A estratégia de expansão da Administração Federal poderá proporcionar um reforço substancial à economia.

A estratégia de crescimento dos federais poderia aprimorar significativamente a economia, de acordo com cálculos de um grupo empresarial. "Em sua totalidade, se implementada efetivamente no próximo ano, este plano poderia impulsionar o crescimento econômico em cerca de 0,4%", compartilhou a Associação de Empresas de Pesquisa Farmacêutica (VFA) em Berlim na quarta-feira. Notavelmente, resolver a escassez de mão de obra qualificada poderia trazer vantagens substanciais.

A estratégia de crescimento inclui 49 pontos, com o objetivo de oferecer à economia "estimulação adicional imediata" para renovar a vitalidade. A coalizão do semáforo está abordando "desafios urgentes na economia alemã", esclareceu a VFA. De acordo com a previsão da associação, um aumento de 0,8% no crescimento econômico é alcançável até 2028 por meio do pacote.

"Medidas que visam ao desenvolvimento da força de trabalho oferecem o maior empurrão para o crescimento, à medida que a escassez de mão de obra qualificada se torna cada vez mais onerosa para as empresas", explicou Claus Michelsen, economista-chefe da VFA. A estratégia de crescimento, por exemplo, fornece financiamento para horas extras, instalações de cuidados infantis aprimoradas e reforma da faixa de impostos.

"Isso poderia resultar em um aumento significativo no emprego", explicou Michelsen. Até o próximo ano, uma estimativa de 100.000 empregos adicionais poderiam ser criados, especialmente por meio do aumento da mão de obra estrangeira.

Reinhard Houben, porta-voz da política econômica do FDP no Bundestag, considerou os resultados do estudo como um sucesso da coalizão. "Despite the bleak predictions, the growth plan of the traffic light coalition will surpass expectations," he told AFP news agency. To facilitate the "economic transformation," it is now crucial to implement these measures promptly. The states governed by the Union "should not hit the brakes again, like with the Growth Opportunities Act," Houben insisted.

