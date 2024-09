A execução de Marcellus Williams suscita um novo exame das estratégias da Suprema Corte em relação à pena de morte.

Marcellus Williams, condenado em 2001 pelo assassinato da jornalista Felicia Gayle, foi executado na terça-feira à noite, pouco depois que os juízes conservadores do Supremo Tribunal recusaram-se a intervir contra os protestos dos três juízes liberais do tribunal. A crítica à execução foi rápida, com a NAACP e outras organizações alegando a inocência de Williams.

Algumas das reações se concentraram no Supremo Tribunal, que raramente concede últimas-minute adiamentos para presos na lista de morte no passado. De fato, o tribunal só interveio duas vezes nos últimos dois anos em mais de duas dúzias de recursos de emergência, de acordo com dados do Centro de Informação sobre a Pena de Morte.

"É muito preocupante como o Supremo Tribunal está lidando com casos de pena de morte recentemente", disse Cliff Sloan, professor da Faculdade de Direito de Georgetown que venceu um caso significativo no Supremo Tribunal em 2017 envolvendo um preso na lista de morte com deficiência intelectual. "Em uma sociedade justa e equitativa, uma alegação independente de inocência deve ser reconhecida como uma questão constitucional crucial."

Quando há dissidências em pedidos de casos de pena de morte, elas geralmente vêm da ala liberal do tribunal. Os recursos então tendem a dividir os liberais e conservadores em campos separados.

"O Supremo Tribunal tem um papel limitado a desempenhar em casos de pena de morte", disse Paul Cassell, professor de direito da Universidade de Utah representando uma família de vítimas em outro caso de pena de morte perante o tribunal mais alto neste ano. "Esses casos são principalmente responsabilidade das autoridades estaduais, com supervisão mínima dos tribunais federais."

A pena de morte continuará a ser um assunto de interesse no Supremo Tribunal nas próximas semanas, com vários réus agendados para revisão quando os juízes se reunirem na segunda-feira para considerar uma pilha de recursos do verão. Um desses casos envolve uma mulher de Oklahoma acusada de matar seu marido que alega ter sido envergonhada durante seu julgamento ao ser chamada de "puta" e ter sua roupa íntima exibida para o júri.

Outro caso envolve um homem do Alabama que argumenta que é deficiente intelectual e, portanto, não é elegível para execução de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal.

Recurso de Glossip será ouvido no próximo mês

O tribunal está agendado para ouvir argumentos sobre Richard Glossip, um preso na lista de morte em Oklahoma, no próximo mês. O caso de Glossip envolve o assassinato de 1997 de Barry Van Treese, proprietário de um motel em Oklahoma City. Justin Sneed, que trabalhava no motel, foi condenado por esse assassinato, mas, em troca de evitar uma sentença de morte, implicou Glossip como o mentor e quem contratou Sneed para executar o crime.

Glossip está buscando reverter sua condenação, já que o estado reconheceu vários erros em seu caso. Por exemplo, os promotores não divulgaram registros médicos mostrando que Sneed, a testemunha principal contra Glossip, havia sido tratado por uma condição psiquiátrica. O procurador-geral republicano de Oklahoma, Gentner Drummond, que defende a pena de morte, está apoiando Glossip com base em "provas preocupantes de grave má conduta processual".

Williams, cuja execução causou indignação nas redes sociais, tentou estabelecer paralelos com a situação de Glossip, citando preocupações semelhantes sobre seu julgamento. Entre outros problemas, o procurador-geral do condado de St. Louis, Wesley Bell, disse que seu antecessor havia manipulado a arma do crime ao tocá-la sem luvas. Bell, um democrata concorrendo ao Congresso, observou tais irregularidades.

No entanto, no caso de Williams, o procurador-geral republicano de Missouri, Andrew Bailey, que concorre à reeleição, rejeitou essas teorias. Bailey argumentou que os testes de DNA não teriam absolvido Williams, já que as evidências apoiavam o testemunho de um investigador da cena do crime indicando que o assassino usava luvas, deixando marcas de luvas na cena do crime.

Os casos compartilham algumas semelhanças, levando alguns a prever potenciais problemas para o recurso de Glossip.

De acordo com Robert Dunham, diretor do Projeto de Política de Pena de Morte, que também representou presos na lista de morte no Supremo Tribunal, um sério fracasso dos tribunais estaduais em abordar os problemas no caso justifica uma intervenção do Supremo Tribunal, especialmente quando um recurso é apresentado conjuntamente pelo Ministério Público e pela defesa.

Cassell, representando a família Van Treese no recurso de Glossip, contesta essas alegações, dizendo que os defensores dos argumentos do réu ignoraram fatos essenciais no caso e se baseiam em detalhes selecionados dos registros dos promotores.

O Supremo Tribunal não forneceu explicação para a recusa do pedido de Williams. Os três juízes liberais do tribunal, Sotomayor, Kagan e Jackson, expressaram seu descontentamento sem fornecer mais explicações.

Em um caso anterior de pena de morte, em janeiro, Sotomayor escreveu uma vigorosa dissidência, expressando preocupação com o uso de gás nitroso para execução. Ela argumentou que o método nunca havia sido tentado antes e, em caso de falha, condenaria os presos a uma morte dolorosa e inhumana.

Smith foi executado no final de janeiro, apesar da oposição de Sotomayor.

Em uma decisão significativa em 1972, o Supremo Tribunal declarou que a forma como os estados estavam aplicando a pena de morte constituía uma forma de tratamento inhumano, violando a Oitava e a Quarta Emenda. Embora tenha anulado vários condenados à morte, a prática em si não foi completamente abolida. Muitos estados posteriormente aprovaram leis revisadas, permitindo execuções de acordo com a decisão do tribunal.

A relutância do tribunal em considerar recursos de última hora em casos de pena de morte decorre principalmente de sua posição dentro da judicatura federal. Os juízes buscam identificar erros claros cometidos pelos tribunais inferiores, não novas evidências apresentadas pelos réus.

Seth Kretzer, um advogado de defesa que trabalhou em casos de presos na lista de morte perante o Supremo Tribunal, resumiu a posição do tribunal como "corrigir graves má aplicações da lei constitucional pelos sistemas judiciários estaduais dos Estados Unidos".

Kretzer disse que o tribunal não suspenderia uma execução, mesmo em um caso individual, apenas devido a novas evidências apresentadas no último momento.

Casos futuros

Nos próximos dias, o tribunal decidirá se os casos atuais em pauta atendem a esse rigoroso limite.

No caso de um recurso pendente, os advogados de Joseph Smith, condenado à morte no Alabama, argumentam que ele deveria ser considerado deficiente intelectual, com base em testes que indicam uma pontuação de QI ligeiramente acima de 70, critério referenciado em uma decisão anterior do Supremo Tribunal.

No entanto, o Tribunal de Apelações dos Estados Unidos do 11º Circuito argumentou que essa pontuação não é uma fronteira rígida e pequenas variações nos testes poderiam colocar a QI real de Smith ligeiramente abaixo de 70. Alabama está apelando para o Supremo Tribunal, aguardando uma resposta há mais de um ano.

No Oklahoma, Brenda Andrew enfrenta a pena de morte pelo assassinato do marido em 2001. Em seu recurso ao Supremo Tribunal, Andrew argumenta que o uso da acusação de "história sexual irrelevante" deveria anular sua condenação.

"Ao remover a humanidade de Ms. Andrew como pessoa inteira, o estado apresentou à júri uma imagem de uma 'vagabunda' e adúltera depravada", disseram os advogados do Supremo Tribunal.

No entanto, as autoridades do Oklahoma argumentaram que a evidência "sugeriu que Andrew nutria ódio pelo marido e expressava abertamente seu desejo de vê-lo morto".

Devan Cole, da CNN, contribuiu para esta reportagem.

