A figura governamental, Kemmerich, está a ser expulsa do Parlamento do Estado.

Thomas L. Kemmerich serviu como Ministro-Presidente da Turíngia por 27 dias, graças ao apoio da AfD. Ele não fará parte da nova composição do parlamento estadual. Seu FDP sofreu um revés amargo.

A noite das eleições marcou um ponto de virada significativo na trajetória política do líder do FDP da Turíngia, Thomas L. Kemmerich, potencialmente sinalizando o crepúsculo de sua carreira política. Apesar de seu breve mandato como Ministro-Presidente do Estado Livre da Turíngia, Kemmerich não será reeleito para o parlamento estadual de Erfurt. Os resultados projetados sugerem que seu FDP mal passa da barreira de um por cento. No seu círculo eleitoral de Erfurt II, o homem de 59 anos ficou em sexto lugar entre os sete candidatos que disputavam a representação direta, conseguindo apenas 3,1% dos votos. A vitória no círculo eleitoral foi para o candidato da CDU com 33,7%.

Kemmerich chamou a atenção nacional em fevereiro de 2020 como uma escolha surpresa para Ministro-Presidente. Foi eleito com o apoio tanto da CDU quanto da AfD na época. O líder do partido, Christian Lindner, e o vice, Wolfgang Kubicki, inicialmente o felicitaram ("Um candidato do centro democrático saiu vitorioso."), mas a pressão aumentou à medida que isso marcava a primeira vez que a AfD ajudava a eleger um Ministro-Presidente. Lindner rapidamente fez seu caminho para Erfurt e aplicou pressão máxima no novo Ministro-Presidente do FDP, ameaçando renunciar ao seu cargo de líder do partido.

Após 27 dias, seu mandato chegou ao fim quando Kemmerich renunciou devido ao clamor público e à pressão da parte federal. Ele também destacou a hostilidade constante que encontrou em sua vida pessoal. Desde então, a relação entre o FDP federal e a associação estadual da Turíngia permaneceu tensa. No entanto, eles ficaram ao seu lado, mantendo sua posição e fazendo campanha ao lado dele - infelizmente, sem sucesso, como se viu. Junto com Kemmerich, outros três membros do parlamento do FDP também estão perdendo seus assentos.

Antes de servir como membro do parlamento estadual de Erfurt de 2009 a 2014, Kemmerich teve um mandato temporário no Bundestag. Ele voltou ao parlamento estadual em 2019.

Após sua breve passagem como Ministro-Presidente, o futuro político de Thomas L. Kemmerich com o FDP na Turíngia parece incerto. Apesar do apoio da AfD, seu partido sofreu um revés substancial nas últimas eleições, lutando para ultrapassar a barreira de um por cento.

Apesar da derrota, o FDP mantém seu apoio a Kemmerich, que não retornará ao parlamento estadual de Erfurt devido aos resultados das eleições.

