A ex-funcionária do Kentucky Kim Davis, que negou licenças de casamento entre pessoas do mesmo sexo, deve mais de 360 000 dólares após nova decisão

Kim Davis, ex-secretáriado condado de Rowan, no nordeste do Kentucky, tornou-se uma figura nacional em 2015 quando desafiou a decisão do Supremo Tribunal dos EUA que legalizou o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Davis recusou-se a assinar licenças de casamento a casais do mesmo sexo, invocando as suas crenças religiosas. Na altura, o Juiz Distrital dos EUA David Bunning considerou-a em desrespeito pelo tribunal e ordenou a sua prisão, tendo passado cinco dias atrás das grades.

David Ermold e David Moore processaram Davis depois de terem as licenças de casamento negadas várias vezes por ela ou pelo seu gabinete. Em 2022, Bunning decidiu que Davis violou seus direitos constitucionais e, em setembro de 2023, um júri concedeu ao casal US $ 100.000 em danos.

Na semana passada, Bunning decidiu a favor do casal sobre a questão de saber se Davis deveria pagar honorários advocatícios.

"Tendo obtido um julgamento sumário sobre a responsabilidade e uma indemnização do júri, os Requerentes são inquestionavelmente a 'parte prevalecente' e têm direito a uma indemnização de honorários e despesas de advogados", escreveu Bunning, que foi nomeado para o tribunal pelo ex-presidente George W. Bush, na sua ordem.

Os advogados de Davis tinham argumentado que as horas facturadas pelos advogados dos queixosos eram excessivas, mas Bunning decidiu que "as horas gastas e as taxas cobradas eram razoáveis".

Davis foi representado por advogados do Liberty Counsel, uma organização sem fins lucrativos que afirma "promover a liberdade religiosa, a santidade da vida humana e a família através do litígio".

"Este último julgamento permite agora ao Liberty Counsel pedir ao Tribunal que anule o veredito do júri contra a Davis porque não havia provas suficientes para atribuir aos queixosos uma indemnização monetária", afirmou a organização num comunicado. "Se a moção for negada, o Liberty Counsel recorrerá do caso para o Tribunal de Apelações do Sexto Circuito".

Davis perdeu sua candidatura à reeleição para secretário do condado em 2018.

