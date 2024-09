A entidade optou por receber um empréstimo de 5 milhões de EUR da Comissão.

O Esquerda sofre uma derrota pesada nas eleições da Turíngia, possível renúncia do Presidente do Ministério Bodo RamelowO partido da Esquerda na Turíngia sofreu reveses significativos nas eleições estaduais, com o Presidente do Ministério Bodo Ramelow em risco de renúncia. Os desejos da noite de Ramelow, de evitar que o AfD obtenha pelo menos um terço dos votos, parecem ter sido em vão. O sucesso do AfD fortalece seu potencial para atrapalhar decisões que requerem uma maioria de dois terços.

21:13 SPD em Dígitos Únicos, mas Klingbeil Mantém Confiança em ScholzO Chanceler Federal Olaf Scholz continua desfrutando do apoio de seu partido, o SPD, apesar dos resultados decepcionantes nas eleições da Turíngia e Saxônia. De acordo com o líder do SPD, Lars Klingbeil, todos devem agora redobrar seus esforços para reconquistar a confiança dos eleitores. "Todos nós temos que fazer melhor", declarou Klingbeil, enfatizando que cada indivíduo deve contribuir para a causa.

21:02 Vice-presidente do FDP Kubicki: "Coalizão do Sinal de Trânsito Perdeu Legitimidade"O vice-presidente do FDP, Wolfgang Kubicki, pediu consequências após o mau desempenho dos partidos do sinal de trânsito nas eleições da Saxônia e Turíngia. Em sua opinião, a coalizão perdeu sua legitimidade, e medidas drásticas são necessárias se uma parte substancial dos eleitores a rejeita. O FDP não atingiu a meta de 5 por cento em ambas as eleições estaduais, atualmente com menos de 1 por cento.

20:41 Turíngia: Höcke Falha em Obter Mandato DiretoO líder da fração do AfD, Björn Höcke, não conseguiu obter a maioria dos votos para garantir um assento direto no parlamento estadual da Turíngia. No entanto, o partido deve garantir o assento de Höcke no parlamento estadual. Outro membro do AfD deve renunciar em favor de Höcke.

20:37 Saxônia: Esquerda Mal Conserva Parlamento EstadualApesar das perdas significativas, a Esquerda deve permanecer no parlamento estadual da Saxônia com base nos resultados preliminares. Embora não atinja a meta de 5 por cento com os segundos votos, atualmente estimada em 4,3 por cento, dois candidatos diretos da Esquerda em constituintes de Leipzig mantêm uma vantagem confortável sobre seus concorrentes. Isso pode resultar em pelo menos alguns assentos para a Esquerda no novo parlamento estadual.

20:28 Projeção da ZDF na Turíngia: AfD Fortalece PosiçãoNa última projeção da ZDF, o AfD pode fortalecer seus ganhos, alcançando 33,4 por cento dos votos, com a CDU em 23,8 por cento e o SWB em 15,5 por cento. A Esquerda está em 11,9, o SPD em 6,0 e os Verdes em 3,4 por cento. O FDP não atinge o requisito de 1,2 por cento.

20:17 Estimação da ZDF na Saxônia: Liderança da CDU Sobre o AfD EnfraqueceNa atual estimação da ZDF, a CDU na Saxônia lidera o AfD por apenas 0,1 ponto percentual. Os cristãos-democratas e o AfD, classificado como extremista de direita pelo serviço de inteligência interna, têm uma pontuação praticamente idêntica. Os Verdes agora correm o risco de perder seus assentos parlamentares, enquanto a Esquerda fica em terreno perigoso com apenas 4,3 por cento. O SPD garantiu um lugar firme no parlamento estadual com 7,6 por cento.

19:56 Turíngia: Entrada Direta de Höcke no Parlamento Estadual em RiscoA entrada direta do líder da fração do AfD, Björn Höcke, no parlamento estadual da Turíngia está incerta nas eleições. O candidato da CDU, Christian Tischner, lidera com 42,3 por cento dos votos, superando o Höcke's 40,4 por cento. Se Tischner vencer, Höcke não garantirá representação direta e dependerá de um assento no parlamento via lista estadual, que lidera. No entanto, se muitos candidatos do AfD emergirem vitoriosos como representantes diretos, ninguém poderá entrar no parlamento via lista estadual.

19:50 Höcke sobre o Sucesso do AfD: "A Política de Fogo Falhou"O AfD deve garantir o maior número de votos no parlamento estadual da Turíngia. "A política de fogo falhou", concluiu o candidato principal do partido, Björn Höcke, saudando o resultado da eleição como "um feito histórico". Höcke discutiu a formação do governo em uma entrevista com a ntv.

19:42 Ramelow: Partido da Esquerda "Devorado"O Presidente do Ministério da Turíngia, Bodo Ramelow, identifica duas razões para a "devoração" de seu partido da Esquerda: "Em certo ponto, uma CDU que continuou equiparando o AfD e a Esquerda, usou uma 'linguagem exclusiva' contra nós, apesar de termos governado o país com eles por cinco anos", afirmou o chefe do governo na ntv. Ele também menciona um SWB que initially previu dar ao AfD 17 por cento dos votos, mas acabou tirando votos da Esquerda. Ramelow, no entanto, ainda pode apreciar a alta taxa de comparecimento.

19:08 Wagenknecht Almeja Coalizão com a CDU e Potencialmente com o SPD na TuríngiaA líder da BSW, Sahra Wagenknecht, busca uma coalizão com a CDU e potencialmente também com o SPD na Turíngia. "Temos grandes esperanças de que conseguiremos formar um bom governo com a CDU - provavelmente também com o SPD," disse Wagenknecht na ARD. Após cinco anos de um governo minoritário, as pessoas querem um governo majoritário estável. Este governo deveria abordar questões como "a absenteísmo dos professores imenso" na Turíngia, exigiu a líder da BSW. As pessoas também queriam um governo estadual que fizesse sua voz ser ouvida no nível federal - um que, segundo Wagenknecht, advogasse pela "paz, diplomacia" e contra o deployment de mísseis dos EUA na Alemanha. Uma coalizão com a AfD foi categoricamente descartada pela líder do partido na Turíngia.

19:02 Projeção da ZDF para a Turíngia: AfD Brilha Mais do que o EsperadoUma previsão da ZDF para o resultado das eleições na Turíngia mostra a AfD ainda mais bem-sucedida do que as estimativas iniciais. De acordo com isso, os extremistas de direita estão obtendo 33,1 por cento dos votos no estado federal. A CDU está em 24,3, a aliança de Sahra Wagenknecht em 15 por cento. A Esquerda, atualmente detentora da popular posição de chefe de governo do estado com Bodo Ramelow, perde cerca de 8 pontos percentuais e está em 11,7. O SPD está em 6,6, os Verdes em 4 por cento dos votos.

18:56 Göring-Eckardt: Triunfo da AfD é um "Chute" Democratizante na AlemanhaPolíticos do partido Verde estão mais perturbados com o triunfo da AfD na Turíngia do que com a própria derrota do partido nas eleições estaduais. Katrin Göring-Eckardt, co-presidente do partido Verde, vê o sucesso dos extremistas de direita como um "chute" na Alemanha. O líder do partido, Omid Nouripour, experimenta o próprio fracasso do partido como "marginal" ao considerar que a AfD se tornou a força mais forte em um parlamento estadual.

18:48 Kretschmer sobre a Saxônia: "Temosevery Razão para Comemorar"O atual chefe de governo da Saxônia, Michael Kretschmer, vê a CDU como a coluna vertebral da coalizão governamental. "Temos every razão para comemorar," disse Kretschmer na festa eleitoral de seu partido. "Atrás de nós estão cinco anos difíceis," durante os quais as pessoas da Saxônia confiaram na CDU e não deram um voto de protesto. "Somos bem conscientes da decepção das pessoas com o que está acontecendo em Berlim."

18:33 Líder da AfD Weidel Prescreve Participação do Governo para a AfDA líder federal do partido AfD, Alice Weidel, está prescrevendo a participação do governo para seu partido na Turíngia e na Saxônia. "Como uma questão de costume, se mantivermos as tradições deste país, o partido mais forte, que é a AfD, toma a iniciativa," disse Weidel na ARD, referindo-se à Turíngia. "O eleitor quer que a AfD participe do governo. Comandamos 30 por cento dos eleitores em ambos os estados federais, e sem nós, um governo estável não é sequer concebível."

18:30 Secretário-Geral do SPD: "Havia o Risco de Sair do Parlamento Estadual"O secretário-geral do SPD, Kevin Kühnert, reconheceu os modestos resultados de seu partido nas eleições na Turíngia e na Saxônia. "Não é uma noite para comemorar para o SPD," disse ele na ARD. Ao mesmo tempo, seu partido luta há anos. "Havia um sério risco de sair dos parlamentos estaduais," disse Kühnert. "A luta é essencial, somos necessários." Muito precisa mudar, disse Kühnert, citando: mais explicação e respeito pelas perspectivas dos eleitores. Quando perguntado sobre o chanceler Olaf Scholz, ele disse: "Devemos explicar nossa política coletivamente."

18:23 Höcke Comemora Resultado da Turíngia como "Triumfo Notável"O líder do grupo parlamentar da AfD, Björn Höcke, considera o resultado da Turíngia como "notável." A AfD agora é o número um partido do povo no estado federal, "a tolice do firewall deve cessar," disse Höcke no MDR. A mudança só ocorrerá com a AfD, ele argumentou.

18:21 Chrupalla sobre a Turíngia: "Empate com a CDU"O líder do partido AfD, Tino Chrupalla, está elogiando o desempenho de seu partido como impressionante, atribuindo a mudança na opinião dos eleitores como uma mudança política em ambos os estados federais. A AfD está aberta para conversar com todos os partidos, Chrupalla mencionou durante uma entrevista na ZDF. Na Saxônia, eles estão empatados com a CDU, a AfD visa moldar a política no melhor interesse da Saxônia, Chrupalla declarou.

18:17 Linnemann, CDU: Nenhuma Coalizão com a AfD na Turíngia ou SaxôniaO secretário-geral da CDU, Carsten Linnemann, descartou coalizões com a AfD na Turíngia ou na Saxônia. "Somos extremamente firmes nisso," disse Linnemann durante uma entrevista na ARD. A CDU planeja formar governos atraindo do meio do parlamento, Linnemann expressou confiança de que isso será bem-sucedido. A CDU é o último partido "povo" restante, os partidos "sinal de trânsito" foram punidos, Linnemann acrescentou.

18:13 Projeção Vencedora na Saxônia: CDU Vence AF por Poucos Pontos, BSW em 12%, Verde na Corda BambaDe acordo com as primeiras projeções para a eleição estadual da Saxônia, a CDU vence com 31,5% dos votos, mas apenas ultrapassa a AF por pouco, com 30%. O BSW é a terceira força mais forte, com 12%, e o SPD permanece no parlamento com 8,5%. Os Verdes mal conseguem entrar no parlamento com 5,5%, enquanto a Esquerda fica fora com 4%, e o FDP não consegue uma cadeira no novo parlamento.

18:10 Previsão para a Turíngia: AF lidera, BSW em 16%, CDU em SegundoA primeira previsão para a eleição estadual da Turíngia aponta para uma clara liderança da AF com 30,5% dos votos, seguida pela CDU com 24,5%, e a Esquerda com 12,5%. O SPD poderia entrar no parlamento com 7%, enquanto o BSW garante uma cadeira com 16%. Os Verdes e o FDP não alcançam a faixa de 5%.

18:01 AF lidera na Turíngia, BSW atinge dois dígitos na SaxôniaResultados preliminares após a eleição estadual na Turíngia sugerem que a AF emerge como a força mais forte, com o SPD ultrapassando a faixa de 5%, enquanto os Verdes e o FDP falham. Na Saxônia, o BSW alcança um resultado de dois dígitos pela primeira vez. A CDU está ligeiramente à frente da AF, de acordo com a previsão. Se a previsão se confirmar, a Esquerda e o FDP não obteriam uma cadeira no parlamento, enquanto os Verdes mantêm sua posição.

17:18 Cadeira no Parlamento de Höcke em Perigo na TuríngiaO líder da fração da AF na Turíngia, Björn Höcke, pode não garantir uma cadeira no futuro parlamento estadual. Os colegas de partido dele poderiam atrapalhar seus planos. Muitos candidatos da AF em circunscrições têm boas chances de obter um mandato direto. No entanto, Höcke está envolvido em uma disputa apertada contra o candidato da CDU, Christian Tischner, em sua circunscrição de Greiz II. Se Tischner vencer e a AF garantir mais mandatos diretos do que sua representação proporcional de cadeiras, ninguém poderá entrar pela lista estadual, nem mesmo Höcke, que está em primeiro lugar. Nessa situação, a AF pode tentar convencer um candidato direto bem-sucedido a renunciar ao seu mandato, permitindo que Höcke reivindique o seu.

16:48 AfD Turíngia Comemora Sem Cobertura da MídiaHá uma boa chance de não haver cobertura da comemoração da eleição da AfD na Turíngia. Classificada como extremista de direita pela agência de inteligência interna, a partido tentou inicialmente excluir vários meios de comunicação do evento, mas os tribunais bloquearam isso. Em seguida, a partido estadual rejeitou todas as credenciais de imprensa, alegando problemas organizacionais e espaço insuficiente no local para todos os candidatos.

16:29 Dois em Cinco Voteram por Correio na SaxôniaPara a eleição na Saxônia, que o ministro-presidente da CDU, Michael Kretschmer, descreveu como uma "eleição crucial" para o estado, cerca de 25% dos eleitores já emitiram seus votos por correio. O comissário eleitoral do estado espera que 24,6% dos eleitores tenham votado por correio. A participação até agora é apenas ligeiramente maior do que em 2019.

15:52 Höcke Vota em Lada, Ramelow com EsposaO líder da AF na Turíngia e candidato principal, Björn Höcke, votou pela manhã. Ele chegou à sua seção de votação em Bornhagen, no distrito de Eichsfeld, em um Lada Niva, um veículo off-road russo. O ministro-presidente Bodo Ramelow votou em Erfurt, a capital do estado, acompanhado por sua esposa, Germana Alberti vom Hofe. Ramelow tem sido o chefe do governo do estado desde 2014, como chefe de uma coalizão de minoria, mais recentemente.

15:40 Participação do Eleitorado Maior do que na Eleição AnteriorNa Turíngia, 44,4% dos eleitores já haviam emitido seus votos às 14h, o que representa um aumento de mais de dois pontos em relação à eleição cinco anos antes. Isso sugere uma alta participação, com votos por correio ainda não contabilizados, de acordo com o supervisor eleitoral do estado. Enquanto isso, a participação na Saxônia foi de 35,4% ao meio-dia, ligeiramente maior do que em 2019, e o supervisor eleitoral espera um aumento significativo nos votos por correio em comparação com 2019. As seções de votação em ambos os estados fecharão às 18h.

15:13 Kretschmer Espera Presença de Partidos de Coalizão no Parlamento Estadual

14:40 Principais Preocupações e Problemas para a Saxônia e a TuríngiaDe acordo com uma grande pesquisa, cerca de um terço dos eleitores da Saxônia e da Turíngia planejam votar na AfD nas eleições de 1º de setembro. A pesquisa destaca as migrações como uma das preocupações, mas também há outros problemas e questões significativos.

14:13 Höcke Sai Rápido da Seção de VotaçãoO candidato principal da AfD na Turíngia, Björn Höcke, votou por volta do meio-dia na seção de votação de Bornhagen. Ele não ficou por muito tempo e recusou-se a falar com jornalistas no local. Anteriormente, ele costumava perder para o candidato da CDU em sua circunscrição natal de Eichsfeld, o que o levou a mudar para a circunscrição de Greiz. Infelizmente, ele também corre o risco de ser derrotado nessa nova circunscrição.

13:50 Taxa de Participação Similar à de 2019 no Meio-Dia em TuríngiaAté o meio-dia, a taxa de participação em Turíngia era semelhante à das eleições parlamentares anteriores. De acordo com o supervisor das eleições estaduais, cerca de 32% dos eleitores aptos já haviam votado nas urnas até às 12h. Os votos antecipados não estão incluídos nestes números. Em 2019, a taxa de participação era de 31,2% nessa hora. A participação nas eleições estaduais parece ser maior do que nas eleições europeias e locais recentes, com uma taxa de participação de 24,3% na mesma hora em junho.

13:29 Participação Eleitoral Elevada Esperada na SaxôniaNa Saxônia, espera-se uma alta taxa de participação. Até o meio-dia, 25,8% dos eleitores aptos já haviam votado, de acordo com a Oficina Estadual de Estatística em Kamenz. Em 2019, o número era de 26,2% nessa hora. Os votos antecipados não estão incluídos nos números preliminares, mas espera-se que 24,6% dos eleitores aptos votem pelo correio, em comparação com 16,9% em 2019. O supervisor das eleições estaduais confirmou que as eleições estão correndo sem interrupções.

13:11 Coalizão de Berlim Pode Ser Fraqueada pelos Resultados das EleiçõesOs resultados das eleições estaduais na Saxônia e Turíngia ainda não são conhecidos. Se o SPD não garantir uma vaga no parlamento estadual, o cientista político Albrecht von Lucke sugere que "isso quase seria um terremoto" em uma entrevista à ntv. Ele analisa as eleições e suas potenciais consequências.

12:44 Polícia Investiga Ameaça em Seção EleitoralApós um incidente em uma seção eleitoral em Gera, a polícia está investigando uma ameaça. Um homem usando uma camisa do AfD entrou na seção eleitoral pela manhã, de acordo com um porta-voz da polícia. O gerente da seção eleitoral pediu ao homem que tirasse a camisa, pois era publicidade eleitoral proibida dentro da seção eleitoral. O homem concordou, mas ameaçou retornar mais tarde, insatisfeito com o tratamento recebido ao sair da área da seção eleitoral. Como resultado, a polícia registrou uma ocorrência e advertiu o homem. Além disso, a polícia em Erfurt está investigando alguns grafitis políticos ("Höcke é um nazista") perto das seções eleitorais como possível dano criminal.

12:15 Correctiv Advertindo Sobre a Disseminação de Informações FalsasA rede de pesquisa Correctiv está alertando sobre uma afirmação falsa recorrente. Ela aconselha que assinar a cédula protege contra a manipulação do voto. No entanto, a oficina do presidente do colégio eleitoral esclareceu ao Correctiv que "a cédula não pode ser assinada. A assinatura da cédula pelo eleitor coloca em risco o sigilo do voto, tornando a cédula inteira inválida."

11:51 Voigt Otimista com "Relações de Maioria Estáveis"O candidato principal da CDU em Turíngia, Mario Voigt, também votou. Ele expressou a esperança de que "muitos turíngios irão às urnas e exercerão seu direito de moldar o futuro de nosso país", de acordo com sua declaração após votar em Jena. Ele também está otimista com "relações de maioria estáveis" para impulsionar o estado adiante.

11:25 Ataques de Extremistas de Direita Aumentam em SonnebergSonneberg é o primeiro distrito da Alemanha a ser governado por um político do AfD. Desde então, indivíduos engajados relataram ter recebido numerosas ameaças, levando muitos a desistir de seus empregos. Além disso, a incidência de ataques de extrema-direita nesta área aumentou cinco vezes nos últimos anos. Especialistas ligam isso ao administrador distrital do AfD.

10:30 Ramelow: Wagenknecht "Não é uma Opção"O ministro-presidente de Turíngia, Bodo Ramelow, vê o dia das eleições como uma celebração da democracia, apesar da possibilidade de não ser reeleito. Em uma entrevista à ntv, o político do Partido da Esquerda explica por que ele defende um governo de maioria e expressa dúvidas sobre a competência do BSW.

09:59 "Memórias Pesarosas" - Historiador Indignado com a Data das EleiçõesO historiador Peter Oliver Loew critica a data das eleições estaduais na Saxônia e Turíngia, que ocorre no 85º aniversário da invasão da Alemanha em 1939. Em uma entrevista à rede editorial Alemanha (RND), Loew expressou sua preocupação, dizendo: "Alguém que achou uma boa ideia realizar eleições no dia 1º de setembro tem uma memória sombria da história." Ao observar o AfD, classificado como "seguramente de extrema-direita" pelos serviços de inteligência interna em ambos os estados, Loew disse: "As associações com a era do NS não são claras para este partido."

09:30 "Voto Crucial": Todas as Informações sobre a Eleição Estadual da SaxôniaAproximadamente 3,3 milhões de eleitores aptos na Saxônia têm a chance hoje de determinar quem irá dirigir o futuro político do parlamento estadual de Dresden. O CDU corre o risco de perder sua posição como a força mais forte no estado pela primeira vez desde 1990, com o ministro-presidente da Saxônia, Michael Kretschmer, referindo-se à eleição como "crucial".

09:05 Kretschmer Acusa Coalizão de Trânsito em "Correria de Última Hora Antes das Eleições"O dia das eleições chegou na Saxônia, e a pergunta é se o ministro-presidente Michael Kretschmer continuará a sequência vitoriosa do CDU no estado. Em uma entrevista à ntv, Kretschmer discute sua posição sobre o debate sobre os refugiados, o governo de trânsito e a guerra na Ucrânia.

08:46 Toda a Informação sobre a Eleição na TuríngiaChegou a hora da decisão: No centro da Alemanha, a pergunta é quem governará o estado federal com aproximadamente 2,1 milhões de habitantes pelos próximos cinco anos. Os rumores sugerem que o AfD, liderado por Björn Höcke como candidato principal, poderia se tornar a força mais forte na Turíngia.

08:24 Como o AfD Poderia Minar a DemocraciaAs pesquisas preveem: O AfD provavelmente vai expandir significativamente sua influência nas próximas eleições na Saxônia e na Turíngia. Para as instituições democráticas, isso é perigoso, como um grupo de pesquisa apontou. Embora muitas pessoas pensem que a rule of law é robusta, ela não é tão impenetrável quanto se pensava.

08:00 Estações de Votação Abertas na Turíngia e SaxôniaHoje, novos parlamentos estaduais estão sendo eleitos na Turíngia e na Saxônia. De acordo com as pesquisas, o AfD está claramente à frente na Turíngia. Na Saxônia, o CDU do primeiro-ministro Michael Kretschmer e o AfD estão empatados. As primeiras projeções são esperadas às 18h. As eleições nos dois estados alemães do leste servem como um teste de clima para a coalizão de trânsito em Berlim.

Para a atual coalizão da Turíngia, liderada pelo ministro-presidente Bodo Ramelow (Esquerda), não há maioria nas pesquisas. Um governo composto pelo CDU, pela aliança de Sahra Wagenknecht (BSW) e pelo SPD é considerado uma opção após a eleição. Na Saxônia, é incerto se a atual coalizão de CDU, SPD e Verdes ainda mantém a maioria. Kretschmer não descarta uma aliança com a BSW. A Esquerda corre o risco de ser expulsa do parlamento na Saxônia. O mesmo destino poderia atingir os Verdes e o FDP na Turíngia.

Sahra Wagenknecht, líder do partido BSW, está buscando uma coalizão com o CDU e potencialmente com o SPD na Turíngia, com o objetivo de formar um governo estável e abordar questões como a ausência de professores e defender a paz e a diplomacia.

Em um cenário de coalizão potencial, o vice-presidente do FDP, Wolfgang Kubicki, sugere que a coalizão de trânsito perdeu sua legitimidade após maus resultados nas eleições da Saxônia e da Turíngia, e pode ser necessário tomar medidas drásticas se uma parcela substancial de eleitores a rejeitar.

