A empresa de retalho Breuninger está a ser adquirida.

A cadeia de lojas de departamentos alemã Breuninger, com filiais em cidades como Stuttgart, Düsseldorf e Leipzig, está à venda. De acordo com a "Wirtschaftswoche" de quarta-feira, a família proprietária está procurando vender tanto o negócio de varejo quanto os imóveis. Cerca de 31 empresas demonstraram interesse.

O processo de venda começou em junho, segundo a "Wirtschaftswoche", com a Breuninger optando por não comentar. Sem considerar as dívidas atuais, a Breuninger pode ser avaliada em torno de 2 bilhões de euros, com os imóveis representando a maior parte desse valor, cerca de 1,8 bilhão de euros, de acordo com fontes que falaram com o jornal.

Os 31 interessados, segundo o banco de investimentos MacQuarie, são uma mistura de aqueles que estão interessados apenas nos imóveis, aqueles que estão interessados apenas nas operações de varejo e aqueles que estão considerando a aquisição completa.

Alguns potenciais compradores para o lado do varejo incluem a cadeia de lojas de departamentos espanhola El Corte Inglés e a cadeia francesa Galeries Lafayette. Vários investidores institucionais, como Deka, DWS e Union Investment de Frankfurt, demonstraram interesse no lado dos imóveis.

Os potenciais compradores para o negócio inteiro incluem o grupo tailandês Central Group e o empresário norte-americano Richard Baker. Baker, ao lado de uma parceria, também adquiriu a cadeia struggling Galeria Kaufhof anteriormente neste ano.

A Breuninger opera 13 lojas de departamentos, 12 na Alemanha e uma no Luxemburgo, além de uma loja online em 10 países. A cadeia emprega cerca de 6.500 pessoas e teve uma receita de cerca de 1,5 bilhão de euros no ano passado.

A origem da Breuninger remonta a mais de 140 anos: Eduard Breuninger abriu sua primeira loja na Münzstraße em Stuttgart em 1881, seguida por uma segunda loja em 1908.

