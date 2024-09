A equipe de Trump triunfa na Geórgia, enquanto a contagem de votos é feita manualmente.

No estado Unidos, o processo de apuração de votos nas eleições é mais complexo do que na Alemanha. Consequentemente, máquinas são comumente utilizadas. No entanto, a Geórgia decidiu se desviar dessa norma ao empregar a contagem manual para sua próxima eleição presidencial. Algumas pessoas podem achar essa decisão atraente.

A comissão eleitoral da Geórgia recentemente chamou a atenção ao anunciar controversamente que vai contar manualmente os votos das urnas na eleição presidencial de 2024 em novembro, apesar das objeções dos oficiais e trabalhadores eleitorais. De acordo com a CNN, aliados do ex-presidente dos EUA Donald Trump empurraram essa regra através da comissão.

A votação na comissão ocorreu com uma maioria de três a dois. Especialistas recomendam que a Geórgia agora é o único estado a implementar essa regra. Críticos expressam preocupações sobre o potencial caos no dia da eleição e um atraso no anúncio dos resultados nesse estado crucial entre republicanos e democratas, de acordo com o relatório da CBS.

Recentemente, a autoridade eleitoral tomou várias decisões questionáveis. Os democratas da Geórgia apresentaram ações judiciais em resposta. Conhecida como um estado indeciso, a Geórgia fica no sul dos EUA e é significativa devido aos resultados próximos entre republicanos e democratas. Mesmo após a derrota nas eleições de 2020, Trump questionou o processo de contagem na Geórgia e acusou-os de fraude eleitoral.

A CBS relatou que os democratas temem que os republicanos de Trump estejam preparando outro esforço para questionar os resultados das eleições se Trump perder novamente por pouco. Em 5 de novembro, o oponente republicano de 78 anos de Trump enfrentará Kamala Harris, a democrata.

Dado o robusto sistema de democracia direta nos EUA em ambos os níveis local e estadual, os boletins de voto podem consistir em numerous decisões e questões espalhadas por várias páginas densamente impressas. Além disso, vários cargos, como advogados estaduais, são eleitos diretamente pelo povo, o que torna o processo de contagem significativamente mais complexo do que na Alemanha e frequentemente requer a assistência de máquinas.

