A eleição presidencial de 1960 oferece lições valiosas sobre a execução de uma mudança de poder tranquila.

A eleição presidencial de 1960 marcou uma mudança significativa. Foi a primeira eleição a testemunhar debates ao vivo entre candidatos de partidos principais na televisão e a primeira em que ambos os candidatos nasceram no século 20. O cenário eleitoral refletia a cena atual, com ambos os candidatos apresentando personalidades intrigantes.

John F. Kennedy, o herdeiro privilegiado de uma poderosa família, liderou uma campanha revolucionária. Utilizando sua "Caroline", uma aeronave particular comprada por seu pai, Kennedy percorreu o país. Ele empregou pesquisas avançadas, televisão e seu carisma e inteligência para conectar-se com os eleitores.

Por outro lado, Richard M. Nixon, o vice-presidente em exercício, não possuía o charme de Kennedy. No entanto, Nixon tinha vantagens notáveis - experiência no mundo real, confrontos com o líder soviético Nikita Khrushchev e um histórico de oito anos sob a presidência de Dwight D. Eisenhower, marcado por paz e prosperidade.

Enquanto a eleição de 1960 oferece uma história política emocionante cheia de tensão e reviravoltas inesperadas, não foi a motivação principal do meu novo livro "Countdown 1960: Revelando a História Secreta dos 312 Dias que Alteraram a Política Americana Permanentemente". Em vez disso, os motivos para escrever "Countdown" estão centrados em sua relevância para a eleição de 2020 e a discussão em andamento sobre os processos eleitorais.

Em termos simples, há dúvidas válidas sobre a honestidade do resultado da eleição de 1960. Notavelmente, o alegado "perdedor" escolheu não contestar a decisão e garantiu uma transição pacífica do poder. Os eventos contrastam fortemente com a atual discussão sobre fraude eleitoral, eleições fraudulentas e recusa em aceitar os resultados.

Vamos revisitar o Dia da Eleição, 8 de novembro de 1960. Kennedy tinha uma vantagem marginal em vários estados-chave, com a margem final de votos populares de 112.827, ou 0,17%. No entanto, os eventos surpreendentes em alguns estados penderam a balança a favor de Kennedy.

Kennedy obteve 27 votos eleitorais de Illinois por uma margem estreita de 8.858 votos, fora mais de 4,7 milhões de votos. Mas a tensão aumentou quando o prefeito de Chicago Richard J. Daley e a máquina democrática do condado de Cook proporcionaram a Kennedy uma vantagem significativa. Curiosamente, os resultados das áreas republicanas no interior do Illinois foram anunciados primeiro antes dos resultados atrasados de Chicago e do condado de Cook. Quando os precincts de Daley relataram, eles registraram "plurais fantásticas" para Kennedy, de acordo com o Chicago Tribune de novembro de 1960.

Incrivelmente, em um único bairro do Ward 4 de Chicago, 25.770 votos foram para Kennedy, enquanto Nixon obteve apenas 7.120. Parecia incrível que, no Ward 24, Kennedy tenha reunido mais de 24.000 votos em comparação com pouco mais de 2.130 votos de Nixon. Ocorrências bizarras no precinto Ward 2, Precinto 50, revelaram que até 80 votos foram lançados, embora apenas 22 eleitores registrados morassem lá. Quando os oficiais republicanos procuraram examinar as atividades suspeitas, eles descobriram caixas de votos vazias ou desaparecidas.

O processo eleitoral no Texas foi ainda mais questionável. O estado natal do companheiro de chapa de Kennedy, o senador Lyndon Baines Johnson, concedeu 24 votos eleitorais ao bilhete democrata por uma margem de 46.266 votos fora mais de dois milhões lançados. O processo eleitoral no Texas apresentou um desafio quase insuperável, uma vez que os eleitores tinham que não apenas selecionar seu candidato preferido, mas também eliminar todas as outras opções riscando seus nomes.

A complexidade desse processo resultou em milhares de eleitores que não seguiram as instruções. A decisão final sobre se os votos mal marcados deveriam ser contados ou desqualificados caiu para os juízes de precinto, que eram predominantemente democratas. Em precincts republicanos, até 40% dos votos de Nixon foram desqualificados. No entanto, em áreas dominadas por democratas, quase nenhum voto foi rejeitado.

Com provas esmagadoras de irregularidades, Nixon enfrentou pressão considerável para contestar a eleição. O presidente nacional republicano Thruston Morton e outros oficiais de alto escalão se recusaram a admitir a derrota. Alguns historiadores acreditam que Nixon encorajou-os a questionar os resultados em estados cruciais.

Apesar da pressão crescente, Nixon se apresentou como um perdedor gracioso. Enviando um telegrama para Kennedy, ele declarou: "Estou confiante de que você terá o apoio unido de todos os americanos", quando a vitória estava clara às 12h45min do dia 9 de novembro. Em 14 de novembro, Nixon encontrou-se com Kennedy em Key Biscayne, Flórida, para uma reunião destinada a promover a unidade nacional. Diante da imprensa, Nixon descreveu seu encontro como uma demonstração de como a democracia funciona e que se trata de manter a transição pacífica do poder.

Para alguém que viveu os eventos de 1960 (eu tinha 13 anos), os eventos de 2020 foram profundamente perturbadores. Tendo crescido com a compreensão das regras da democracia - alguém vence, alguém perde e ambas as partes reconhecem o resultado - os eventos surpreendentes de 2020 foram uma mudança drástica.

Eu nunca esquecerei aquele momento crucial, por volta das 2h30min da madrugada de 4 de novembro de 2020, durante a noite da eleição. A disputa ainda estava em aberto, milhões de votos não contados pendentes, quando o então presidente Donald Trump apareceu diante de sua audiência na Sala Leste da Casa Branca. A Fox News, onde eu trabalhava, projetou que Joe Biden obteria a Arizona, marcando a primeira vez desde 2016 que um estado tão importante mudaria para o partido oposto.

"Isso é uma mentira para o povo americano. Isso é uma vergonha para a nossa nação", declarou Trump, sua voz cheia de frustração. "Estávamos à beira de vencer essa eleição. Na verdade, nós tínhamos vencido a eleição."

A situação não era fraudulenta, mas desencadeou uma série de eventos. Muitos processos judiciais foram abertos, um pedido foi feito ao secretário de estado da Geórgia para "descobrir" votos e uma tentativa foi feita para reunir grupos de eleitores fraudulentos em estados que Trump perdeu.

Se há um momento que resume as diferenças entre as eleições de 1960 e 2020, ele ocorreu em 6 de janeiro. Esse foi o dia, conforme estabelecido pela Lei de Contagem de Votos Eleitorais de 1887, em que o Congresso se reuniu conjuntamente em sessão para apurar os votos eleitorais de cada estado, e para que o vice-presidente validasse os vencedores da eleição.

Em 6 de janeiro de 2021, Trump convocou uma multidão de apoiadores enfurecidos para a Ellipse. "Não nos renderemos. Não nos curvaremos", declarou. E deu suas ordens: "E lutaremos. Lutaremos como se não houvesse amanhã. Se não lutarmos como se não houvesse amanhã, não teremos mais país."

Trump havia pressionado continuamente seu vice-presidente, Mike Pence, a rejeitar os votos eleitorais para Biden e inverter o resultado da eleição. Quando Pence anunciou que estava constitucionalmente impedido de realizar tal ação, a multidão invadiu o Capitólio, erguendo até mesmo forcas do lado de fora enquanto gritava, "Pendurem Mike Pence."

Compare-se isso com os eventos de outro 6 de janeiro, em 1961. Um dia marcante que viu Nixon presidindo a apuração dos votos. De pé no estrado da Câmara, com os murmúrios de seus colegas de partido lhe pedindo para contestar a eleição ecoando em sua mente, Nixon ainda defendeu a verdade do momento: "Esta é a primeira vez em 100 anos que um candidato presidencial anuncia os resultados de uma eleição em que foi derrotado e anuncia a vitória de seu oponente."

Nixon declarou que Kennedy, que estava presente na Câmara, havia sido eleito presidente. Ele continuou: "Não acredito que possamos apresentar uma ilustração mais impressionante e eloquente da estabilidade de nosso sistema constitucional e da orgulhosa tradição do povo americano em sustentar instituições de autogoverno."

Foi por isso que escrevi "Contagem Regressiva 1960", e por isso que acredito que ela ainda é tão relevante hoje. Há 64 anos, com o poder mundial em jogo, com vitória e derrota dependendo de uma linha tênue, Nixon escolheu o caminho moral - não para seu próprio benefício, mas para seu país.

Infelizmente, essa escolha já não é uma opção garantida.

Após a eleição de 1960, as discussões sobre justiça e honestidade no processo eleitoral se tornaram um tema de debate político. Apesar de alegações de irregularidades, Nixon escolheu se render e manter a paz.

Ao contrário da eleição de 1960, a eleição de 2020 foi marcada por disputas acaloradas e acusações de fraude eleitoral, levando a numerous

Leia também: