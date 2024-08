- A facção Wagon-Boy está a defender uma votação pública sobre as políticas de mísseis americanas.

O grupo liderado por Sahra Wagenknecht do BSW defende um voto nacional, sancionado por um decreto federal, sobre a proposta de implantar mísseis de alcance intermediário dos EUA na Alemanha. A proposta pede à administração federal que organize legalmente esse referendo. No entanto, parece pouco provável que essa proposta consiga uma maioria - o BSW só tem dez assentos no Bundestag. Além disso, referendos são raros na Lei Fundamental, especialmente para situações como essa: a reorganização do território federal.

Wagenknecht e seus colegas do BSW argumentam que a população não participou de discussões antes do anúncio na cúpula da NATO em julho. Pesquisas sugerem que uma parte significativa da população discorda desses planos, como citado na proposta obtida pela Agência Alemã de Notícias.

Wagenknecht destaca a oposição no Leste

Wagenknecht é veementemente contra esses planos e os transformou em uma bandeira política nas eleições estaduais na Turíngia e Saxônia no domingo. "Decisões não deveriam ser tomadas de forma antidemocrática atrás de portas fechadas contra a vontade da maioria do povo", afirmou a presidente do BSW. "O povo precisa ser consultado". Os alemães do Leste, em particular, são contra esses mísseis potencialmente perigosos, de acordo com Wagenknecht. O referendo deveria ocorrer ao mesmo tempo que as eleições federais em 2025, segundo a proposta.

Referendos no nível federal sobre tais questões são raros na democracia parlamentar alemã - em contraste com o nível estadual. Se os chamados referendos consultivos - basicamente um voto como uma expressão de opinião - são constitucionalmente viáveis, é um tema de debate.

Especialista jurídico duvida

O especialista jurídico Arne Pautsch expressou suas opiniões em um artigo em 2015, afirmando que uma emenda constitucional seria necessária para esses referendos devido à sua "natureza juridicamente vinculativa".

A Lei Fundamental menciona referendos no artigo 29. Ele diz: "Medidas relacionadas à reorganização do território federal são realizadas por meio de lei federal, exigindo a confirmação por referendum". Além disso, o objetivo do referendo é determinar "se uma mudança proposta na afiliiação estadual, conforme estabelecido na lei, tem o apoio do público". Isso poderia abranger cenários como a fusão de estados federais.

