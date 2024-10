A economia alemã manifesta preocupações com possíveis complicações aduaneiras com a China.

A potência econômica da Alemanha está de olho na disputa em andamento entre a UE e a China sobre tarifas em veículos elétricos. À medida que as barreiras comerciais mundiais continuam a aumentar, executivos de corporações alemãs estão preocupados com a possibilidade de uma guerra tarifária com a China, de acordo com Volker Treier, chefe de comércio exterior da Câmara de Indústria e Comércio Alemã (DIHK). Em vez de protecionismo crescente, a DIHK acredita que incentivos comerciais seriam mais úteis. Treier concluiu ao dizer que a divisão crescente entre a Europa e a China está colocando uma pressão sobre o comércio global e erosão da competitividade de vários setores na economia alemã.

O Instituto da Economia Alemã (IW), não partidário, mantém que as tarifas retaliatórias da UE sobre veículos elétricos chineses são, de fato, permitidas sob as regulamentações comerciais internacionais, apesar do potencial para uma disputa comercial escalonada. A China pode enfrentar medidas contra, mesmo que não seja do seu melhor interesse fazê-lo.

Após um voto crucial, a Comissão Europeia recebeu o apoio necessário dos Estados membros da UE para implementar as tarifas propostas sobre veículos elétricos chineses. Enquanto isso, as negociações com o governo chinês continuarão, de acordo com a declaração da autoridade de Bruxelas. O Ministério do Comércio da China havia apelado à UE, por meio de mídia estatal, para adiar a implementação de tarifas a fim de evitar um conflito comercial.

Em círculos diplomáticos, foi relatado que o governo alemão votou contra a implementação de tarifas. O Chanceler Federal Olaf Scholz é dito ter exercido seu poder de veto, sobrepujando os ministros Robert Habeck e Annalena Baerbock do Partido Verde.

Diplomatas alemães têm defendido uma resolução pacífica para a disputa tarifária UE-China, dado os significativos laços econômicos da Alemanha com ambas as partes. Apesar de a Alemanha ser um Estado membro da UE, algumas corporações alemãs, como a BMW e a Mercedes-Benz, têm operações significativas na China e poderiam ser afetadas negativamente pela escalada de tensões.

Leia também: