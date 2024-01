A estratégia de defesa de Trump no caso de 6 de janeiro pode ir além de tentar atrasar o julgamento, revelam os documentos judiciais

Mas em recentes processos judiciais, e de acordo com fontes familiarizadas com a abordagem da equipa de Trump, surgiram outras estratégias de defesa - nomeadamente a de absolver Trump, o primeiro classificado para a nomeação do Partido Republicano, da responsabilidade pelo ataque ao Capitólio dos EUA e posicioná-lo como vítima de desinformação e de investigadores governamentais demasiado zelosos.

Dois processos judiciais pouco conhecidos da equipa de Trump, apresentados no final de novembro, ofereceram uma visão mais clara do que os advogados do antigo presidente poderão tentar argumentar perante um júri neste caso histórico. Os documentos dizem que os seus advogados esperam, durante o julgamento, apontar para pessoas do governo federal que ele suspeita serem tendenciosas em relação a ele, para a influência estrangeira e para a desinformação eleitoral que o levou a acreditar que o concurso de 2020 foi roubado.

A defesa da interferência estrangeira

A equipa de Trump já pediu a um juiz que lhe permitisse o acesso a mais documentos do governo, incluindo informações confidenciais da sua administração, que ele acredita que apoiariam o seu argumento de que o resultado das eleições não era fiável.

Os procuradores "não podem culpar o Presidente Trump pela discórdia pública e pela desconfiança em relação aos resultados das eleições de 2020, enquanto se recusam a entregar provas de que actores estrangeiros alimentaram essas mesmas chamas", escreveram os seus advogados em tribunal no final de novembro.

"As evidências de campanhas secretas de desinformação estrangeira relacionadas à eleição de 2020 apóiam o argumento de defesa de que o presidente Trump e outros agiram de boa fé, mesmo que certos relatórios tenham sido determinados como imprecisos."

Uma das ações estrangeiras que eles apontaram veio do serviço de inteligência estrangeira da Rússia e um hack do software SolarWinds que comprometeu dados em várias agências federais em dezembro de 2020. A equipe jurídica de Trump escreveu que o ataque significava "havia preocupações razoáveis sobre a integridade da eleição e a possibilidade de penetrações técnicas na infraestrutura eleitoral".

Os recentes processos judiciais de Trump também buscam acesso a informações sobre o Irã e a China que tentam interferir na política dos EUA. O Departamento de Justiça argumentou que permitir a inclusão de provas no processo relativas a possíveis alegações falsas por parte de actores estrangeiros poderia confundir o júri e não é relevante para o estado de espírito de Trump quando este apresentou publicamente alegações falsas de fraude eleitoral.

A equipa de Trump procura investigadores do conselho especial

A equipe de Trump também está tentando descobrir como outras agências de investigação do governo federal analisaram suas ações após a eleição de 2020 - como uma forma de tentar destacar que ele não foi acusado até que um advogado especial foi nomeado pelo procurador-geral Merrick Garland em novembro de 2022. Minar a acusação apontando para a política pode ser uma oportunidade de ajudar Trump perante um júri, disseram fontes familiarizadas com a estratégia à CNN.

O gabinete do advogado especial está a pedir à juíza Tanya Chutkan que bloqueie quaisquer tentativas de Trump de anular o júri, o que os seus advogados poderiam fazer tentando injetar política nas provas apresentadas. Anular significa convencer pelo menos um jurado a votar pela absolvição de Trump, mesmo que os procuradores provem o caso contra ele para além de qualquer dúvida razoável.

No centro desta estratégia estão os procuradores do caso contra Trump atualmente. Eles tinham procurado analisar as falsas alegações de fraude e o esquema de eleitores falsos em 2020 e 2021 para o Departamento de Justiça e Michael Sherwin, o antigo procurador dos EUA em exercício em DC que falou ao "60 Minutes" sobre a possibilidade de acusações de sedição relacionadas com o ataque ao Capitólio.

A equipa de Trump pediu ao tribunal que alargasse a definição legal da equipa de acusação de modo a incluir outras agências, incluindo o gabinete do procurador dos EUA em DC, para que os procuradores fossem obrigados a entregar documentos extensos à equipa de defesa de Trump para análise. Isso poderia atrasar o caso, disseram algumas das fontes à CNN.

"Com base em declarações públicas de advogados em nome do USAO-DC que são inconsistentes com a teoria do Advogado Especial de 6 de janeiro, é praticamente certo que existem documentos não públicos semelhantes e comunicações privadas relacionadas com esta questão", escreveu a equipa de Trump ao tribunal no final de novembro.

Apontando para um "preconceito político" contra Trump

A equipa de Trump também disse que os membros da comunidade de informações e das forças da ordem que podem vir a ser testemunhas do julgamento podem ter "preconceitos políticos" contra ele. Mesmo assim, vários dos antigos membros do gabinete de Trump - como o então procurador-geral Bill Barr, o então vice-presidente Mike Pence e vários altos funcionários dos serviços secretos - poderão ser chamados a testemunhar contra ele no julgamento. Após as eleições, muitos deles afirmaram que não houve fraude generalizada e, nos últimos meses, criticaram Trump.

A equipa de Trump também observou que pode ser testado no julgamento se ele acreditava que teria ganho as eleições presidenciais de 2020 se não fosse a fraude eleitoral generalizada. Mas as acusações do Ministério Público contra Trump indicam que reuniram provas significativas de que conselheiros de topo, tanto na sua campanha como na sua administração, lhe disseram que os resultados significavam que ele não podia ganhar e que ele ignorou os factos para incitar os seus apoiantes à violência.

Os procuradores do gabinete do advogado especial Jack Smith, do Departamento de Justiça, estão a tentar eliminar, antes do julgamento, muitas destas defesas - salientando-as a Chutkan num documento recente.

Caberá a Chutkan determinar se as tácticas sugeridas pela equipa de Trump podem ser utilizadas no julgamento e o que é que os advogados podem apresentar ao júri através de testemunhas e provas.

"O Tribunal não deve permitir que o arguido transforme a sala de audiências num fórum onde propaga desinformação irrelevante e deve rejeitar a sua tentativa de injetar política neste processo", escreveram os procuradores num documento apresentado dias depois do Natal. "As provas não são relevantes por mera indicação de uma das partes; têm de estar relacionadas com as acusações da acusação ou com uma defesa legítima apoiada por provas suficientes."

Trump não tem, neste momento, um prazo para responder aos pedidos do DOJ em tribunal, e Chutkan não tem a capacidade de estabelecer parâmetros para o julgamento e recolha de provas enquanto parte do caso de Trump estiver a ser alvo de recurso.

Uma questão de calendário

O julgamento de Trump está atualmente agendado para 4 de março no tribunal federal de Washington, DC - um dia antes dos concursos de nomeação da Super Terça-feira. Mas essa data pode mudar, uma vez que Trump continua a recorrer. E os atrasos nas decisões dos tribunais de recurso podem rapidamente atrasar o calendário em meses.

O atraso mais provável poderá vir do Tribunal de Recurso do Circuito de DC, que vai ouvir argumentos a 9 de janeiro sobre se Trump tem imunidade para não ser julgado como arguido criminal devido ao seu papel como presidente e ao julgamento de destituição em que foi absolvido pelo Senado dos EUA na sequência do ataque de 6 de janeiro.

É provável que o Supremo Tribunal também seja chamado a analisar estas questões antes do início do julgamento de Trump.

Trump continua também a recorrer da ordem de mordaça que lhe foi imposta por Chutkan em outubro e que foi recentemente revista pelo Circuito de Washington.

O antigo presidente argumentou que a injustiça dessa ordem deveria levar ao adiamento da data do seu julgamento para depois das eleições, mas esse argumento não ganhou força nos tribunais.

Fonte: edition.cnn.com