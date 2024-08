- A figura do Centro Islâmico foi obrigada a deixar o país.

Aproximadamente um mês após a proibição do Centro Islâmico de Hamburgo (IZH), considerado extremista, espera-se que seu antigo líder deixe a Alemanha. Esta semana, o Departamento do Interior de Hamburgo emitiu um aviso de deportação para Mohammad Hadi Mofatteh, de 57 anos, e um porta-voz confirmou isso. Initially, there was no news on his current whereabouts in the country.

O decreto ordena que ele deixe a Alemanha em duas semanas. Caso contrário, ele será expulso à força para seu país de origem, às suas custas, até 11 de setembro de 2024. Além disso, ele está proibido de entrar ou residir na Alemanha, sob pena de até três anos de prisão se desobedecido. Isso foi relatado antecipadamente pela estação de rádio NDR 90.3.

Anteriormente, um Representante do Regime Iraniano

Mohammad Hadi Mofatteh serviu como líder do IZH desde o verão de 2018. De acordo com a Oficina de Proteção da Constituição de Hamburgo, ele atuou como representante oficial do Líder Supremo do Irã, Ali Khamenei, na Alemanha até recentemente.

Para o senador do Interior de Hamburgo, Andy Grote (SPD), a deportação após a proibição do Centro Islâmico de Hamburgo é o próximo passo das autoridades, como ele declarou em resposta a uma pergunta. "Como o mais alto emissário religioso do regime em Teerã, seu mandato na Alemanha chegou ao fim. Continuaremos a combater o extremismo islâmico com todas as nossas forças e utilizaremos todas as medidas relacionadas à residência."

No final de 2022, o vice-líder do IZH, Seyed Mousavifar, também foi expulso da Alemanha devido a ligações com a milícia libanesa Hezbollah. Anteriormente, ele tentou revogar a ordem de deportação no Tribunal Administrativo Superior de Hamburgo em segunda instância, mas não conseguiu. A organização terrorista pró-iraniana foi proibida na Alemanha desde 2020.

Descrita como "Centro de Propaganda do Irã na Europa"

A ministra do Interior federal, Nancy Faeser (SPD), proibiu o IZH em 24 de julho, rotulando-o como "um importante centro de propaganda do Irã na Europa". Os oficiais do IZH negaram as justificativas apresentadas na ordem de proibição, que a associação e a mesquita eram controladas pelo governo iraniano, perseguiam objetivos inconstitucionais e propagavam a ideologia da Revolução Islâmica na Alemanha, como "alegações não verificadas" que eles pretendiam contestar por meio de ações legais.

As agências de aplicação da lei em todo o país apreenderam os ativos e instalações do centro e de cinco filiais associadas no final de julho. Desde então, a Mesquita Azul também está sob controle federal.

Reuniões Semanais para Reabrir a Mesquita Azul

Centenas de fiéis têm se reunido fora da mesquita fechada do Hamburger Außenalster todas as semanas para orar e protestar pelo restabelecimento do local de culto.

