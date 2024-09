A falta de trabalhadores hábeis pode dificultar significativamente o crescimento do desenvolvimento da energia eólica.

Parece que o setor de energia eólica está experimentando um crescimento substancial, no entanto, uma escassez pronunciada de mão de obra qualificada pode obstruir significativamente sua expansão. A IG Metall Coster conducted a survey amongst 30 firms, employing approximately 28,600 individuals, and discovered that 82% of them are facing difficulties in filling vacancies. Moreover, only 41% and 50% of the companies with and without collective bargaining agreements, respectively, were able to fill all offered apprenticeships.

Em uma tentativa de atrair potenciais empregados, uma maioria esmagadora (53.9%) dessas empresas está implementando estratégias adicionais, como horários de trabalho flexíveis, colaborações com instituições educacionais, subsídios de moradia para aprendizes e a disponibilidade de trabalho remoto.

Os respondentes concordaram unanimemente (93.1%) que a falta de habilidades na indústria representa uma ameaça significativa à expansão da energia eólica na Alemanha. Em contraste, apenas 14,8% consideram os objetivos de expansão para a energia eólica terrestre e offshore alcançáveis. A IG Metall Coster concluiu que a situação com habilidades na indústria permanece crítica e pode provar ser um obstáculo na busca pela expansão da energia eólica na Alemanha.

Apesar das preocupações com a mão de obra qualificada, a maioria (67%) dos respondentes permanece otimista quanto ao futuro da indústria, indicando um desenvolvimento de mercado positivo, em contraste com a figura de 66% do ano passado. No entanto, um notável 15% também têm uma visão negativa, em comparação com os 14% da pesquisa anterior.

A energia eólica é uma coluna fundamental do plano do governo federal para alcançar seus objetivos de conservação do meio ambiente. Até 2030, espera-se que 80% da demanda de energia elétrica seja atendida por fontes de energia renovável.

A expansão do setor de energia eólica além de suas tendências de crescimento atuais pode ser ainda mais prejudicada pela escassez persistente de habilidades de mão de obra. A implementação de iniciativas como colaborações com instituições educacionais pode ajudar a preencher a lacuna de habilidades, auxiliando na expansão do setor.

