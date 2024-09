A Federação Russa de Xadrez pretende recuperar o prémio em dinheiro concedido a Magnus Carlsen.

15:26 Hungria Defende Aprofundamento de Ligações Económicas com a Rússia, Excluindo Áreas sob Sanções da UE

O ministro das Relações Exteriores da Hungria, Peter Szijjarto, defendeu o aprofundamento das ligações económicas com a Rússia em sectores não afectados pelas sanções da União Europeia. Ele fez esta afirmação durante uma conferência de imprensa conjunta com o ministro da Saúde da Rússia, Mikhail Murashko, durante um fórum económico entre os dois países na Hungria. Szijjarto também afirmou que as sanções da UE, na perspectiva do seu governo, são "essencialmente ineficazes". A Hungria é membro tanto da UE como da NATO. As visitas de membros do governo russo a esses países tornaram-se raras desde o início do conflito na Ucrânia.

14:57 Americano que Luta pelos Separatistas Pró-Russos é Morto por Soldados Russos

Um cidadão norte-americano que se juntou aos separatistas pró-russos no leste da Ucrânia foi morto por soldados russos, segundo Moscou. Um comité de investigação responsável pela investigação de crimes graves declarou que o assassinato foi cometido por três soldados russos em abril. Um quarto soldado é acusado de ajudar a ocultar o corpo. Nenhuma razão para o crime foi dada. Russell Bentley, apelidado de "Texas" ou "Cowboy do Donbass", juntou-se aos separatistas apoiados por Moscou na Ucrânia em 2014. Ele lutou ao lado deles até 2017 e permaneceu no leste da Ucrânia até à sua morte.

14:43 Zelensky Procura o Apoio de Biden para o 'Plano de Vitória' para Pôr Fim à Guerra na Ucrânia

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, espera obter o apoio do presidente norte-americano, Joe Biden, para o seu plano para pôr fim à guerra na Ucrânia durante a sua próxima visita a Washington. "Eu realmente espero que ele apoie este plano", disse Zelensky na sexta-feira em Kyiv, durante uma conferência de imprensa conjunta com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. O "plano de vitória" requer decisões rápidas dos aliados, que devem ser tomadas entre outubro e dezembro, afirmou ele. "Nós acreditamos que este plano terá sucesso", acrescentou Zelensky.

14:28 Rússia Recuperará em Breve o Controlo da Região de Kursk

A Rússia recuperará em breve o controlo da região fronteiriça de Kursk, actualmente ocupada por soldados ucranianos, segundo o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov. "Os nossos soldados estão a fazer um bom trabalho, eles vão conseguir. O controlo será restabelecido", disse Peskov. Embora a situação nas terras ocupadas pela Rússia seja actualmente desafiadora, ela melhorará em breve a favor da Rússia, afirmou Peskov. O exército não discutirá publicamente a sua estratégia e Peskov não forneceu uma data específica.

14:03 A Rússia pode ter Sabido do Avanço da Ucrânia em direcção a Kursk

As autoridades e o exército na região russa de Kursk podem ter sido alertados para um avanço ucraniano, de acordo com um relatório do The Guardian, citando documentos russos alegados descobertos pelo exército ucraniano durante a sua ofensiva em Kursk. Embora o The Guardian não tenha podido verificar independentemente a exactidão dos documentos, eles apresentam as características de genuínas comunicações militares russas. Eles sugerem alertas dentro das autoridades e do exército russos sobre avanços específicos da Ucrânia para território russo, datando de janeiro de 2024. Medidas para reforçar a defesa da fronteira foram ordenadas tão cedo como meados de março. No entanto, ainda em junho, queixaram-se de que as unidades tinham apenas 60 a 70 por cento da sua força total e eram principalmente compostas por reservistas mal treinados. As unidades ucranianas lançaram um ataque surpresa na região de Kursk no início de agosto.

13:30 BBC: Mais de 70.000 Soldados Russos Mortos na Ucrânia Identificados

Um portal de notícias russo e a BBC afirmam ter identificado mais de 70.000 soldados russos mortos na Ucrânia. O serviço russo da BBC relata, "Identificámos os nomes de 70.112 soldados russos mortos na Ucrânia, mas o número real é provavelmente muito maior". A contagem, criada em colaboração com o site de notícias independente russo Mediazona, baseia-se na análise de declarações oficiais, obituários, anúncios de morte em redes online e observações de sepulturas em cemitérios russos. Cobre o período desde o início da guerra em fevereiro de 2022 até 19 de setembro. A Mediazona estima que o número total de soldados russos mortos na Ucrânia seja de pelo menos 120.000. O governo russo trata o número de soldados russos mortos na guerra como segredo de estado.

12:50 Ucrânia Proíbe o Uso Oficial do Telegram para o Governo, Exército e Segurança

A Ucrânia proibiu principalmente o uso do serviço online Telegram para funcionários governamentais, militares e de segurança. O Conselho de Segurança e Defesa Nacional anunciou no Facebook que a instalação e o uso do Telegram em dispositivos oficiais de funcionários governamentais, militares, funcionários de segurança e defesa e operadores de infraestrutura crítica é proibido. A justificação given é a preocupação com a "segurança nacional".

12:23 Banco Raiffeisen Sai do Mercado da Bielorrússia, Vende Subsidiária

O Banco Raiffeisen Internacional (RBI) está a vender a sua subsidiária na Bielorrússia e a sair do mercado. O banco austríaco anunciou que chegou a um acordo para vender a sua participação de 87,74 por cento à Soven 1 Holding Limited. A venda afectará significativamente os resultados do RBI. O RBI já reduziu significativamente a sua actividade na Rússia devido à pressão do Banco Central Europeu. No entanto, um tribunal russo emitiu uma ordem judicial temporária que impede o RBI de vender a sua subsidiária bancária na Rússia.

12:01 Relatório: UE Planeia Empréstimo de €35 Bilhões para a Ucrânia

A Comissão Europeia está a planear um empréstimo de €35 bilhões para a Ucrânia como parte dos planos de ajuda dos sete principais países industriais ocidentais (G7). O Financial Times relata isto, citando três fontes familiarizadas com o assunto. O empréstimo faz parte do objectivo do G7 de fornecer à Ucrânia $50 bilhões (cerca de €46 bilhões) utilizando os lucros dos activos do estado russo congelados.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou oficialmente a ajuda financeira de até €35 bilhões da sua conta X.

11:33 Oeste, Cuidado: Rússia Advertem Contra Ignorar AvisosO governo russo alerta severamente o Ocidente para não desconsiderar avisos sobre o fornecimento de armas que podem alcançar alvos dentro do território russo. De acordo com a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Maria Zakharova, essa ação poderia alterar drasticamente a natureza do conflito, potencialmente levando a consequências perigosas em escala global. Ela alerta que tal comportamento é como brincar com fogo e não vê possibilidade de negociações com os EUA no momento. A reunião planejada entre o Ministro das Relações Exteriores Sergei Lavrov e seu homólogo americano Antony Blinken durante a Assembleia Geral da ONU em Nova York não ocorrerá, uma vez que ambas as partes reconhecem que não há nada de substancial para discutir. Jens Stoltenberg, ex-secretário-geral da NATO, destacou anteriormente várias linhas vermelhas estabelecidas pelo presidente russo Vladimir Putin que ele ainda não cruzou. De acordo com Stoltenberg, Putin não cruzou essas linhas devido ao status da NATO como a aliança militar mais poderosa globalmente.

10:53 UE Negou a Oportunidade de Expulsão Forçada de Homens UcranianosA Comissão Europeia deixou claro que cidadãos ucranianos do sexo masculino em idade de recrutamento não podem ser expulsos à força dos países da União Europeia. Esta revelação vem da Comissária Europeia para Assuntos Internos, Ylva Johansson. O Ukrainian Pravda relatou sobre isso. De acordo com Johansson, a Diretiva sobre proteção temporária impede a expulsão forçada. Aqueles que desejam retornar à Ucrânia serão apoiados, e discussões serão realizadas com as autoridades e governo ucranianos para determinar o método mais eficaz de facilitar isso. Johansson enfatiza que nenhum indivíduo será expulso da UE. No passado, o Ministro das Relações Exteriores da Polônia, Radosław Sikorski, supostamente encorajou países da Europa Ocidental a encorajar homens ucranianos em idade de recrutamento a retornarem à Ucrânia. O Ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Andrij Sybiha, supostamente apoiou essa ideia.

10:12 General Freuding Vê Oportunidades em Evasão de Sanções da RússiaChristian Freuding, coordenador militar da ajuda da Alemanha à Ucrânia, afirma que, embora a capacidade da Rússia de manter sua indústria de defesa com suprimentos de componentes complexos tenha se tornado desafiadora, eles permanecem resilientes. Eles alcançam isso adotando desvios e confiando em seus parceiros, como China, Coreia do Norte e Irã, de acordo com Freuding. Embora as sanções demonstrem algum nível de efetividade, oportunidades existem para contornar ou navegar por essas restrições através de lacunas legais ou outros meios.

09:03 von der Leyen Promete Ajuda Adicional às Necessidades de Energia da UcrâniaA presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, prometeu fornecer mais apoio às necessidades energéticas da Ucrânia durante os meses de inverno. Sua visita a Kyiv ocorre à medida que a estação de aquecimento se aproxima e a Rússia continua a alvo a infraestrutura energética. O comunicado de von der Leyen sugere que a Ucrânia pode esperar apoio em preparativos de inverno, esforços de defesa, discussões sobre a adesão à UE e progresso em empréstimos do G7. Ela também compartilhou uma foto de sua chegada à estação de trem de Kyiv.

08:20 UE Considera Suspender Viagens sem Vistos para GeorgianosBruxelas está considerando retirar as viagens sem visto para georgianos devido a retrocessos democráticos sob o partido no poder, Sonho Georgiano. Um porta-voz da UE, falando anonimamente ao Politico, afirma que todas as opções estão sobre a mesa caso a Geórgia falhe em reverter sua tendência autoritária. Isso pode incluir a suspensão temporária da liberalização de vistos. Recentemente, o partido no poder, Sonho Georgiano, aprovou uma lei sobre agentes estrangeiros que copia a legislação restritiva da Rússia usada contra críticos do Kremlin.

07:42 Ucrânia Critica Proposta da Polônia Sobre o Status do CrimeiaO Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia condenou uma proposta polonesa sobre o status do Crimeia, enfatizando a inaceitabilidade de compromissos. O Ministro das Relações Exteriores da Polônia, Radosław Sikorski, sugeriu a realização de um referendo no península como parte de uma possível solução negociada com a Rússia. O Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia em Kyiv expressa que todos os esforços devem ser direcionados para libertar a península, não para aplacar o Kremlin e minar os interesses e o direito internacional da Ucrânia.

06:29 von der Leyen Esperada em Kyiv para Discussões com ZelenskyyA presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, é esperada em Kyiv hoje. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, revelou que as discussões girarão em torno de preparativos para o inverno, a situação energética, situações na linha de frente, entregas de armas, projetos de defesa conjuntos e o progresso da Ucrânia rumo à adesão à UE, assim como apoio financeiro adicional para o país. Os ataques da Rússia contra a Ucrânia sem dúvida dominarão essas conversas cruciais.

04:28 Ativista Transgênero Sofre Morte Violenta na GeórgiaNa Geórgia, logo após a aprovação de uma lei criticada globalmente contra a comunidade LGBTQ, a ativista transgênero Kesaria Abramidze foi vítima de uma morte violenta. De acordo com o Ministério do Interior da Geórgia, Abramidze, uma celebridade modelo, atriz e influenciadora nas redes sociais, foi esfaqueada repetidamente dentro de sua residência em uma noite de quarta-feira. Seu namorado foi detido como principal suspeito e acusado de assassinato, supostamente cometido com "extrema severidade" devido à identidade de gênero da vítima. O incidente fatal ocorreu um dia após a aprovação de uma lei sobre "valores familiares" que causou revolta na UE e em organizações de direitos humanos por supostamente limitar os direitos da comunidade LGBTQ. Essa lei, semelhante às restrições russas aos direitos LGBTQ, proíbe cirurgias de afirmação de gênero e outras práticas.

15:25 Lufthansa Avalia Suspender Voos Frankfurt-Pequim por Sanções à Rússia A Lufthansa está avaliando o futuro das operações de sua rota diária que conecta Frankfurt a Pequim, na China. Uma decisão é esperada em outubro. Um representante da Lufthansa citou um "campo de jogo desequilibrado" para companhias aéreas europeias em comparação com companhias aéreas chinesas e do Golfo Pérsico e do Bósforo, que se beneficiam de custos operacionais baixos, padrões de trabalho mais baixos e investimentos substanciais do Estado na aviação. Além disso, essas companhias aéreas ainda podem utilizar o espaço aéreo russo, que foi fechado para companhias aéreas europeias e americanas desde a introdução de sanções contra a Rússia devido ao conflito na Ucrânia. Como consequência, essas companhias aéreas são obrigadas a voar ao redor do espaço aéreo russo, incorrendo assim em custos de combustível mais altos.

here.

14:27 Forças Russas Atacam Centro de Energia em Sumy As forças russas lançaram uma nova rodada de ataques aéreos à noite, atingindo uma instalação geriátrica na cidade ucraniana de Sumy e alvejando a infraestrutura de energia da cidade. Um morto civil foi relatado pelas autoridades ucranianas. Um grupo de monitoramento da ONU afirmou que os ataques à rede de energia podem ter violado o direito internacional humanitário. A Agência Internacional de Energia relatou que os déficits de energia na Ucrânia poderiam atingir até um terço da demanda peak durante os meses de inverno vulneráveis.

13:25 Mais de 1,18 Milhão de Refugiados Ucranianos na Alemanha A população de refugiados na Alemanha atingiu um novo recorde. De acordo com a Autoridade de Registro de Estrangeiros, havia aproximadamente 3,48 milhões de refugiados vivendo na Alemanha no meio de 2024, o que representa um aumento de 60.000 em relação ao final de 2023. Esta figura é a mais alta desde os anos 1950, de acordo com o "New Osnabrueck Newspaper" (NOZ), citando uma resposta do governo alemão a um pedido parlamentar do partido da Esquerda no Bundestag. Destes 3,48 milhões de refugiados, mais de 1,18 milhão são refugiados ucranianos, o que representa um aumento aproximado de 45.000 em relação ao final de 2023. Este número abrange todas as pessoas, independentemente de sua situação residencial oficial, desde pedidos de asilo até refugiados reconhecidos até pessoas com residência temporária concedida.

12:22 Lindner: Ajuda à Ucrânia Não Justifica Suspensão do Freio à Dívida Políticos do SPD e Verdes costumam citar um acordo dentro da coalizão governante para colocar o freio à dívida em espera para uma ajuda extensa à Ucrânia como parte da disputa orçamentária. No entanto, o Ministro das Finanças e líder do FDP, Christian Lindner, descarta tais propostas: "Não tenho conhecimento de tal acordo. Eu não teria apoiado tal ordem em pé." O conflito na Ucrânia é, sem dúvida, desanimador, mas não é classificado como estado de emergência de acordo com a Lei Fundamental da Alemanha. "Para a Ucrânia, estamos ativamente trabalhando em um programa de ajuda de 50 bilhões de dólares do G7, além de nossa assistência bilateral", disse Lindner.

21:23 Bulgária Advoga por Embargo da UE às Exportações de Ovos da Ucrânia A Bulgária vai advogar por uma proibição de importação de ovos da Ucrânia durante a reunião do Conselho de Agricultura e Pescas da UE em 23 de setembro em Bruxelas, como anunciou o Ministro da Agricultura da Bulgária, Georgi Takhov. Esta demanda serve como continuação das disputas em andamento entre a Ucrânia e os estados membros do Leste da UE sobre o comércio agrícola. Essas disputas levaram a bloqueios na fronteira ucraniano-polonesa, embargos ao milho e trigo ucranianos e protestos de fazendeiros na Polônia e Bulgária.

20:13 Merz Cético sobre Processo de Paz com a Rússia O líder da CDU, Friedrich Merz, expressa preocupações sobre a situação ucraniana e diz: "Estou cético quanto ao potencial de iniciar este processo de paz no momento". Merz acredita que a Rússia só cessará suas ações militares quando o sucesso militar parecer improvável ou se Kyiv cair. A longo prazo, a Alemanha terá que sustentar o apoio militar à Ucrânia. "Estou convencido de que teremos que defender a liberdade e a paz contra a Rússia para o futuro previsível, não com a Rússia", opinou Merz. Esta realização é difícil de aceitar. "Não há outra alternativa viável, pelo menos enquanto Putin e seu regime estiverem no poder."

Você pode revisar os desenvolvimentos anteriores aqui.

aqui. Após o esforço da Hungria para estreitar os laços econômicos com a Rússia, há preocupações sobre o possível impacto dessas operações militares na posição da UE em relação à Hungria.

Dadas as tensões entre a Rússia e a Ucrânia, há crescentes preocupações de que as operações militares possam se intensificar, potencialmente afetando as regiões onde a Hungria planeja expandir seus laços econômicos com a Rússia.

Leia também: