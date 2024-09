A divulgação revela lacunas significativas no Serviço Secreto.

Após a tentativa de assassinato de Donald Trump em julho durante um evento de campanha na Pensilvânia, um comitê bipartidista do Senado descobriu vários descuidos da Secret Service. Esses erros foram rotulados como "previsíveis e evitáveis" em um relatório recentemente lançado. O comitê realizou entrevistas com autoridades locais e agentes da Secret Service para recolher dados para o relatório.

A Secret Service tem a tarefa de proteger figuras políticas proeminentes, incluindo o presidente em exercício, ex-presidentes e candidatos presidenciais, como Trump. Durante um comício republicano em Butler, um guarda abriu fogo contra Trump, ferindo o ex-presidente no ouvido e causando a morte e ferimentos de duas pessoas. O atirador foi posteriormente eliminado pelas forças de segurança.

Após o incidente, a Secret Service reconheceu certas falhas e a então-directora Kimberly Cheatle renunciou. O comitê agora afirma que ainda existem problemas de comunicação e cooperação não resolvidos entre as agências federais, estaduais e locais de aplicação da lei. Antes do evento, a Secret Service não delineou as tarefas relacionadas à planejamento de segurança, o que levou à falta de barreiras claras em torno do evento.

Problemas com Compartilhamento de Informações e Gerenciamento de Pessoal

As informações sobre o atirador não foram compartilhadas, apesar da polícia local tê-lo identificado cerca de 27 minutos antes do início do tiroteio. Além disso, houve problemas com o equipamento de rádio e o pedido da Secret Service por pessoal adicional foi rejeitado sem explicação. O edifício de onde o atirador lançou seu ataque estava inadequadamente seguro antes do evento.

Na semana passada, outro episódio ocorreu: agentes da Secret Service atiraram em um indivíduo armado que estava escondido nos arbustos enquanto Trump jogava golfe em seu resort na Flórida. O suspeito não devolveu fogo e acabou escapando, mas foi posteriormente preso e acusado. O comitê do Senado indicou que investigará os funcionários de segurança relevantes em conexão com esse incidente também.

