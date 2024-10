A ESA anuncia a missão Hera: salvaguardar a humanidade contra colisões de asteroides em potencial

No Centro Espacial Kennedy, na Flórida, a missão "Hera" da ESA, prevista para decolar na segunda-feira às 16:52 UTC, está pronta para partir. Esta missão visa aprimorar nossas defesas contra possíveis impactos de asteroides no futuro. A "Hera" está preparada para examinar as consequências do impacto da nave espacial "Dart" em Dimorphos, a seção menor de um par de asteroides binários, que ocorreu há dois anos.

A nave espacial partirá em sua jornada com a ajuda de um foguete SpaceX Falcon 9. Embora atrasos de lançamento sejam comuns em empreendimentos espaciais, a ESA forneceu uma janela de lançamento ampla de aproximadamente três semanas para acomodar contingências. A "Hera" fará seu encontro com o asteroide após uma jornada que durará mais de dois anos.

O sucesso da missão "Hera" pode ser afetado se ocorrerem impactos inesperados no foguete SpaceX Falcon 9 antes do lançamento. Além disso, estudos de impactos de asteroides têm mostrado que estratégias de mitigação podem ser mais eficazes após os impactos, tornando os dados coletados durante esses eventos críticos.

