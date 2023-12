A família de uma mulher morta por um delegado depois de pedir ajuda pede 30 milhões de dólares de indemnização contra o condado de Los Angeles e o departamento do xerife

Niani Finlayson morreu a 4 de dezembro, depois de ter sido baleada por um dos agentes da polícia, que alegou que ela estava armada com uma faca de cozinha.

"Quando os agentes da autoridade chegaram ao local, testemunharam uma situação de violência doméstica entre um homem e uma mulher", declarou o departamento do xerife no dia seguinte ao incidente. "A mulher fez ameaças verbais indicando que ia magoar o homem com a faca. Quando a mulher se aproximou do homem com a faca, ocorreu um tiroteio com o delegado."

Um comunicado de imprensa subsequente do departamento do xerife disse que apenas um deputado estava envolvido no tiroteio real de Finlayson.

A família está a acusar os delegados de homicídio culposo, agressão e violação dos direitos civis. Na Califórnia, para processar uma entidade pública, é necessário apresentar um pedido de indemnização por escrito.

A queixa apresentada em nome da família dizia que Finlayson tinha "pedido ajuda porque o seu ex-namorado a estava a estrangular" e tinha magoado a sua filha pequena. Finlayson "estava sentada no chão, sem ameaçar ninguém, quando os delegados abriram fogo contra ela por detrás de uma porta de vidro, disparando quatro vezes nas suas costas", afirma a queixa.

A filha de 9 anos de Finlayson testemunhou o incidente que terminou com a morte da mãe, segundo a queixa.

A queixa também alega que o delegado que atirou em Finlayson era Ty Shelton. A CNN contactou os representantes de Shelton para obter comentários.

O departamento do xerife não respondeu de imediato a perguntas sobre a história de Shelton com o departamento e disse à CNN num comunicado: "O Departamento não recebeu oficialmente esta queixa, mas leva a sério todos os tiroteios envolvendo delegados.

"Com qualquer tiroteio envolvendo um agente, há um processo de revisão robusto, que inclui o Gabinete do Inspetor-Geral, onde todos os aspectos do tiroteio são cuidadosamente examinados e avaliados para verificar se as políticas e os procedimentos do Departamento foram seguidos.

"Além disso, o Gabinete do Procurador Distrital do Condado de Los Angeles, Divisão de Integridade do Sistema de Justiça, efectua uma análise jurídica para determinar se serão apresentadas acusações criminais e se o tiroteio foi legalmente justificado."

Shelton foi nomeado numa revisão do departamento de um tiroteio fatal em 2020, quando ele atirou e matou um homem chamado Michael Thomas enquanto respondia a um distúrbio doméstico. O promotor público do condado de LA determinou mais tarde que não havia provas suficientes para provar que ele agiu ilegalmente nesse incidente.

O pai de Finlayson, Lamont Finlayson, disse na quinta-feira: "Estou à procura de justiça, quero que este polícia Ty Shelton seja responsabilizado pela morte da minha filha, quero que o departamento do xerife do condado de LA seja responsabilizado".

O departamento do xerife tenciona divulgar as imagens do incidente feitas pelas câmaras de vigilância do corpo na próxima semana, de acordo com a sua declaração.

Fonte: edition.cnn.com