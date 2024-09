A esquerda da Turíngia defende um governo minoritário com predominância vermelha.

As negociações após as eleições estaduais da Turíngia estão se mostrando bastante desafiadoras. Com a CDU descartando uma coalizão com A Esquerda, eles propõem um governo de minoria com Wagenknecht e o SPD. Grand Rhode, do partido da Esquerda, sugeriu um governo 'vermelho-vermelho-verde' de minoria - uma coalizão do BSW, A Esquerda e o SPD. Em uma conferência de imprensa em Erfurt, ela enfatizou: "A CDU não pode se dar ao luxo de ficar parada por três meses. Precisamos agir rapidamente e de forma responsável". Ela acrescentou ainda: "A aliança 'vermelho-vermelho-verde' tem 36% na Turíngia. Se a CDU quiser ser tolerada em vez de formar uma coalizão, também poderia optar por tolerar 'vermelho-vermelho-verde' no final".

O resultado das eleições estaduais da Turíngia no domingo foi politicamente confuso. Com o AfD se tornando o partido dominante e a CDU ficando em segundo lugar, uma coalizão proposta de CDU, BSW e SPD só conseguiria garantir metade das cadeiras no parlamento. Essa coalizão estaria a apenas um voto de distância da maioria. Consequentemente, eles provavelmente precisariam incluir A Esquerda, seja como parceiro tolerado ou como parte da coalizão, mas uma coalizão da CDU com o AfD ou A Esquerda é proibida devido a um decreto de incompatibilidade.

