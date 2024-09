A equipa política de Harris identifica potencial para envolver certos eleitores masculinos em questões reprodutivas.

Em um domingo, um ex-psicólogo de 69 anos, cujo camisa dizia "Vote como se fosse 1973", juntou-se a cerca de 100 eleitores em um evento de campanha de Kamala Harris que promovia os direitos reprodutivos. Seu cônjuge, Gary Goldberg, um idoso de 70 anos aposentado do desenvolvimento de software de computador, acompanhou-o.

Goldberg expressou: "Estou aqui para apoiar minha esposa e todos aqueles que merecem a liberdade de gerenciar seus próprios direitos reprodutivos".

Republicanos veem o aborto como uma questão eleitoral controversa que influencia e afeta predominantemente as mulheres. No entanto, os democratas enxergam a decisão de 2022 do Supremo Tribunal, resultado de juízes conservadores selecionados por Trump, e as subsequentes restrições ao aborto em estados como uma oportunidade de mobilizar mais homens em torno da causa.

O objetivo não é converter grandes massas de homens, mas ampliar o grupo de apoiadores que percebem os direitos reprodutivos como uma preocupação pessoal. Mesmo pequenos avanços - alcançados através do aumento da participação de eleitores masculinos democratas e influenciando alguns moderados e independentes - poderiam decidir disputas em estados como a Pensilvânia, onde a eleição pode pender para um lado ou para outro por uma margem estreita.

A campanha de Harris tem entrelaçado a questão com uma luta mais ampla pela autonomia e empregado porta-vozes masculinos para contar suas experiências pessoais sobre como as proibições de aborto colocam em risco o bem-estar das mulheres grávidas e sua capacidade de ter filhos no futuro. Muitos desses falantes foram homens, incluindo Tim Walz, o candidato a vice-presidente, e Doug Emhoff, o segundo cavalheiro.

Julie Chavez Rodriguez, gerente de campanha de Harris, afirma: "As mulheres certamente sentem o impacto das restrições ao aborto, mas entendemos que isso também afeta as famílias, incluindo maridos, pais e cônjuges".

Este sentimento está em sintonia com alguns homens que a CNN entrevistou durante a parada do ônibus em Filadélfia.

Michael Cook, um homem de 62 anos de Yardley, Pensilvânia, compareceu com sua esposa. Ele compartilhou: "Eu gostaria que todas as minhas sobrinhas e as mulheres que eu amo tenham a liberdade de gerenciar seus próprios corpos, decidir sobre seus próprios corpos, ponto final".

A divisão de gênero no aborto

Whit Ayres, um consultor republicano, prevê que a eleição vai depender de se as questões que favorecem os republicanos, como a economia, a inflação e a imigração, superam a importância do aborto para os democratas. No entanto, a intensidade das posições dos eleitores sobre certos tópicos também desempenha um papel essencial.

"Tudo o que aprendemos mostra que há mais pessoas motivadas por preocupações econômicas e de inflação do que por aborto", observou Ayres. "Mas as pessoas motivadas pelo aborto são altamente intensas e determinadas".

Recentes pesquisas sugerem que os eleitores dão mais credibilidade a Harris sobre a política do aborto do que a Trump. No entanto, os eleitores, especialmente os homens, são mais propensos a classificar a economia como sua principal preocupação e a confiar na capacidade do ex-presidente de lidar com ela.

Uma pesquisa da CNN publicada há algumas semanas indicou que 40% dos eleitores prováveis da Pensilvânia - incluindo 46% dos homens e 34% das mulheres - consideram a economia como sua principal questão, enquanto 12% dos eleitores prováveis da Pensilvânia - incluindo apenas 4% dos homens e 18% das mulheres - priorizam o aborto como sua principal questão. As mulheres confiam em Harris para proteger os direitos ao aborto por uma margem de 56% a 31%, enquanto os homens a apoiam por 45% a 40%.

Samuel Chen, um estrategista republicano com sede na Pensilvânia, afirma que as campanhas podem efetivamente abordar uma questão que afeta um segmento do eleitorado ao ampliar a discussão - neste caso, ao ampliar as discussões sobre o aborto para incluir a saúde - mas não há nenhuma ideia preconcebida de que os direitos reprodutivos servirão como uma questão motora para os homens.

Mike Mikus, um estrategista democrata, acredita que fazer pequenas conquistas com os homens poderia beneficiar a campanha de Harris na Pensilvânia.

"Não é preciso uma grande mudança no eleitorado", disse Mikus. "Pequenas mudanças podem ter consequências enormes".

O governador democrata da Pensilvânia, Josh Shapiro, se refere a eleições anteriores - nas quais ele e outros democratas derrotaram republicanos anti-aborto - como prova de que os homens também são movidos pelos direitos reprodutivos. Shapiro também argumenta que Harris demonstrou habilidade em lidar tanto com a liberdade reprodutiva quanto com a ansiedade econômica de alguns eleitores.

De acordo com os dados da AdImpact, mais de $21 milhões dos $87 milhões que a campanha de Harris gastou em anúncios de TV em rede foram destinados a spots que discutem ou se referem ao aborto. Mais de $4 milhões desse total foram ao ar na Pensilvânia.

Grupos externos pró-Harris têm se concentrado ainda mais no aborto em sua mensagem - de quase $90 milhões que os grupos democratas externos gastaram em anúncios de TV desde que o presidente Joe Biden se retirou, quase $40 milhões foram destinados a anúncios que se referem ao aborto.

Em contraste, os republicanos evitaram completamente o tema do aborto em seus anúncios presidenciais. Dos $175 milhões gastos em anúncios de TV por anunciantes republicanos, incluindo a campanha de Trump e seus aliados, desde que Biden se retirou, nenhum dos anúncios discutiu o aborto.

A jornada de liberdade reprodutiva da campanha de Harris, que começou recentemente na Flórida, inclui pessoas compartilhando suas experiências com o aborto, como Hadley Duvall, uma ativista dos direitos reprodutivos e sobrevivente de estupro. Além de Filadélfia, ela está programada para aparecer em eventos em Scranton e Allentown. A turnê também planeja paradas em Harrisburg e Pittsburgh, na Pensilvânia.

Expor as consequências reais das restrições ao aborto implementadas após a revogação de Roe tem sido um elemento-chave na abordagem da campanha, de acordo com Morgan Mohr, conselheira sênior de direitos reprodutivos de Harris.

"A vantagem desta turnê é que é como uma plataforma móvel, figurativamente falando, onde podemos engajar porta-vozes, celebridades e líderes, como vemos hoje, e líderes como o governador Shapiro", comentou Mohr.

À frente do evento em Pittsburgh estará Josh Zurawski, marido de Amanda Zurawski, que teve um papel significativo no desafio ao ban total de abortos do Texas em tribunal. Após a quebra prematura de sua bolsa e a negação de cuidados para um aborto espontâneo, Amanda desenvolveu sepse e sofreu cicatrizes permanentes em uma de suas trompas de Falópio, de acordo com documentos judiciais.

O casal tornou-se defensor da campanha de Harris pelos direitos reprodutivos, incluindo durante a Convenção Nacional Democrática do mês passado.

"Estou aqui porque a luta pelas liberdades reprodutivas não é apenas uma luta das mulheres; é sobre proteger nossas famílias, e, nas palavras de Kamala Harris, nosso futuro", compartilhou Josh Zurawski durante a convenção de Chicago.

Alexis McGill Johnson, presidente da Planned Parenthood Action Fund, destacou o discurso de Josh na DNC como um exemplo da campanha de Harris em transmitir uma mensagem efetiva aos homens sobre esse assunto.

“Acredito que é sobre envolvê-los em uma perspectiva mais ampla, sinalizando que eles também são afetados quando as restrições ao aborto aumentam o perigo da gravidez”, explicou Johnson.

Fatima Goss Graves, presidente da National Women's Law Center Action Fund, afirmou que a tentativa da vice-presidente de conectar os direitos reprodutivos à sua argumentação mais ampla sobre a liberdade também apela aos homens.

“Ajuda as pessoas a compreender que a questão do acesso ao aborto e da liberdade reprodutiva em geral está interligada com todas as nossas liberdades”, acrescentou Graves.

Em uma recente parada da turnê de ônibus em Philadelphia, Shapiro atuou como oradora principal, enquanto os comentários de Duvall provocaram a maior resposta emocional.

A sala ficou em silêncio enquanto ela contava ter ficado grávida aos 12 anos após ser estuprada pelo padrasto, que a vinha abusando sexualmente desde os 5 anos. Ela descreveu encontrar conforto no fato de ter a opção de interromper a gravidez, que acabou em aborto espontâneo, e mencionou que não teria essa opção hoje.

Seu estado natal, Kentucky, proíbe o aborto em todas as fases, exceto para salvar a vida ou a saúde física do paciente, sem exceções para vítimas de estupro ou incesto.

“Votarei pela versão mais jovem de mim mesma que merecia muito mais e que merecia ter as escolhas que tinha”, expressou Duvall.

Duvall apareceu em um anúncio durante a última disputa eleitoral para governador do Kentucky, criticando o candidato republicano por recusar exceções para estupro e incesto – uma medida que os democratas atribuem à reeleição do governador Andy Beshear.

A bordo do ônibus da campanha de Harris, Duvall compartilhou que sua história ressoa com as pessoas porque ela poderia ser a filha, sobrinha, irmã, esposa ou vizinha de alguém.

“Isso é tão perturbador, é ouvir sobre mulheres que sofrem esses incidentes traumáticos e não podem obter cuidados para aborto, e depois os homens têm a audácia de dizer que não é problema deles”, afirmou ela. “Não há um único homem que não tenha uma mulher importante em sua vida, e isso faz com que seja uma questão de todos.”

Vários apoiadores masculinos de Harris na plateia apontaram para aquelas mulheres enquanto defendiam os direitos reprodutivos.

Chris Scholding, um eletricista sindicalizado de 50 anos, compareceu ao evento devido às suas duas filhas – uma estudante universitária de 20 anos e uma criança de 4 anos – e sentiu que um segundo mandato de Trump seria uma séria ameaça aos direitos das pessoas.

Larry Padersky, um republicano registrado de 60 anos do Novo Jersey que participou do evento de Harris com sua filha de 28 anos, expressou oposição à interferência do governo na felicidade pessoal e ficou comovido com a história de Duvall.

“Partiu o coração ouvir a história real de uma pessoa do que aconteceu com ela”, disse ele. “E eu sei que ela não está sozinha. Se você ouvir histórias como essa, só fortalece minha posição sobre as liberdades reprodutivas”.

