A equipa Harris destaca os aplausos de Trump para Mark Robinson enquanto uma reportagem perturbadora da CNN agita a Carolina do Norte, crucial para a disputa.

A equipe política de Kamala Harris trouxe à tona os elogios de Donald Trump a Robinsion, após um relatório da CNN na quinta-feira revelar os comentários questionáveis de Robinson em um fórum de discussão de um site para adultos. Essas declarações controversas, que remontam a mais de uma década, incluíam Robinson se referindo a si mesmo como um "negro NAZI" e expressando apoio à reinstituição da escravatura. Robinson nega ter feito esses comentários.

As revelações causaram choque no cenário da corrida presidencial de 2024, já que a Carolina do Norte é um alvo prioritário tanto para Trump quanto para Harris. O prazo para que os candidatos se retirem, de acordo com a lei do estado, é às 23h59 ET na quinta-feira, e na sexta-feira haverá a distribuição dos primeiros votos antecipados do estado.

A campanha de Harris respondeu ao relatório compartilhando fotos nas redes sociais que mostram Trump e Robinson juntos, inclusive posando com o polegar para cima. Outro post incluiu um vídeo de Trump elogiando Robinson, chamando-o de "grande líder em nosso país" e rotulando-o como "melhor do que Martin Luther King".

A campanha de Trump permaneceu em silêncio sobre o assunto, sem abordar diretamente o relatório nem dizer se querem que Robinson abandone sua campanha para governador.

"O objetivo da campanha de Trump é recuperar a Casa Branca e salvar o país. A Carolina do Norte é uma peça crucial dessa estratégia. Estamos certos de que, quando os eleitores avaliarem a força econômica, a inflação baixa, as fronteiras seguras e as ruas seguras sob Trump, em comparação com os fracassos de Biden-Harris, Trump triunfará novamente na Carolina do Norte. Não perderemos de vista nosso objetivo", disse Karoline Leavitt, porta-voz da campanha de Trump, à CNN.

Em um comício em Greensboro, na Carolina do Norte, em março, Trump elogiou Robinson, chamando-o de "Martin Luther King em esteroides".

A NAACP exigiu a retirada de Robinson, declarando nas redes sociais: "A NAACP é não partidária, mas não negligencia a realidade. E falamos contra o que está errado. Mark Robinson: saia".

Democratas da Carolina do Norte capitalizam o relatório

Robinson está atualmente envolvido em uma disputa acirrada contra o candidato democrata Josh Stein para suceder o governador democrata Roy Cooper, cujo mandato está chegando ao fim.

Stein, o atual procurador-geral do estado, vem liderando as pesquisas recentes. Sua campanha lançou uma declaração na quinta-feira: "Os norte-carolinianos já sabem que Mark Robinson é inapto para ser governador. Stein continua focado em vencer a eleição, para que juntos possamos criar um estado da Carolina do Norte mais seguro e forte para todos".

A Associação de Governadores Democratas entrou em ação após o relatório da CNN, com a porta-voz Izzi Levy rotulando-o como "a última evidência de que Robinson é desequilibrado, perigoso e completamente inadequado para a governança".

"À medida que os republicanos alertam sobre o caos que Robinson causaria como governador, fica cada vez mais claro que as apostas nunca foram tão altas. Para manter nosso momento e defeating Robinson em novembro, é crucial que continuemos avançando", concluiu Levy.

A Associação de Governadores Republicanos não respondeu a um pedido de comentário sobre o relatório e se Robinson deveria se retirar da corrida.

Republicanos do Capitólio reagem

O representante republicano da Carolina do Norte, Richard Hudson, que lidera o comitê de campanha do GOP, afirmou que as acusações eram "extremamente preocupantes". No entanto, ele se absteve de pedir que Robinson se retirasse.

"Espero que o vice-governador possa tranquilizar os residentes da Carolina do Norte de que as alegações são infundadas", declarou Hudson.

Outro republicano da Carolina do Norte, o representante Greg Murphy, membro da Casa dos Representantes Conservadora, expressou preocupação, mas questionou a autenticidade do relatório.

"O que li foi preocupante, mas, dadas as possibilidades de manipulação eletrônica que existem hoje com a IA e outras tecnologias, quem pode dizer o que é legítimo e o que não é?", refletiu ele.

O representante da Carolina do Sul Ralph Norman, também membro da Casa dos Representantes Conservadora, rotulou o relatório como "decepcionante".

"Dadas as circunstâncias e as pessoas que o apoiaram, além dos fundos que ele arrecadou, Robinson deveria deixar a corrida imediatamente, para que um novo candidato possa surgir", afirmou Norman.

Norman também sugeriu que Robinson deveria ter sido consciente de que qualquer discussão digital passada poderia vir a público.

"Parece que ele evoluiu - admito que grande parte disso ocorreu no passado - mas, na política, eles revelarão tudo, como deveriam", concluiu Norman.

Por fim, a representante da Geórgia Marjorie Taylor Greene afirmou que gostaria de revisar as alegações, mas "se isso se revelar verdadeiro, isso certamente seria algo que eu não poderia apoiar".

Os relatórios da CNN foram feitos por Alayna Treene, Aaron Pellish, Dianne Gallagher, Annie Grayer, Morgan Rimmer, Kate Sullivan e Omar Jimenez.

Leia também: