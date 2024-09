A Europa tem uma diminuição acentuada do número de migrantes que chegam às suas costas

Desde o incidente em Solingen, a migração e seu controle têm sido um tema de debate significativo na política alemã. No entanto, os dados sugerem: o número de migrantes e requerentes de asilo que entram na UE neste ano é significativamente menor do que em 2023.

A diminuição na migração está moldando os debates políticos na Europa. As estatísticas de janeiro a agosto mostram: no geral, houve uma queda significativa neste ano. Enquanto houve um aumento na Grécia e nas Ilhas Canárias, as travessias ilegais pelas fronteiras sul da UE - a área com a maior parcela de migração não autorizada - diminuíram em 35% nos primeiros oito meses do ano, de acordo com dados preliminares da Organização Internacional para as Migrações (OIM).

Diante disso, cerca de 115.000 refugiados e migrantes entraram ilegalmente na União Europeia pelas rotas do Mediterrâneo ou através do Atlântico neste ano. Isso representa menos de 0,03% da população da UE. Em comparação, foram 176.252 pessoas no mesmo período em 2023. E durante o grande influxo de refugiados em 2015, impulsionado principalmente pelo conflito sírio, mais de um milhão de indivíduos, incluindo homens, mulheres e crianças, chegaram à UE.

Essa tendência também é refletida nos dados da agência de fronteira e guarda-costas da UE, Frontex: as travessias ilegais pelas fronteiras sul da UE diminuíram em 39% neste ano em comparação com 2023, de acordo com os dados da Frontex. "Isso não é uma crise numérica neste ano", afirma o porta-voz da OIM, Flavio de Giacomo. "Não foi no ano passado também."

A rota mais popular é da África do Norte para a Itália através do Mediterrâneo central. De acordo com os dados da OIM e da Frontex, cerca de 64% menos refugiados e migrantes chegaram à Itália por essa rota neste ano em comparação com o mesmo período do ano passado. Os especialistas atribuem isso principalmente às medidas duras tomadas pela Tunísia e pela Líbia, que também usam força para deter e virar os barcos de volta.

Falsários Agora Usam Barcos Rápidos

No Mediterrâneo Oriental, onde a segunda rota mais frequentemente usada é, os falsários estão relatando o uso de barcos mais rápidos para fugir dos controles, de acordo com as autoridades gregas. Além disso, ilhas mais distantes da costa turca estão sendo cada vez mais alvo desses barcos. O número de refugiados e migrantes que chegaram à Grécia por mar e terra nos primeiros oito meses de 2024 aumentou em 57%, de acordo com os dados da ONU.

A migração irregular da África Ocidental em direção às Ilhas Canárias espanholas no Atlântico mais do que dobrou. Entre janeiro e agosto, 25.500 pessoas chegaram lá, principalmente da Mali, Senegal e outros países da África Ocidental.

A maioria dos adultos entre eles visa continuar em direção ao continente europeu. No entanto, isso não é o caso de milhares de menores não acompanhados: de acordo com a lei espanhola, o governo regional é responsável pelo seu cuidado, resultando em instalações superlotadas e protestos públicos nas Ilhas Canárias.

Milhares Perdem suas Vidas na Viagem

Não todos aqueles que embarcam nessa viagem perigosa chegam ao solo europeu. Muitos já perderam suas vidas nas correntes do Atlântico entre a costa africana ocidental e as Ilhas Canárias em seus barcos. Todos os números são apenas estimativas: a organização de direitos humanos espanhola Caminando Fronteras relata mais de 4.000 mortes ou desaparecimentos.

Para as rotas do Mediterrâneo, a OIM registrou mais de 30.000 mortes e desaparecimentos desde 2014. Neste ano, já foram mais de 1.400. O número real provavelmente é muito maior.

A diminuição na migração teve uma influência significativa nos debates políticos em toda a Europa, como destacam os dados da Frontex mostrando uma queda de 39% nas travessias ilegais pelas fronteiras sul da UE neste ano. Além disso, o porta-voz da OIM, Flavio de Giacomo, observou que o número atual de migrantes que entram na Europa não é uma crise, uma mudança em relação à migração substancial vista em anos anteriores.

