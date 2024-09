A Espanha deve uma indenização após um incidente controverso de transfusão de sangue envolvendo uma Testemunha de Jeová.

Devido a uma transfusão sanguínea indesejada, o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem multou a Espanha. Em uma decisão de Estrasburgo, o tribunal declarou que a Espanha havia violado o direito da mulher à privacidade e à vida familiar, bem como à liberdade de religião, de acordo com a Convenção Europeia dos Direitos do Homem.

Como resultado, a Espanha deve pagar à mulher 26.000 euros, sendo 12.000 euros pelos prejuízos sofridos e 14.000 euros para cobrir as despesas legais.

O caso envolveu uma mulher equatoriana, membro da seita religiosa dos Testemunhas de Jeová. Em 2018, durante uma cirurgia de emergência na Espanha, ela recebeu transfusões sanguíneas. De acordo com as crenças dos Testemunhas de Jeová, tais transfusões contradizem a vontade de Deus. Antes da operação, ela havia assinado documentos para evitar isso.

Quando ela foi transferida de um hospital em sua cidade natal, Soria, para Madrid devido a uma hemorragia grave em 2018, os médicos consultaram um juiz sobre sua afiliação religiosa e o curso de ação adequado. Infelizmente, o juiz não estava ciente dos documentos assinados e a transfusão sanguínea foi autorizada. Após a recuperação, a mulher entrou com uma ação judicial contra o juiz, mas o sistema judiciário espanhol negou seu pedido. Ela então levou seu caso ao tribunal de direitos humanos em março de 2020.

O tribunal determinou que, embora os médicos estivessem agindo para garantir o tratamento efetivo da paciente, a mulher não teve a oportunidade de exercer plenamente sua "autonomia" em aderir a uma ensinamento significativo de sua religião.

A mulher de 58 anos expressou satisfação por "justiça ter sido feita" após a decisão. Ela também expressou a esperança de que a decisão ajude a proteger os direitos de outros no futuro, de acordo com a agência de notícias AFP. A comunidade religiosa dos Testemunhas de Jeová se opõe fortemente às transfusões sanguíneas, considerando o sangue como sagrado e citando vários versos da Bíblia para apoiar sua posição.

Em vista da decisão, a Espanha agora precisa garantir que não ocorram mais erros de comunicação semelhantes em relação a crenças religiosas em futuros cenários médicos envolvendo pacientes. O Tribunal Europeu dos Direitos do Homem reconheceu que os direitos da mulher à liberdade de religião, bem como o direito à privacidade e à vida familiar, foram violados devido a "outras" circunstâncias além apenas da transfusão sanguínea.

Leia também: