migrantes e membros da tripulação foi claramente ilegal, cumprindo o crime de prisão ilegal. Ele fez isso intencionalmente, desconsiderando as leis italianas e as convenções internacionais que não permitem interpretação. Os funcionários do governo devem cumprir as leis existentes. A pena mínima para isso é de seis anos de prisão. A lei italiana, europeia e internacional foi severamente dobrada.

"Se a Itália quiser rejeitar pessoas no mar ou nas fronteiras terrestres, ela deve sair da ONU, UE e de todas as convenções relacionadas à proteção dos direitos humanos", disse a advogada e autora Vitalba Azzolini.

O advogado principal de Salvini, Giulia Bongiorno, deve apresentar a defesa no dia 18 de outubro. Um veredito em Palermo é esperado pelo final do ano no máximo. Bongiorno foi ministra no governo de 2019 com Salvini e agora é membro do Senado italiano.

Para Salvini, o julgamento de Palermo não necessariamente significa um revés em sua carreira política. Inicialmente, ele defendeu campanhas nacionais de petições na Itália contra o que ele vê como um "sistema judicial tendencioso". Salvini está lutando contra uma "justiça liberal", que parece estar impedindo seu papel como defensor de fronteiras. Veremos se isso move seu apoio político em declínio. Salvini certamente espera que sim. Silvio Berlusconi conseguiu aumentar seu poder político por anos através de campanhas semelhantes contra um "sistema judicial tendencioso".

Como nota à parte, Salvini recebeu instantaneamente o apoio de uma figura notável. Elon Musk foi ao Twitter, dizendo que o "procurador louco" deveria ser preso, não Salvini.

