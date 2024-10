A família da Geórgia procurou refúgio junto com seu animal de estimação em uma banheira, enquanto a tempestade Helene derrubava árvores incessantemente, causando danos à sua residência.

"Eu estava com medo," admitiu a mãe.

A pequena Sienna, com apenas 9 anos, compartilhou que encontrou conforto ao rezar na banheira.

"Nós todos obedecemos quando eu disse para eles, eu me deitei em cima deles e cobri todos com aquele colchão," explicou Kristin Jones de sua casa danificada no subúrbio de Martinez em Augusta alguns dias depois. "Sim, estava um pouco apertado na banheira com todos nós quatro."

Helene tocou terra como um furacão de categoria 2 na Geórgia sudoeste na manhã de sexta-feira, após dois dias de chuva intensa que encharcou grandes partes do estado, deixando o solo excessivamente úmido e as árvores mais suscetíveis a cair.

Augusta sentiu o impacto maior da tempestade. Árvores arrancadas ainda podem ser vistas espalhadas pelos bairros e bloqueando casas. Polos de energia cruzavam as ruas, e o cheiro de madeira recém-cortada enchia o ar enquanto equipes trabalhavam para limpar os escombros.

Inicialmente, as crianças dormiam na sala de estar enquanto sua mãe mantinha um olho atento nos relatórios meteorológicos na TV.

As primeiras quatro árvores caíram sobre a casa dos Jones, caindo direto no local onde os meninos estavam relaxando na sala de estar. As árvores atravessaram o sótão, puxando a chaminé, e à medida que a água da chuva começou a entrar pela lareira, a família procurou refúgio na relativa segurança do banheiro.

As crianças lembraram dos sons assustadores que ouviram enquanto se agachavam na banheira com seu cachorro, o vento uivando e a água correndo dos canos quebrados, sendo ensurdecedores.

Galen Jones, o marido, estimou que seis árvores no total atingiram sua casa. Na época, Galen estava fora em uma viagem de golfe e lutou para voltar devido à má cobertura do celular.

"O que poderíamos fazer de tão longe? Claro, só estávamos preocupados com como eles estariam bem," lembrou ele.

Augusta suportou algumas das piores condições climáticas do estado, com chuvas chegando a até 12 a 15 polegadas e ventos extremamente poderosos.

Quando seu marido não pôde voltar, Kristin Jones procurou a ajuda de seus vizinhos do lado, sabendo que não era mais seguro ficar em sua casa.

"Eu mandei uma mensagem, 'Uma árvore caiu na nossa casa. Pode nos ajudar?' Kristin explicou. Menos de 10 minutos depois, ela recebeu uma mensagem de volta dizendo, "Estamos na sua porta da frente."

O bairro veio em seu resgate, acompanhando-os através da tempestade com suas lanternas e lhes proporcionando abrigo temporário até que a tempestade passasse.

Céus claros após a tempestade

Semanas após o caos de Helene, que deixou pelo menos 200 mortos em seis estados, incluindo quase 30 na Geórgia, o ar estava cheio do som de máquinas de construção em Augusta.

A energia ainda estava desligada para quase metade dos moradores de Augusta, enquanto as ruas estavam bloqueadas, a gasolina estava em falta, a comunicação era inconsistente e muitos moradores trabalhavam para retomar suas vidas. No entanto, havia um senso de progresso tênue.

"Little by little, things are getting cleared up," Galen Jones expressed. "This place gets power, then this one, and gradually power is returning."

No nível nacional, o presidente Joe Biden e a vice-presidente Kamala Harris visitaram o estado para avaliar os danos e se encontrar com oficiais de emergência. Em resposta, o governador da Geórgia, Brian Kemp, anunciou que o imposto sobre a gasolina do estado seria suspenso até o fim do estado de emergência em 9 de outubro. Além disso, o Augusta National Golf Club comprometeu-se a doar $5 milhões para o Fundo de Crise da Comunidade do Furacão Helene.

Aproximadamente metade do condado ainda está sem energia

Evan Grantski de seu bairro em Augusta compartilhou que uma árvore caiu em seu carro, a casa de um vizinho foi destruída e ninguém tinha energia. No entanto, sua loja de música no centro da cidade conseguiu recuperar a energia e o acesso à internet.

Enquanto isso, Obed Castillo do El Paso Tacos & Tequila disse que seu restaurante estava lotado, com clientes famintos procurando comida e carregadores para seus telefones.

De acordo com Monica Foster, a energia em sua casa foi restaurada, mas seus vizinhos continuam sem energia, o que representa um risco significativo para as pessoas idosas do bairro que dependem de máquinas de oxigênio e medicamentos refrigerados.

Aproximadamente 47% do condado ainda está sem energia, com a restauração da energia não esperada até este fim de semana, de acordo com a Georgia Power.

"Eles precisam restaurar a energia nesta área o mais rápido possível, já que muitas pessoas idosas precisam carregar suas máquinas de oxigênio e refrigerar seus medicamentos," disse Foster.

Foster explicou que sua família estendeu um cabo de energia de sua casa para a de seus vizinhos para fornecer-lhes energia durante a noite.

"Faremos o que pudermos," disse Foster.

A família Jones agora pondera seus planos futuros para reconstruir sua casa e suas vidas.

"Gostaríamos de ficar aqui. Gostaríamos de reconstruir este lugar. Gostamos deste bairro," disse Galen Jones. "Nossos vizinhos são ótimos, mas se a parte financeira não funcionar, podemos precisar nos mudar para outro lugar."

A família Jones está grata que todos em seu círculo estão seguros e estão ansiosos para seguir em frente, mas apesar da afirmação dos meninos de não terem medo, há indicações de que o episódio ficará em suas mentes mesmo depois que a propriedade for restaurada.

"Choveu na noite seguinte e eles ficaram com medo," compartilhou Kristin Jones. "A chuva e o medo dos ventos fortes soprando. Isso foi bastante intimidante, pessoal."

"Depois que procuramos refúgio na banheira, todos nos abraçamos com força e nos asseguramos de que estamos juntos como família," mencionou Kristin Jones.

Apesar dos danos, a comunidade se uniu ao nosso redor e ofereceu sua ajuda, fazendo-nos sentir gratos e apoiados durante um momento tão desafiador, acrescentou Galen Jones, se referindo à assistência dos vizinhos.

Leia também: