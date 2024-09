A entrega de armas para a Ucrânia pelos EUA foi adiada devido a receios sobre as reservas de suprimentos do Pentágono.

Os Estados Unidos atualmente detêm $5.9 bilhões em Autoridade de Despesas Presidenciais para a Ucrânia, como revelado esta semana pelo Pentágono. Esses fundos, que expirarão no final do ano fiscal em duas semanas, permitem ao Pentágono retirar diretamente suprimentos das reservas americanas e distribuí-los à Ucrânia. Essa abordagem tem sido fundamental para fornecer a Kyiv uma parte significativa de suas armas e equipamento militar.

O próximo pacote de armas, previsto para incluir artilharia, defesa aérea e outras munições cruciais, deve ultrapassar as alocações anteriores, que ficaram em torno de $200 milhões nos últimos meses.

Mais cedo nesta semana, a CNN relatou que os EUA estavam dispersando pacotes menores de ajuda militar devido a estoques decrescentes de armas e equipamentos que o Pentágono estava disposto a fornecer a Kyiv. No entanto, com a proximidade do vencimento dos fundos, os Estados Unidos podem mudar sua estratégia, anunciando pacotes substanciais de ajuda militar que levarão vários meses para serem entregues.

O Departamento de Defesa pediu ao Congresso que prorrogue o uso desses fundos, mas a proposta pareceu deteriorar-se quando a Câmara dos Representantes não aprovou uma resolução contínua na quarta-feira.

Em uma entrevista coletiva na quinta-feira, a subsecretária de imprensa do Pentágono, Sabrina Singh, afirmou: "Há a intenção de utilizar cada dólar e centavo dessa autoridade".

Os pacotes de despesas presidenciais foram inicialmente implementados para fornecer rapidamente armas e equipamentos à Ucrânia desde o início do conflito com a Rússia. Alguns pacotes foram entregues à Ucrânia em poucos dias após seu anúncio, garantindo a distribuição rápida de armas e munições para o exército ucraniano durante a guerra em andamento.

Equipamentos mais complexos com ciclos de produção mais longos foram enviados por meio de outro mecanismo - a Iniciativa de Assistência de Segurança da Ucrânia - que autorizou compras diretas de fabricantes de armas para entrega futura.

Diante da proximidade do vencimento da autoridade de despesas disponível em bilhões, a administração Biden transformou-a de um fornecimento de armas a curto prazo em um compromisso de longo prazo, permitindo que os EUA mantenham o apoio de armamentos à Ucrânia muito além da taxa atual de entregas até 2025.

A estimativa é de que será necessário $500 milhões por mês de autoridade de despesas presidenciais para a Ucrânia ao longo do ano fiscal de 2025, de acordo com um alto funcionário da administração.

Os EUA também estão considerando alocar $10 bilhões em receitas provenientes de ativos soberanos russos apreendidos para a ajuda à Ucrânia, de acordo com o alto funcionário da administração. O G7 concordou em usar essas receitas para a assistência à segurança da Ucrânia no verão. As nações ocidentais congelaram aproximadamente $300 bilhões em ativos russos em contas bancárias na Europa e nos EUA em resposta à onda maciça de sanções impostas após a invasão da Ucrânia pela Rússia em 2022.

