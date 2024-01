A duas semanas das caucuses, a rivalidade DeSantis-Haley domina as ondas de rádio enquanto Trump mantém o estatuto de líder

Em vez disso, era um anúncio político que atacava a campanha presidencial do governador da Florida, Ron DeSantis, que entrou no bar mais tarde, na esperança de convencer os habitantes do Iowa de que a descrição estava longe de ser adequada.

"Vamos conseguir", disse ele a um homem depois de tomar um gole de Guinness.

Duas semanas antes das caucuses do Iowa, as ondas de rádio estão cheias de anúncios de aliados do antigo governador da Carolina do Sul, Nikki Haley, a atacar DeSantis e vice-versa. De facto, depois de DeSantis sair do bar, foi para o ar um anúncio a chamar a Haley "Tricky Nikki", pago por um super PAC que apoia o governador da Florida, uma representação de como os dois estão a perseguir-se impiedosamente à medida que a corrida se intensifica.

Mas nem uma única vez durante a transmissão do Citrus Bowl foi transmitido um anúncio que visasse o primeiro classificado na corrida, Donald Trump - um tema recorrente das guerras publicitárias neste ciclo presidencial. O ex-presidente raramente é o tema dos milhões de dólares gastos para influenciar os republicanos, nem é ultimamente o ponto focal dos seus rivais na campanha.

Enquanto os candidatos presidenciais republicanos preparam os seus argumentos finais para os cidadãos do Iowa, deram poucas indicações de que esta dinâmica irá mudar antes das caucuses de 15 de janeiro. E, tendo falhado em emergir como a alternativa inquestionável a Trump em 2023, o sucesso dos seus adversários em 2024 depende agora de empurrar rapidamente os outros para fora de cena.

Trump tem aumentado as suas aparições nos primeiros estados de nomeação, fazendo quatro eventos no Iowa num mês, no final do ano.

A sua presença fora de série como antigo presidente, juntamente com os seus actuais problemas legais, ensombraram a sua última campanha presidencial. Uma atuação dominante na primeira corrida à nomeação poderia ser o primeiro dominó no caminho para uma vitória rápida de Trump. Mas mesmo as projecções mais optimistas mostram que os republicanos continuam divididos sobre se ele deve representar o partido no futuro. A sua campanha, com a intenção de não ser apanhada de surpresa depois de não ter conseguido vencer no Iowa em 2016, concentrou-se nos últimos meses no recrutamento e formação de cerca de 2.000 voluntários no estado.

O resto do campo continua a fazer o cálculo de que é melhor defender o antigo presidente face à escalada de desafios à sua candidatura do que arriscar-se a perturbar os republicanos que estão a considerar - mas não estão empenhados em - avançar para um novo candidato. Tanto DeSantis como Haley e o empresário Vivek Ramaswamy defenderam Trump depois de o secretário de Estado democrata do Maine o ter retirado do boletim de voto na semana passada. Nos últimos dias, eles também deixaram claro que perdoariam Trump - que enfrenta quatro acusações criminais - se eleito para a Casa Branca.

"Tudo o que eles fizeram foi comer o ímpeto um do outro e Trump saiu ileso", disse Jeff Angelo, um apresentador de rádio conservador em Iowa que entrevistou a maior parte do campo do Partido Republicano em seu popular programa. "Passaram quase todo o tempo a dar murros uns aos outros e estão a tocar em Trump com uma pena. É exatamente o mesmo problema de 2016".

Os exemplos deste tratamento díspar foram abundantes nos últimos dias de dezembro.

Depois de Haley não ter reconhecido, numa assembleia municipal de New Hampshire, o papel da escravatura na deflagração da Guerra Civil Americana, DeSantis atacou-a sem descanso durante dias, declarando que ela não estava "pronta para o horário nobre", enquanto a sua campanha publicava todas as manchetes negativas sobre a gafe. Mas no início de dezembro, quando Trump usou a linguagem dos supremacistas brancos para descrever os imigrantes sem documentos, um DeSantis mais moderado descreveu a retórica negra como um "erro tático".

Da mesma forma, Haley acusou DeSantis de mentir sobre o seu historial para salvar as suas próprias aspirações presidenciais, e os seus aliados têm gozado regularmente com a agitação que rodeia a sua operação política. No entanto, ela tem-se recusado repetidamente a responder diretamente se seria a companheira de campanha de Trump, e as suas críticas a ele são consideravelmente mais brandas.

DeSantis e Haley participarão na quinta-feira em dois debates públicos organizados pela CNN e debaterão mais uma vez antes de os republicanos do Iowa se dirigirem para as suas convenções. Trump, pela quinta vez, evitará o palco do debate, contentando-se em deixar que os seus rivais se enfrentem. O antigo presidente vai realizar dois comícios no estado no sábado.

A realidade incómoda desta situação é um desafio mais imediato para DeSantis, que apostou a sua candidatura numa boa prestação no Iowa, o primeiro estado do calendário de nomeações do Partido Republicano. A complicar ainda mais o seu esforço está o estatuto incerto do Never Back Down, o super PAC que construiu a sua operação no terreno no Iowa e gastou mais de 40 milhões de dólares em publicidade, mas que tem assistido a um êxodo em massa de líderes nas últimas semanas.

Os leais a DeSantis assumiram o controlo e um segundo super PAC de apoio, próximo da sua equipa, está agora a transmitir anúncios em Iowa a atacar Haley, mas os seus conselheiros receiam que a mudança de estratégia tenha chegado demasiado tarde para travar o ímpeto de Haley no estado, e um terceiro lugar, outrora impensável, é de repente um cenário que são forçados a considerar. Entretanto, a operação de campo encarregada de reduzir a vantagem de Trump no dia das caucuses está a avançar sem os operacionais veteranos que a criaram.

As circunstâncias deixaram alguns dos aliados mais próximos de DeSantis à procura de respostas. Steve Deace, um apresentador de rádio conservador do Iowa que durante décadas trabalhou em estreita colaboração com as anteriores campanhas presidenciais republicanas no estado, disse que continua confiante no jogo de terreno de DeSantis e que vê uma energia nos eventos ao nível dos anteriores candidatos bem sucedidos. Mas ele também reconheceu que os republicanos podem não estar prontos para deixar Trump para trás.

Nenhum candidato que liderasse uma sondagem do Des Moines Register por dois dígitos no mês anterior ao caucus perdeu. Trump liderou o campo por mais de 30 pontos na sondagem de dezembro do jornal.

"Tenho dificuldade em acreditar que todas as sondagens são uma fraude, mas não vejo nada no terreno que indique uma vantagem de 30 pontos (para Trump)", disse Deace. "E nunca vi um cartaz de Nikki Haley no pátio, e estamos a duas semanas dos caucuses. É o ciclo mais estranho que já encontrei".

Trump e seus aliados passaram a última parte de 2023 incentivando seus apoiadores a não serem complacentes em meio aos dados que sugerem que ele está bem à frente do campo.

"Isso não significa que é isso que um caucus vai produzir", disse a conselheira de Trump Susie Wiles antes de um recente comício em New Hampshire. "É por isso que, de certa forma, é bom ter um caucus primeiro porque é, eu diria, mais difícil do que uma primária. Portanto, vamos ver o que acontece".

Perante estas circunstâncias, DeSantis tem mantido uma agenda robusta na esperança de criar uma dinâmica. Tem quatro aparições agendadas para quarta-feira e mais no fim de semana a seguir à assembleia municipal de quinta-feira.

"Tudo o que temos de fazer é trabalhar arduamente", disse DeSantis aos apoiantes e voluntários numa celebração de fim de ano organizada pela Never Back Down. "A forma como vejo a escolha nestas primárias, Donald Trump está a concorrer com base nos seus problemas; Nikki Haley está a concorrer com base nos problemas dos seus doadores. Eu sou o único a concorrer com os vossos problemas".

Entretanto, Haley e os seus aliados não acreditam que ela precise de sair do Iowa com o maior número de delegados para reclamar a vitória. As sondagens têm-na mostrado consistentemente em segundo lugar no estado seguinte, New Hampshire, onde passará os dias que antecedem a assembleia municipal de quinta-feira. Uma boa exibição em Iowa projectaria força para a próxima ronda, disse Ray Gaesser, ex-presidente da Associação de Soja de Iowa e apoiante de Haley.

Gaesser disse que acha que ela está a atingir o pico na altura certa e que pode tirar partido do clima político em que "as pessoas querem alguém em quem possam acreditar e que tenha um comportamento estável e que não chame nomes às pessoas".

"Questiono realmente os republicanos de base agora no Iowa", acrescentou. "Simplesmente não vejo o forte interesse".

O sentimento é apoiado por pesquisas com republicanos de Iowa, que continuam a mostrar um declínio no interesse em participar dos caucuses em comparação com os democratas em 2020, disse Dave Peterson, professor de ciências políticas da Universidade Estadual de Iowa.

Os observadores experientes do Iowa e as próprias campanhas são rápidos a salientar que as caucuses do Iowa são imprevisíveis. A afluência às urnas pode variar devido a uma tempestade de neve inoportuna, e um aumento tardio de um candidato ou um jogo de terreno excecional é difícil de medir nos inquéritos aos participantes nas caucus.

Todos os candidatos afirmaram ter fortes operações no terreno. Os conselheiros de Trump afirmaram que a sua campanha é muito mais organizada do que a sua equipa desorganizada em 2016, quando terminou em segundo lugar nas caucuses. A Never Back Down tem mais de 100 funcionários pagos que bateram de porta em porta em nome de DeSantis mais de 800.000 vezes desde que chegaram ao estado nesta primavera. A bem financiada organização conservadora Americans for Prosperity também fez um esforço de última hora por Haley em Iowa.

Peterson é cético. Ele disse que em 2015 foi bombardeado por correio das campanhas que se dirigiam para as caucuses e recebia regularmente telefonemas dos candidatos - especialmente do senador Ted Cruz, o eventual vencedor. Havia muito mais panfletos e muito mais batidas de porta também.

Desta vez, o seu telefone está em silêncio - incluindo o telefone fixo - e há pouca correspondência dos candidatos, disse ele.

Também não há qualquer indício de que estes esforços possam mobilizar os apoiantes de Trump a esta altura da corrida, disse ele.

Como disse Peterson: "O que é que convenceria alguém que apoiou Trump até agora a mudar de ideias?"

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com