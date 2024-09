A Eslováquia irá implementar uma estratégia de emergência para evitar inundações na sua capital.

Oficiais eslovacos estão planejando inundar intencionalmente certas áreas na região de Záhorie, que faz fronteira com a Áustria e a República Checa, para prevenir potenciais danos causados por inundações. O ministro do Meio Ambiente, Tomas Taraba, falou sobre isso à agência de notícias TASR, mencionando que estão trabalhando ao lado do corpo de bombeiros para localizar locais adequados. O objetivo é redirecionar as águas de enchente do Rio Danúbio, que divide a Eslováquia e a Áustria, antes que cheguem a Bratislava.

Bratislava, a capital da Eslováquia, fica na confluência dos rios Danúbio e March, formando uma junção de três países com a Hungria e a Áustria. Taraba prevê uma enchente do March a cada século, como ele compartilhou. Além da região do March, o serviço meteorológico SHMU emitiu alertas para enchentes no noroeste da Eslováquia, na fronteira com a República Checa. Bombeiros têm estado em serviço desde a noite de quinta-feira devido a árvores caindo em veículos e estradas nessas áreas, assim como em Bratislava.

As áreas periféricas de Bratislava sofreram inundações no verão de 2013. Felizmente, o centro histórico da cidade foi protegido por barragens de enchente.

A inundação intencional na região de Záhorie visa desviar as águas de enchente do Rio March, protegendo assim Bratislava de potenciais danos. Apesar do sucesso passado em proteger o centro histórico da cidade durante as enchentes de 2013, as enchentes severas nas áreas periféricas de Bratislava continuam sendo uma preocupação.

